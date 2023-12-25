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華裔媽媽自學法律打離婚官司 以車為家堅強闖難關

法庭翻譯年薪10萬 華人具天然優勢 兼職時薪至少有42元

寒梅的烏鴉嘴（四）

水影

老顧是政府科學家公務員，工作穩定，凌雲在電腦大熱時期轉了行。當時正是股市高歌猛進之時，本地有個有名的待上市新創公司，大家擠破了頭想躋身其間，凌雲以聰慧和能力，在殘酷的競爭中脫穎而出。

老顧工作之餘，炒股收入可觀。凌雲的公司兩個月後即將上市，員工有上萬原始股，百萬富翁指日可待。他們已經買了大房子，璀璨奪目的水晶吊燈、柔軟細膩的義大利沙發，一切都透著低調輕奢風。凌雲滿臉春風，意氣風發地跟大家描述新創公司上市前各種激動人心的事件。

「你們真是成功人士的典範。」燕霞的圓臉上滿是景仰和艷羨。

「凌雲是被神眷顧的女子。」惠敏拍了拍凌雲的肩說道。

「你真是又努力、又幸運。」佳琪柔柔地讚賞道。

寒梅轉了下手中的核桃串，淡淡地說：「物極必反，這個股市不會一直這樣。過段時間，說不定就會崩盤，你這種新創公司可能就會倒閉。」

又是一語既出，滿座皆驚。凌雲無語地看著寒梅。

佳琪也跟著表明態度：「我也站惠敏姊這邊。下次是我們家聚會，我到時就不邀請寒梅他們了。」她停了停又說：「去年我生日聚會時，她也說了我。」

去年佳琪生日那天，大家聚會在佳琪的家裡。佳琪和老章是校友，在校園舞會上相識、相戀。佳琪是文科生，到美國學了財會，在一家大公司的財務處工作。他們也是買了新房子，中等戶型，不大不小。淺黃色的牆布、櫻桃木的家具，家裡處處透著溫馨雅緻。

佳琪是個溫柔的人，她的姿容姣好，嘴角時常含著一絲笑意，仿若春風入屋，令人心生暖意。大家對著佳琪，也是一通猛誇。（四）

義大利 核桃

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