房子是自己的 芝加哥經文處房價漲跌不驚

駐芝加哥台北經文處所在的環區辦公大樓(左二)，位置方便，但近10年市場行情欠佳。(特派員黃惠玲／攝影)

全美大都會 商業房產市場的趨勢不一，不像美東、美西的辦公樓節節上漲，地處中西部的芝加哥 商辦大樓卻呈現截然不同的走勢。從高峰期購置到今日市場盤整，駐芝加哥台北經濟文化辦事處的辦公室從租賃到自購過程，不僅反映近30年芝加哥商業地產市場的高低起伏，也成為觀察芝加哥商業地產波動的窗口。

駐芝加哥經文辦事處早期租用市中心普天壽大樓(Prudential Building)的57、58樓，總面積約2萬3000平方呎，每月租金 一開始約5萬8000元，之後隨合約逐年增加。這份自1992年簽訂、長達22年的租約在2017年到期前，租金最高曾漲至每月10萬元。

隨租約到期及租金壓力上升，2011年TECO開始考慮購置自有辦公室，避免長期租金負擔持續增加。在選址過程中，TECO面臨商業地產出售形式的限制。因為芝市環區大多以整棟出售，少有出售單一樓層的物件，地產界人士表示，TECO起初曾考慮購買普天壽大樓的頂樓樓層，但當時台北相關部門遲遲未拍板定案。

直到2013–2014年間，在地辦公樓市場價格正處於高峰，環區辦公樓平均單價約每平方呎200元，TECO最終於2014年購入現址樓層。

根據紀錄，TECO於2014年4月2日以400萬元購入55 West Wacker Drive大樓的第13樓整層及第12樓部分空間，總面積約2萬315平方呎，平均每平方呎單價189.6元。駐芝台北經文處購入該樓層後，花了三年時間整修改建，最終於2017年5月22日遷入新地點辦公。成為繼華府、紐約後，全美第三個擁有自有館舍的駐外單位。

2017年遷入55 E. Wacker大樓前，駐芝台北經文處一直座落於面對千禧公園的普天壽大樓(右)的頂層57、58樓。(特派員黃惠玲／攝影)

然而，芝加哥商業地產市場自2017年後急轉直下。根據不動產經紀人與市場資料，環區辦公室普遍跌價三至五成，形成與TECO購置時期價格的強烈反差。

目前同棟大樓12樓的1210單元(面積8808平方呎)，開價105萬5000元，單價每平方呎119.78元，掛牌逾1000天仍無人承購。該大樓整層二樓現在則開價每平方呎99.82元。

駐處附近位於35 E Wacker Dr. 的一整棟大樓，去年成交價僅每平方呎60元，顯示區域行情全面滑落。

相形之下，TECO於2011年購得文教中心，當時市場價格低廉，購置價320萬元，經擴建後總面積達2萬9000平方呎，目前估值接近400萬元。

無價房價如何，經文處官員能在自有的館產上班並服務僑胞，總是安心，漲跌不驚。