左眼醒了，右眼還睡著

從年初開始，連續加了近一個月的班，難得今天是個不加班的周六，便把自己「封印」在床上，不肯起來。不過生物鐘使然，早上七點不到，人雖未起，眼晴已然睜開了。

眼珠子滴溜溜轉上一圈，望望頂上的天花板，望望正前方的電視機櫃子，又望望枕邊的書，隨後又望向窗外。此時窗簾緊閉，看不見今天是晴是雨。但簾布只能阻擋部分光線，擋不住聲音來襲。馬路上汽車來來往往，輪胎與地面摩擦發出類似淌水過河的聲音，時而輕，時而重；樹上鳥兒嘰嘰喳喳個不停，忽而清脆，忽而高亢，疾疾徐徐，好像有音樂家在指揮一般；間或，又傳來一兩聲人語，那是社區樓下鄰里間照面的寒暄，你一句我一句，客客氣氣，顯得別樣熱鬧。

屋外那麼吵，妻子不會還睡著吧？側身去看她，發現她也正看著我。有趣的是，她眼晴只睜了一個，另一個閉得嚴嚴實實。她只是看著，並不說話，彷彿左眼醒了，右眼還睡著。我問她：「左眼醒了？」她「嗯」地應了一聲。

反正是周末，亦無事情，且由她睡，便如催眠曲似地哄她：「睡吧，睡吧，時間還早。」機械式地重複兩句，便自顧自在手機裡碼起了字。

三五分鐘後，有微酣聲自耳畔響起。（寄自浙江）