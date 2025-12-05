我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

年底4生肖得提拔 屬猴有望加薪、他從從容容獲長官賞識

中國集結逾百船艦最大規模海上「秀肌肉」 日本回應了

睡前滑手機 糖尿病風險增67%

廖靜清
聽新聞
test
0:00 /0:00
手機裡的藍光會刺激眼睛，使褪黑激素分泌量減少，影響睡眠品質，也會干擾血糖調節。（本報資料照片）
手機裡的藍光會刺激眼睛，使褪黑激素分泌量減少，影響睡眠品質，也會干擾血糖調節。（本報資料照片）

睡前愛滑手機，不小心玩到入睡，恐傷身。醫師表示，手機裡的藍光會刺激眼睛，使褪黑激素分泌量減少，除了影響睡眠品質，也會干擾血糖調節。研究顯示，長期在亮光環境中入睡，罹患第二型糖尿病的風險最高可能增加67%。

亮光會干擾生理時鐘

台灣減重專科暨家醫科醫師魏士航指出，天冷，不少人會鑽進被窩滑手機、追劇、看電視，不知不覺就在光亮的環境中睡著。這樣的習慣看似無害，但其實是默默讓身體累積風險。暴露在藍光中，可能會讓空腹血糖升高，同時降低胰島素敏感度，導致代謝功能紊亂，增加肥胖、糖尿病等疾病機率。

這項刊登於「The Lancet Regional Health–Europe」的研究，由英國生物樣本庫蒐集近8.5萬名受試者、追蹤長達近8年。研究團隊以光感測器記錄受試者夜間光線暴露量。結果發現，夜間暴露於光線愈多，罹患第二型糖尿病的風險愈高；若與在完全黑暗環境下睡眠的人相比，風險高出了67%之多。

魏士航說，夜晚的人造光包含手機、平板、電視螢幕光及室內照明與路燈光害等，會干擾體內的生理時鐘，抑制褪黑激素分泌，讓身體無法進入休息狀態，進而影響胰島素敏感性與血糖代謝。

如果習慣晚睡或睡眠時間不固定，身體長期在半休息、半清醒的代謝狀態中運作，糖尿病風險自然提高。

「夜間光線干擾是隱藏的破口」。魏士航強調，許多人以為控制飲食與規律運動就能穩定血糖，卻忽略了光線的危害。長期接觸光源睡覺，會降低褪黑激素的分泌，削弱身體的防禦機制，當身體的晝夜節律被打亂，除了影響白天精神與食欲，更容易攝取過多熱量，導致體重上升與代謝惡化。

藍光會讓人想吃甜食

也有研究發現，眼睛的視網膜細胞對藍光相當敏感，會把「想吃甜食」的訊號傳送到腦部，提高罹患代謝症候群、糖尿病等疾病的風險。魏士航指出，光線可能是一種「慢性壓力源」，尤其是藍光，影響新陳代謝。身體的修復在夜間睡眠才真正開始，為了健康，應盡量避免光線干擾，關燈並讓環境全暗最好。

血糖無法控制，大多原因是來自於「身體的晝夜節律失調」，魏士航表示，良好的睡眠與環境光線管理，應該飲食和運動並重，才能維持血糖穩定。若在改善飲食與作息後，仍持續入睡困難、早上起床後口渴、疲倦或體重上升，建議就醫檢查。

血糖 糖尿病 減重

上一則

洗腎仍要顧好血糖 醫：勿自行停藥

延伸閱讀

吃消夜不一定罪惡 50歲後適合睡前助燃脂的7種食物

吃消夜不一定罪惡 50歲後適合睡前助燃脂的7種食物
抑制血糖飆升 專家：飯後30分鐘快走最有效

抑制血糖飆升 專家：飯後30分鐘快走最有效
節日大餐後動起來 飯後30分鐘快走抑制血糖飆升

節日大餐後動起來 飯後30分鐘快走抑制血糖飆升
糖尿病年輕化 均衡飲食、定時定量吃出穩定血糖

糖尿病年輕化 均衡飲食、定時定量吃出穩定血糖

熱門新聞

英國失智照護專家警告，若長者在傍晚到夜間突然出現情緒或行為異常，可能是失智症相關的「日落症候群」。圖為美國堪薩斯州艾哲頓市2024年12月29日傍晚，多隻大雁在夕陽下映照成剪影。(美聯社)

1天中這時段最容易察覺失智 專家：5大徵兆要注意

2025-11-30 10:58
居家健身近年蔚為風潮，短時、高效、不受空間限制的運動更容易吸引大眾加入。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Yan Krukau）

免器材不跳不吵 她教居家運動「百次晨練」：比拉伸更強力

2025-11-24 19:18
研究顯示，高纖飲食有助腸道保養，減少罹患大腸癌風險。(圖／AI生成)

小心4惡習讓大腸癌上門 營養師建議每天喝「1杯飲料」 風險降17%

2025-11-27 18:53
網友分享一套「初學者扶牆轉體」的簡易瘦身動作。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Pavel Danilyuk）

「扶牆轉體200下」見馬甲線 她親測：腹部贅肉都不見

2025-12-01 19:08
示意圖。（取自123RF）

失智最早徵兆非「健忘」 6種個性改變 才是第1道裂縫

2025-11-26 14:30
微波爐要清潔乾淨，且微波食物時要注意，避免細菌滋生，引發疾病。(圖／AI生成)

微波爐藏細菌「高溫也殺不死」？ 專家警告：最嚴重引發敗血症

2025-11-26 18:36

超人氣

更多 >
三代都中國人 也沒出軌 江蘇父母為何生出金髮碧眼娃？

三代都中國人 也沒出軌 江蘇父母為何生出金髮碧眼娃？
因沒有做這事 美國最大中餐館被罰100多萬

因沒有做這事 美國最大中餐館被罰100多萬
楊振寧走後 翁帆攜母首出席公開活動 這一幕讓網友破防

楊振寧走後 翁帆攜母首出席公開活動 這一幕讓網友破防
懸案近5年…1月6日前夕華府炸彈嫌犯被捕 身分曝光

懸案近5年…1月6日前夕華府炸彈嫌犯被捕 身分曝光
南加姐妹屋內驚藏多遺骸 毫無察覺 原因是...

南加姐妹屋內驚藏多遺骸 毫無察覺 原因是...