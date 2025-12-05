睡前滑手機 糖尿病風險增67%

手機裡的藍光會刺激眼睛，使褪黑激素分泌量減少，影響睡眠品質，也會干擾血糖調節。（本報資料照片）

睡前愛滑手機，不小心玩到入睡，恐傷身。醫師表示，手機裡的藍光會刺激眼睛，使褪黑激素分泌量減少，除了影響睡眠品質，也會干擾血糖 調節。研究顯示，長期在亮光環境中入睡，罹患第二型糖尿病 的風險最高可能增加67%。

亮光會干擾生理時鐘

台灣減重 專科暨家醫科醫師魏士航指出，天冷，不少人會鑽進被窩滑手機、追劇、看電視，不知不覺就在光亮的環境中睡著。這樣的習慣看似無害，但其實是默默讓身體累積風險。暴露在藍光中，可能會讓空腹血糖升高，同時降低胰島素敏感度，導致代謝功能紊亂，增加肥胖、糖尿病等疾病機率。

這項刊登於「The Lancet Regional Health–Europe」的研究，由英國生物樣本庫蒐集近8.5萬名受試者、追蹤長達近8年。研究團隊以光感測器記錄受試者夜間光線暴露量。結果發現，夜間暴露於光線愈多，罹患第二型糖尿病的風險愈高；若與在完全黑暗環境下睡眠的人相比，風險高出了67%之多。

魏士航說，夜晚的人造光包含手機、平板、電視螢幕光及室內照明與路燈光害等，會干擾體內的生理時鐘，抑制褪黑激素分泌，讓身體無法進入休息狀態，進而影響胰島素敏感性與血糖代謝。

如果習慣晚睡或睡眠時間不固定，身體長期在半休息、半清醒的代謝狀態中運作，糖尿病風險自然提高。

「夜間光線干擾是隱藏的破口」。魏士航強調，許多人以為控制飲食與規律運動就能穩定血糖，卻忽略了光線的危害。長期接觸光源睡覺，會降低褪黑激素的分泌，削弱身體的防禦機制，當身體的晝夜節律被打亂，除了影響白天精神與食欲，更容易攝取過多熱量，導致體重上升與代謝惡化。

藍光會讓人想吃甜食

也有研究發現，眼睛的視網膜細胞對藍光相當敏感，會把「想吃甜食」的訊號傳送到腦部，提高罹患代謝症候群、糖尿病等疾病的風險。魏士航指出，光線可能是一種「慢性壓力源」，尤其是藍光，影響新陳代謝。身體的修復在夜間睡眠才真正開始，為了健康，應盡量避免光線干擾，關燈並讓環境全暗最好。

血糖無法控制，大多原因是來自於「身體的晝夜節律失調」，魏士航表示，良好的睡眠與環境光線管理，應該飲食和運動並重，才能維持血糖穩定。若在改善飲食與作息後，仍持續入睡困難、早上起床後口渴、疲倦或體重上升，建議就醫檢查。