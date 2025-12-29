我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

駐紐約經文處落成20年 處長李志強：走進樓像回到家

電商Coupang個資外洩補償：發放10億美元抵用券

房子是自己的 芝加哥經文處房價漲跌不驚

特派員黃惠玲／芝加哥報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
駐芝加哥台北經文處所在的環區辦公大樓(左二)，位置方便，但近10年市場行情欠佳。(特派員黃惠玲／攝影)
駐芝加哥台北經文處所在的環區辦公大樓(左二)，位置方便，但近10年市場行情欠佳。(特派員黃惠玲／攝影)

全美大都會商業房產市場的趨勢不一，不像美東、美西的辦公樓節節上漲，地處中西部的芝加哥商辦大樓卻呈現截然不同的走勢。從高峰期購置到今日市場盤整，駐芝加哥台北經濟文化辦事處的辦公室從租賃到自購過程，不僅反映近30年芝加哥商業地產市場的高低起伏，也成為觀察芝加哥商業地產波動的窗口。

駐芝加哥經文辦事處早期租用市中心普天壽大樓(Prudential Building)的57、58樓，總面積約2萬3000平方呎，每月租金一開始約5萬8000元，之後隨合約逐年增加。這份自1992年簽訂、長達22年的租約在2017年到期前，租金最高曾漲至每月10萬元。

駐芝加哥台北經文處位於環區這棟辦公大樓的12樓，位置方便，但近10年市場行情欠佳...
駐芝加哥台北經文處位於環區這棟辦公大樓的12樓，位置方便，但近10年市場行情欠佳。(特派員黃惠玲／攝影)

隨租約到期及租金壓力上升，2011年TECO開始考慮購置自有辦公室，避免長期租金負擔持續增加。在選址過程中，TECO面臨商業地產出售形式的限制。因為芝市環區大多以整棟出售，少有出售單一樓層的物件，地產界人士表示，TECO起初曾考慮購買普天壽大樓的頂樓樓層，但當時台北相關部門遲遲未拍板定案。

直到2013–2014年間，在地辦公樓市場價格正處於高峰，環區辦公樓平均單價約每平方呎200元，TECO最終於2014年購入現址樓層。

根據紀錄，TECO於2014年4月2日以400萬元購入55 West Wacker Drive大樓的第13樓整層及第12樓部分空間，總面積約2萬315平方呎，平均每平方呎單價189.6元。駐芝台北經文處購入該樓層後，花了三年時間整修改建，最終於2017年5月22日遷入新地點辦公。成為繼華府、紐約後，全美第三個擁有自有館舍的駐外單位。

2017年遷入55 E. Wacker大樓前，駐芝台北經文處一直座落於面對千禧公...
2017年遷入55 E. Wacker大樓前，駐芝台北經文處一直座落於面對千禧公園的普天壽大樓(右)的頂層57、58樓。(特派員黃惠玲／攝影)

然而，芝加哥商業地產市場自2017年後急轉直下。根據不動產經紀人與市場資料，環區辦公室普遍跌價三至五成，形成與TECO購置時期價格的強烈反差。

目前同棟大樓12樓的1210單元(面積8808平方呎)，開價105萬5000元，單價每平方呎119.78元，掛牌逾1000天仍無人承購。該大樓整層二樓現在則開價每平方呎99.82元。

駐處附近位於35 E Wacker Dr. 的一整棟大樓，去年成交價僅每平方呎60元，顯示區域行情全面滑落。

相形之下，TECO於2011年購得文教中心，當時市場價格低廉，購置價320萬元，經擴建後總面積達2萬9000平方呎，目前估值接近400萬元。

無價房價如何，經文處官員能在自有的館產上班並服務僑胞，總是安心，漲跌不驚。

編輯推薦

芝加哥 租金 大都會

上一則

1年半2度落水 佛州6歲自閉童掉入池塘獲救

下一則

歷經一波三折 洛杉磯經文處終與「4401號」重逢

延伸閱讀

避免市府新年度關門 芝市長放行2026預算

避免市府新年度關門 芝市長放行2026預算
中企承建曼谷唯一震垮大樓 泰審計署確認：施工設計缺陷

中企承建曼谷唯一震垮大樓 泰審計署確認：施工設計缺陷
直播開車在芝加哥撞死人 網紅稱「心靈受創」還上網募款

直播開車在芝加哥撞死人 網紅稱「心靈受創」還上網募款
30年首例 狂犬病重現伊州 芝城1犬確診曾咬傷人

30年首例 狂犬病重現伊州 芝城1犬確診曾咬傷人

熱門新聞

年滿65歲者明年報稅，可享新增的6000元扣除額。(美聯社)

年過65歲 國稅局這些減稅優惠別錯過

2025-12-23 01:00
哈佛大學校長最近到教育部長電郵感謝哈佛願支付2億元給聯邦，但哈佛在此之前已明確回絕和解條件。(路透)

哈佛願付2億？教長致謝 校長懵了：校方早已拒絕和解

2025-12-25 01:16
海關與邊境保護局（Customs and Border Protection）。（美聯社）

國土安全部新規今起生效：含綠卡所有非公民出入境要拍照

2025-12-26 09:19
根據半島電視台取得的資料，美國人透過「血統繼承」申請雙重國籍的人數，從2023年以來可能成長了500%。(美聯社)

政治不穩…美國擁「雙重國籍」人數遽增 難民之子：盼擁逃生路線

2025-12-23 13:46
華爾街日報報導，空服人員指出愈來愈多身體健全的乘客佯裝身體不適要求使用輪椅，由專人護送登機，藉此免排隊並優先占用頭頂行李架。(美聯社，示意圖，非當事人)

登機靠輪椅、下機靠雙腳 航空圈苦惱「登機橋耶穌」占便宜

2025-12-27 16:48
昔日知名童星變得蓬頭垢面、衣衫襤褸。示意圖（歐新社）

電視童星淪為街友 網友發動募款被星媽婉拒

2025-12-22 12:00

超人氣

更多 >
哪些人一登機就被鎖定？ 空服員揭密「幾秒內看穿你」

哪些人一登機就被鎖定？ 空服員揭密「幾秒內看穿你」
醫曝「5大傷腎醬料」 第一名幾乎天天都在吃

醫曝「5大傷腎醬料」 第一名幾乎天天都在吃
封面故事／在美12次化療→轉到台北榮總 重粒子治療胰臟癌記

封面故事／在美12次化療→轉到台北榮總 重粒子治療胰臟癌記
紐約飛台北2旅客 大阪轉機被搜出槍？長榮航空說明了

紐約飛台北2旅客 大阪轉機被搜出槍？長榮航空說明了
解放軍宣布對台「正義使命-2025」軍演 演練要港要域封控

解放軍宣布對台「正義使命-2025」軍演 演練要港要域封控