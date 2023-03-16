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我的茶與咖啡情

平心

喝茶文化自古以來貫穿了我們中國人的生活，茶是中國人生活中不可或缺的飲料；台灣茶在國際茶葉市場上聲譽頗佳，台灣人喜愛喝茶，無論年齡老少，時間早晚；茶可以獨自品嘗、或招待客人，也是解渴良方，更是招攬觀光客的項目，台灣曾經是充滿茶香的美麗之島。

父親生前喜愛喝茶，他在退休後更有閒情逸致，十分講究茶葉的品種及茶具，他最大的樂趣是沏壺好茶與家人或朋友分享。

父親離世後，我再無機緣品嘗他以無比的耐心、不疾不徐沏出來的芳香好茶。時至今日，那清洌醇厚的凍頂烏龍茶餘香，仍不時地縈繞在我心頭。

一九七○年代，我來到咖啡充斥的美國，茶葉極不易購得，想喝茶只有熱水沖泡的茶袋。

咖啡以多種方式出現在我們的生活中，我漸漸被咖啡香味的魅力所誘惑，於是入境問俗開始淺嘗咖啡，不知不覺中它竟成了我生活中不可或缺的一部分。

多年後我才明瞭，咖啡所扮演的角色竟然是精神上的陪伴及需求；清晨一杯咖啡有助於情緒的提升，它的魔力是只要一杯在手，無名的幸福感便油然而生。

我在美國的第一份工作，面試我的老闆極為和藹可親，但是上班第一天他的秘書私下告訴我說，老闆每日步入辦公室後，同事都與他保持距離不去打擾他，事情不論急緩，要在他先喝完一杯咖啡後再談。乍聽之下，我很是驚訝，後來才知道喝咖啡上癮的人，清早若沒有咖啡催化，便無法開啟一天的工作。

許多年後，我在一家小公司工作，老闆對喝咖啡特別講究，也頗有心得。在我們得天獨厚的小辦公室內，他營造了隨時都有好咖啡的氛圍，每天一早迎接我的是瀰漫著新鮮研磨沖煮的咖啡香，手捧著一杯熱咖啡，我們置身於咖啡香氣中，談公事、說家事、論時事；在一杯咖啡涼了，總有另一杯新鮮的在咖啡壺中沸騰著。

咖啡成為最佳的橋樑，它拉近了人們的距離，美好的一天就從一杯熱咖啡的溫馨開始了。

我喜歡不加糖或牛奶的原味咖啡，入喉後感覺到的是一陣醇香撲鼻而來，令人感到舒暢。沖出好咖啡的關鍵，除了好咖啡豆，就是研磨的粗細。淺焙至中焙的咖啡有較低苦味，保留了咖啡原始的香氣與風味；深焙醇厚度高、苦味較明顯，但是好咖啡的苦味不至於覆蓋其他的風味，當你細細品味其中的苦，它所遺留在唇舌之間的，是意猶未盡。

咖啡像是生活本身的味道，底子雖是苦的，久了就喝出香醇，它營造的氣氛包含了每一杯咖啡沖泡之前的等待，與慢慢啜飲所連貫成的愜意舒坦。置身於濾煮的咖啡香氣及綿長的餘韻中，像是精神所需的味道，從容淡然喝的是心情，一杯香醇的咖啡是我每日清晨期待的簡單幸福。

誰能抗拒早起叫醒你的不是鬧鐘，而是一杯冒著暖氣的香醇咖啡呢？

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