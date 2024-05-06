圖片是家園文友會的創刊號封面，1996年五月廿十五日發行。（圖／作者樓克安提供）

我是學理工的，在台灣偶爾會隨便寫點東西，但從來都沒有投稿的經驗。來美國讀書，畢業後就業 ，一方面為了化解鄉愁，一方面抱著好玩的心態，嘗試向世界日報 投稿。在一九九一年到一九九六年，我總共投稿十二篇，竟然全部都刊登出來了，百分之百的命中率，我自己都難以置信。每次投稿被採用，在報上看到自己的文章，那種興奮之情真是難以用筆墨形容。

接下來，一件不可思議的事情發生了，沒想到我的文章引起一名讀者的回響。一九九六年我接到一封陌生女士的來信，她的名字叫黃渝珍，她說有一名經常在家園寫文章的葛有蘭女士，找到了將近二十幾個也經常在家園版投稿的先生和女士，成立了一個家園文友會，文友會的宗旨是讓這一群愛好寫作的人，可以互相分享個人在家園版上刊登的大作。葛女士要求大家把個人在報上刊登的文章影本寄給她，她編輯成冊取名「家園文友會會刊」，並且自掏腰包印出來郵寄給大家欣賞。

黃女士在信中提到，她細讀我的文章，笑得前俯後仰、眼淚直流，讓她想起「趙茶房」趙寧先生，她說我可以把任何事情都寫成一篇文章，而她卻要苦思良久才能找到寫作的題材，在她大肆讚美之下，我不加入文友會也難。其實黃女士真的給我戴高帽子，我只是喜歡自我解嘲。

記得當時文友會的文友，除了葛女士和黃女士外，還有章楚業、玉璞、朱麟、朱義朝、朱能中、鄭成珍、粱娉娜、蘇鳳喜、王慧敏、許莊玲、周瑜棠、程卓、蕭敬言、劉小珍，以及許雲雲。在此謹借世界日報家園版一角，敬祝所有的老文友文安。

「家園文友會會刊」創刊號是在一九九六年五月二十五日發行，到當年九月廿十三日共發行了四期，記憶中好像因為葛女士的健康問題而停止發行。爾後將近三十年的時間，因為生活的壓力，繁忙的工作慢慢地吞噬了我寫作的閒情逸致，因此我就不再寫文章投稿了。

我的姊夫吳宗錦曾經擔任北美洲華文作家協會總會長，去年年底，他告訴我要辦兩本新書發表會，其中一本新書叫家園隨筆，是把他所有在世界日報家園版刊登的小品文集結成書。姊夫說，他從初中開始寫作到現在，一直沒有停過，寫作是一輩子的功課。他的一番話激勵了我，今年年初我決定再度拾筆寫作，寫了一篇文章叫「難忘的兩頓飯」，投稿暌違已久的世界日報家園版，稿件寄出後，家園編輯部通知我將採用我的作品，何其有幸，我喜出望外，讓我幾十年後又重溫文章見報的喜悅。

也許以後我也可以像姊夫出一本家園隨筆，留下自己美好的回憶。將近三十年後，大部分文友會的會員包括我自己都已經七老八十了，如果大家仍然在筆耕，我敬佩這種持之以恆的精神。最近八十九歲的華人 作家周愚也舉辦新書發表會，因此我鼓勵所有老文友和我一起重返家園。