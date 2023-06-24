大小番茄調控血糖 聰明吃更健康

番茄富含茄紅素、維生素A、維生素C等抗氧化營養素，熱量低、膳食纖維高，有滿滿營養價值。（本報資料照片）

「番茄」是常見的蔬果，不論是菜餚上的「大番茄」或餐後水果「小番茄」，富含茄紅素、維生素A、維生素C等抗氧化營養素，熱量低、膳食纖維高，有滿滿營養價值。營養師李婉萍表示，小番茄比較甜被分類在水果，大番茄則屬於蔬菜 ，生吃或是熟食都是減肥的最佳蔬果，更是調控血糖 的好食物。

大小番茄營養成分表 資料來源／營養師李婉萍 製表／李青縈

以營養成分來看，大番茄一顆重量約153公克，熱量29大卡，碳水化合物6.2公克、膳食纖維1.5公克、維生素A258微克、維生素C21.4毫克；10顆小番茄重量約133公克，熱量44大卡，碳水化合物9.8公克、膳食纖維2.3公克、維生素A1547微克 、維他命C57.9毫克。

番茄搭牛肉 釋放茄紅素

李婉萍說，小番茄熱量低，膳食纖維含量高相當於一碗煮熟高麗菜，維他命C更相當於一顆橘子，是點心的好選擇。但她提醒，小番茄甜度高，入口性好，民眾容易一次吃完一整盒，卻少見民眾一次吃一顆以上的大番茄，建議吃小番茄時要留意是否過量，否則恐影響血糖及三酸甘油脂。

大番茄因為甜度較低、較酸，適合煮湯。李婉萍指出，怕酸的人可以將大番茄煮熟，如羅宋湯、牛肉湯等。若是用小番茄煮湯，則會因為酸度不如大番茄，味道也不如大番茄煮湯濃郁。建議番茄搭配牛肉一起煮，牛肉的油脂可以幫助番茄的茄紅素及維生素A釋放，因此燉牛肉湯時，大番茄是好的選擇。

加豆腐雞蛋 助鐵質吸收

針對吃素民眾，李婉萍建議，番茄可以搭配雞蛋或是豆腐烹煮，因素食者鐵的吸收率較差，番茄的維生素C比較高，可以加強鐵的吸收，因此番茄與豆腐、雞蛋等具有鐵質的食材一起料理，可以強化鐵質吸收。

李婉萍表示，在料理上，番茄「生吃」，維他命C含量比較高；「煮熟」後，因為加熱及用油，也會增加茄紅素及維生素A的吸收，因此不論生吃或是熟食，番茄都是非常好的食物。