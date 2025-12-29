舊金山經文處5300萬買灣區新大樓 創中華民國在美購置館產最高價

我的頻道

記者江碩涵／舊金山報導
駐舊金山台北經濟文化辦事處新館舍2025年2月正式啟用，是台灣在美國第四棟自有的外交館舍。（駐舊金山經文處提供）
舊金山台北經濟文化辦事處新館舍2025年2月啟用，是台灣在美國第四棟自有的外交館舍。舊金山經文處館舍全新七層大樓、包含土地所有權及建物，交易總金額為5300萬美元，創中華民國在美國購置館產最高價紀錄。

駐舊金山台北經濟文化辦事處長伍志翔說，經文處在舊金山擁有自有資產，不僅代表台灣深耕舊金山灣區的決心，同時也具有台美關係穩定向上的歷史定位。他說，尤其舊金山一直是西岸的重要窗口，不僅包含著北加州矽谷，轄區更遠達內華達、猶他州，有些駐外單位甚至也包括西雅圖等地，具重要的政治、經濟、科技與文化地位。

駐舊金山台北經濟文化辦事處長伍志翔今年8月上任，期許新館舍成為展現台灣文化能量並...
目前台灣在美國自有外交使館共五處，駐舊金山台北經濟文化辦事處新館舍是第四處自有資產，前三處分別是華府雙橡園、紐約曼哈頓及芝加哥，洛杉磯則晚於舊金山。

伍志翔說，新館舍除了具有外交地位，同時也因為館舍使用面積大，較具現代化設備，像是頂樓的空中花園、大禮堂等空間，都適合辦活動，未來可透過在館舍舉行音樂會、文化表演等，成為展現台灣文化能量並與主流溝通的好機會，這也是舊金山經文處積極拓展文化力量的下一個目標。

舊金山經文處館舍有開放圖書室，內有上萬本藏書，包含中文雜誌及世界日報等報紙。（記...
舊金山經文處館舍地址是345 4th Street, San Francisco, CA 94107，位於舊金山市中心的市場南區(SoMa)，鄰近之前曾舉辦亞太經合會(APEC)的馬士孔尼會議中心(Moscone Center)，附近有多家科技公司總部，上交流道南來北往交通便利，前往華埠也不遠。

舊金山經文處館舍地址是345 4th Street, San Francisco...
新館舍總樓板面積約為5萬6000平方英尺，原本就是一棟全新完工大樓，當時因疫情，舊金山商業地產市場冷清，直到經文處2023年1月正式購買大樓，被房地產市場讚為聰明的選擇。據了解，駐館購買自有資產是台灣外交20多年來的政策，尤其舊金山租金高，長期在舊金山租用辦公室並不划算，經文處在舊金山置產，不僅省租金，更具有插旗的指標意義。

駐舊金山台北經文處新聞組長郭卉蓁表示，經文處新館舍全棟裝修費用1900萬美元，整棟樓完全符合舊金山最新建築的防火節能等標準，也設有育嬰室、淋浴間、員工休息區、保健室等空間，且還有桌球枱、投籃機等設備，讓館舍員工有放鬆休閒的地方，頂樓還有空中花園，可直接觀賞到舊金山的大樓群街景。

新的領務大廳可容納50人，不須預約，可隨到隨辦證件護照等資料。（記者江碩涵／攝影...
舊金山經文處館舍到處都是充滿台灣意象的畫作或照片，充滿了濃濃的台灣風情，也讓許多...
舊金山經文處館舍到處都是充滿台灣意象的畫作或照片，充滿了濃濃的台灣風情，也讓許多僑胞有回家鄉的感覺。（記者江碩涵／攝影）

舊金山經文處館舍有開放圖書室，內有上萬本藏書，包含中文雜誌及世界日報等報紙。（記...
此外，對僑胞來說最大的不同就是領務大廳擴大容納人數，更方便辦理文件。舊館舍一次只能容納20多人，新的領務大廳可容納50人，不須預約，可隨到隨辦證件護照等資料。

新的領務大廳可容納50人，不須預約，可隨到隨辦證件護照等資料。（記者江碩涵／攝影...
除領務外，經濟、教育、觀光等組皆遷入新館舍辦公，以前在舊金山市華埠租屋辦公的金山僑教中心，也一起遷入新址辦公，並開放圖書室，內有上萬本藏書，包含中文雜誌及世界日報等報紙，每周二至周日上午9時至下午5時開放，周一休館，提供舊金山僑胞舒適的閱讀、休息、社交空間。

經文處在舊金山擁有自有資產，不僅代表著台灣深耕舊金山灣區的決心，同時也具有台美關...
經文處在舊金山擁有自有資產，不僅代表著台灣深耕舊金山灣區的決心，同時也具有台美關係穩定向上的歷史定位。（記者江碩涵／攝影）

舊金山館舍頂樓還有空中花園，可直接觀賞到舊金山的大樓群街景。（記者江碩涵／攝影）
舊金山 華埠 租金

