駐紐約經文處落成20周年 處長李志強：走進大樓像「回到家」

記者許君達／紐約報導
駐紐約經文處日前在館內與當年協助整修大樓的僑胞及有功人員團聚，慶祝大樓啟用20周年。（紐約經文處／提供）
駐紐約經文處日前在館內與當年協助整修大樓的僑胞及有功人員團聚，慶祝大樓啟用20周年。（紐約經文處／提供）

駐紐約台北經濟文化辦事處近日舉辦慶祝活動，紀念經文處大樓投入使用20周年。經文處處長李志強表示，外交界前輩20餘年前頂著壓力購置這棟樓宇，令繼任者得以享受便利的辦公環境，此「前人種樹、後人乘涼」之舉令他感激。

經文處日前在館內舉行大樓啟用20周年的紀念酒會，邀請當年參與協助裝修大樓的僑胞一起慶祝。

紐約經文處位於曼哈頓東42街1號，地點堪稱紐約最核心。在購置這棟大樓前，台灣各政府部門駐紐約機構共有超過十個，在九處地點分別租用辦公空間。

經文處大樓現值逾3億元

李志強表示，當時各機構的租金成本為每月20萬元，一年便是240萬元，而且各部門人員往來交流的交通和通訊也都需要成本。2004年購買經文處大樓時，成交價3000萬元、裝修成本2000萬元，而當初如果沒有買樓，20年來一直租賃辦公室，即使不計入通膨，總成本也已接近了當初的一次性投資。根據地產行業的估算，經文處大樓如今的價值已超過3億元。

駐紐約經文處大樓原為擁有百年歷史的銀行建築。圖為李志強在頂樓露台遙望曼哈頓天際線...
駐紐約經文處大樓原為擁有百年歷史的銀行建築。圖為李志強在頂樓露台遙望曼哈頓天際線，他身後的雕塑細節紀錄了建築的歷史積澱。(記者許君達╱攝影)

2022年10月，經文處大廳內橫跨一層和二層的一整張牆面上展出了由台灣藝術家林明弘創作的巨幅壁畫「島嶼生活」，用海浪和花朵的元素以及明快的色調體現台灣文化中的海洋特質。藝廊的設立正好符合紐約第五大道沿線建築必須有商業(commercial)功能的規定。

成為台僑「精神家園」

曾派駐過非洲和加勒比海國家，李志強說，此前多處外交機構都是租用辦公室，多有不便且缺乏歸屬感。調任紐約後，經文處不僅交通便利，走進大樓更有一種「回到家」的感覺。這種感覺並非他獨有。除前來辦理事務的僑胞外，經文處還經常在大廳內接待來自國內的訪問團，讓這座大樓成為讓所有紐約台僑都能產生歸屬感的「精神家園」。

駐紐約經文處大樓內一二層以及地下一層設有公共空間，經文處可利用該空間接待來自國內...
駐紐約經文處大樓內一二層以及地下一層設有公共空間，經文處可利用該空間接待來自國內的訪美團，其中包括多支代表台灣出征威廉波特少棒賽的球隊。李志強熱愛棒球，他在辦公室內的顯著位置擺著球隊贈送的紀念款棒球。(記者許君達╱攝影)

印有國徽標牌成打卡熱點

他說，若翻閱社群平台，會發現很多台灣遊客在路過經文處大樓時，也都忍不住停下來，在樓外那塊印有國徽的醒目標牌前合影留念，成為「打卡熱點」。

駐紐約經文處在一層大廳內懸掛了巨幅國旗，向僑胞和訪客展示國家形象。圖為李志強(右...
駐紐約經文處在一層大廳內懸掛了巨幅國旗，向僑胞和訪客展示國家形象。圖為李志強(右)與紐約世界日報社長張宗智(左)在國旗下合影。(記者許君達／攝影)

