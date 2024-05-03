凱莉是我在高中任教的同事，初次見她，就覺得她精明能幹，進一步交談，更佩服她的堅毅不拔。

她在中國內陸大學念外語系時，認識了英俊挺拔、高她一屆的學長，俊男美女，兩人情投意合，很快就墜入愛河。可嘆造化弄人，身為地方富紳的男方父母，因為她的家庭背景不好，堅決反對，孝順的男友不敢堅持，竟然結束跟她的愛情長跑，在父母安排下明媒另娶。

小鎮辦喜事那天，鑼鼓喧天，人人皆知，她只有躲在家裡，以淚洗面，可是小鎮進出，盡是舊識，無異天天在她傷口上撒鹽。她想更換工作，搬離這個讓她觸景傷情的地方，卻因為沒有人事背景，一籌莫展。

萬念俱灰的她，帶著所有積蓄，遠赴上海，準備交給跟兄嫂同住的母親後，就學蘇聯名著「安娜公主」（Anna Karenina）一樣，臥軌自殺。只是跟母親見面，聽到母親哭訴怎麼備受嫂子欺凌，她實在狠不下心，只有答應母親，回去安頓好，會盡快把她接去。

搬遷無門，走投無路，她只有硬著頭皮，問曾經對她窮追不捨的一位同事，如果仍然鍾情於她，是否願意娶她？這位同事除了忠厚老實外，無論外貌、才華和談吐都遠不及她當年的男友，那時自然落花有意，流水無情。但是此一時彼一時，雖然鎮上人包括準公婆都知道，這位小鎮大學校花曾經心有所屬，但是在憨厚的痴情漢堅持下，他們終成眷屬，她也如願把母親接來奉養。

有一次，她擔任助教的大學來了位美國訪問教授，教授講學時，校方安排她做同行夫人的地陪。訪問結束，教授很感激她一路陪伴夫人四處觀光 採購，詢問她是否願意來美深造，可以幫忙申請入學許可。她當然求之不得，就這樣來到美國南部一間大學，攻讀碩士，周末在餐館打工，只想盡快拿到學位，找工作辦綠卡 。

窈窕淑女，君子好逑，沒想到擁有好幾家餐館、剛離婚的老闆，竟然對她展開猛烈追求，還願意拿出一筆鉅款，讓她丈夫跟她離婚，並勸她也不必苦讀學位和拚綠卡了，就等著做現成的老闆娘吧！她跟我說：「當時這個誘惑可真大啊！」但是想到憨厚的丈夫，在她最需要時拉她一把，她隻身出國留學，丈夫還幫她照顧母親，她怎能恩將仇報。為了躲避緊追不捨的老闆，她在周末領完工資後，悄悄不告而別，遷地為良。

拿到學位後，聽說紐約教育局 急需雙語數理和特教師資，她轉戰紐約，拿到綠卡，把丈夫和幼兒接來。知道大學主修中文的先生，不可能從頭開始學英文，她決定角色顛倒，她主外，先生主內。她身兼二職，三點學校下課後，做房地產，先生則負責接送小孩和主中饋。

當年富貴不能淫的她，因為沒有後顧之憂，全力衝刺，如今和一雙乖巧的兒女和忠心顧家的先生，住在市郊一棟豪宅，豁達的她說：「回首前塵，豈能事事如意？但求無愧我心。」