民生之首在於食，從古至今舉世皆然；以每天清晨的早餐而言，不同地方所偏好的口味也各自有異。

有別於義大利 和法國人以甜食為主，德國 人的早餐似乎更多元化；我特別偏愛那一盤清爽俐落的黑蘑菇、配上鮮黃滑嫩的蒸雞蛋，順手夾上幾片翠綠的菜葉子點綴在旁，再啜上一口濃郁噴香的熱咖啡 ，我認為任何美好的一天，無不是從這頓可口的早餐開始。

我尤其喜歡德國小鎮的清早市集；由四面八方趕來的各式攤販，早已雲集在廣場的內外，望去一切悉均準備就緒，正等著迎接即將開始的忙碌。先生與我一路穿過林林總總的攤位，那些鮮艷的蔬果雖然繽紛奪目，但最吸引我們的，總是身旁爐火邊那香氣四溢的烤香腸。

餐館裡的香腸可就比街食考究多了，有看似無奇但味蕾十足的白香腸，也有烤得香嫩無比的脆香腸，盤中更少不了德國人嗜食的馬鈴薯；已經炸至金黃色的馬鈴薯，澆上一層以洋蔥和蘑菇熬成的醬料，任誰都會在用心品嘗之後，感到渾身舒暢、餘味遍留齒頰香，若能再及時來上一大口啤酒，那可真是一個爽字了得！

和許多喜食牛肉的人們不同，德國人大多愛吃豬肉，他們料理的豬排也都特色鮮明：把敲打成又薄又大的豬排，沾上滿滿的蛋汁和麵粉，大火煎至金黃後過油入盤。盤中習慣配著調製精緻的蘿蔔泥，以及肥碩新鮮的白蘆筍；搭配的葡萄酒一旁相伴，滋味之美自是不在話下，而此其分量之大，卻也著實非比尋常。

能獨自吃完一份德國大豬腳的人可能並不多見，但它的確是滑嫩多汁，引人垂涎，它也讓我憶起兒時，媽媽常親手做的大蹄膀。且不論是豬腳還是蹄膀，都已經把肥油完全出盡，肉質軟綿入口即化，這也是我們每一次造訪德國，無論如何都要重溫的一道美食。

相較於義大利，德國的披薩明顯要簡約許多，少了一層濃濃的起司，卻多了一分脆脆的口感；我反而更偏愛德國那些在炭火邊，一條條烤得通透了的長披薩，可以隨著個人的胃口大小，隨意切出不同尺寸，稱斤計兩的取價方式，公平合理且又不浪費。而咬在口中那種香脆的感覺，使我嚼出當年媽媽烙餅的好味道，伴著心中無限的感觸，只有自己能夠細細品嘗。

我們實在走得有些累了，在街頭買了個沾滿杏仁的烤麻花，隨意找個樹蔭下的木椅坐定；朋友，如果你也正巧路過，願意過來和我們打聲招呼嗎？