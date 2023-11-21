感恩節餐桌必備？火雞依舊是首選 受歡迎甜點是這道

人們對感恩節餐桌上該擺上什麼食物雖然見仁見智，但超過三成美國人仍認為火雞是最愛。(美聯社)

感恩節是親朋好友團聚的日子，即便這項傳統在美國已有400年歷史，但人們對餐桌上到底該擺上什麼食物仍見仁見智；美聯社與NORC公共事務研究中心(AP-NORC)21日公布的民調 顯示，超過三成美國人仍認為火雞是最愛，其次為火雞裡的填充料，之後為薯泥(mashed potatoes)；南瓜派則仍是最受歡迎的甜點。

火雞

今年將慶祝感恩節的受訪者中，32%表示火雞是他們最喜歡的感恩節菜餚，第二及第三受歡迎的菜餚是填料及馬鈴薯泥，分別占19%和6%。

儘管在各地區和各年齡層中火雞都是最受歡迎的菜餚，但有些微的世代差異，45歲或以上的美國人有39%最愛火雞，持相同意見的年輕一代占比為24%。

43%的人更偏好白肉，28%較偏好深色肉，21%表示沒有偏好。約十分之一的45歲以下成年人表示根本不喜歡火雞。

醬汁

至於感恩節餐桌上最不受歡迎的菜中，以蔓越莓(cranberry)最不受歡迎，僅五分之一的人表示不會錯過蔓越莓或蔓越莓醬。

對於罐裝蔓越莓醬或自製蔓越莓醬的喜好也存在分歧，24%較偏好罐裝醬料，22%偏好自製醬料，約35%的人表示不喜歡蔓越莓醬，45歲以下人群表示不喜歡蔓越莓醬的占比更多。

派

根據該民調，如果想要讓大家滿意，南瓜派是個安全的選擇，三分之一的人表示南瓜派是他們偏好的甜點。

偏好山核桃 派(pecan pie)的占17%；蘋果派占15%；地瓜派占12%；巧克力派、櫻桃派、莓果派皆為個位數。

棉花糖烤地瓜

烤紅薯(sweet potato)是否應該加上棉花糖是最大的分歧意見之一，32%更偏好不加棉花糖，26%希望加棉花糖，另外四分之一的人根本就不喜歡這道甜點，16%表示無偏好。

數據顯示，對棉花糖的偏好存在地區差異，東北地區的人(42%)比中西部(29%)或南方人(29%)更有可能拒絕棉花糖。

誰掌廚？

女性負責所有或大部分烹飪的比率多於男性，為34%比19%，46%的男性表示幾乎不會或完全不會負責掌廚；僅四分之一女性表示幾乎不會或完全不會負責掌廚。