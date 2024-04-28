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舊金山中國遊客人數仍未復甦「這原因」是關鍵

魯卡（二四）

顧艷

他就葡萄酒，伴著花生米充飢，把一瓶酒都喝了下去。然後，醉醺醺地洗澡、刷牙，上床睡覺。從前他與夏青萍同床共眠時，他呼嚕打得震天響，常被她討厭。如今枕邊沒人，只有與書作伴，魯卡根本不知道自己還打不打呼嚕了。

好在魯卡睡眠不錯，特別是酒後倒下就睡著了。可是有朋友說：「你單身一人，沒有負擔，自然吃得下、睡得香。」說此話的朋友，根本不懂人人都有一本難念的經，何況單身男人更加不容易。如果不是萬不得已，誰願意在異國他鄉，孤獨寂寞地過日子呢？問題是魚和熊掌不可兼得，只能捨魚而取熊掌也。

10

一大早，魯卡被安妮老師的電話吵醒了。他睡眼朦朧地「喂」一聲，就聽見手機裡的哭泣聲。這是怎麼了呢？魯卡丈二和尚摸不著頭腦，以為是理查德與安妮老師吵架了。沒等安妮老師開口，他說：「你們都是老夫妻了，還吵什麼？」

「不是。是小恩，他跳河，被淹死了。」

「什麼？你們在哪裡？」

「我們一家來威廉斯堡陪理查德釣魚，沒想到我一眼不見，茜茜與小恩就跑遠了。當時茜茜問小恩，你敢跳下去抓魚嗎？小恩說我是男子漢，有什麼不敢的，便『撲通』一聲跳下去了。幾分鐘後，茜茜在水面見不到小恩，才慌慌張張地跑回來告訴我們。理查德立即放下釣魚竿跑過去，但為時已晚。」

電話那頭，安妮老師仍在「嗚嗚」地哭泣。這是個讓魯卡十分震驚和意外的噩耗，本來是理查德約他去威廉斯堡釣魚的。如此一來，彷彿小恩的死，與他也有了那麼一點關聯。（二四）

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