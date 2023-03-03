他不知道自己為什麼嫉妒妻子，妻子去旅遊，回來跟自己講述一下，不也讓自己知道了那些名勝古蹟 和名人字畫嗎？可是當自己站在店裡煩躁不安的時候，他又覺得彷彿失去了什麼。可是失去什麼了呢？他又說不出。這天下之大，也一定會有好多像王娟一樣一個人出去旅遊的啊？不一定總是雙宿雙飛吧？

聽歌。聽了幾遍之後，自己就開唱，反正這店裡也沒人。店外除了那棵楓樹之外，就沒有會動的東西了，不對，馬路上還有來來往往的車輛。可是熱鬧都是他們的，我什麼也沒有。李俊杰突然想起來不知道哪位作家這樣說過這句話。

接著唱。

「多少人活著卻困在原地，多少人活著卻如同死去，多少人愛著卻好似分離，多少人笑著卻滿含淚滴……」他自己唱出了很大的聲音。唱了這好幾句之後，李俊杰忽然渾身顫抖了一下，這作詞者汪大公子莫不是鑽進我肚子裡的蛔蟲，他怎麼就說出了我的心裡話呢？

「誰知道我們該去向何處，誰明白生命已變為何物？是否找個藉口繼續苟活，或是展翅高飛保持憤……」那個「怒」字還沒唱出口，李俊杰突然發現自己早已淚流滿面。

這個時候門卻被推開了，常來店裡買貨，住旁邊不遠的獨居老人約翰突然顫顫巍巍地走了進來。約翰老人雖然是義大利 後裔，卻能夠說一口地道的法語。

「小夥子，我求你一件事。我的老夥計波比掉進沙發縫隙了，牠怎麼都出不來，我又蹲不下去，你能夠到我家，幫我把老夥計弄出來嗎？牠在沙發後面，叫了好幾個小時了。」

老約翰口中的「老夥計」是他養了有八年的一隻波斯貓，他給牠起了一個名字叫波比。（二二）