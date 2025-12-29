歷經一波三折 洛杉磯經文處終與「4401號」重逢

我的頻道

記者謝雨珊／洛杉磯報導
駐洛杉磯經文處新館的前身為一家電視公司，大樓已有60年以上歷史。（記者謝雨珊／攝影）
位於洛杉磯市的駐洛杉磯台北經濟文化辦事處新館「事事如意」(4401 Wilshire Blvd)，2025年1月21日正式向南加州僑胞開放。新館獨棟五層樓設計新穎、空間寬敞，不僅改善舊館空間狹小、服務分散問題，也提升領務效率，使民眾辦理各項事務更加便捷舒適。然而，新館選址與遷入卻歷時十多年，過程艱辛且充滿挑戰。

經文處處長紀欽耀說，早在2013年，中華民國政府即規畫在洛杉磯購置新館，2016年行政院核定經費後啟動，但尋找合適館址困難重重，包括房價高昂、釘子戶問題，以及後續疫情影響。最終，館舍選定洛市中心4401 Wilshire Blvd，2019年9月23日上午完成產權轉讓，正式成為中華民國政府資產。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處新館歷經三任經文處處長 ，在現任處長紀欽耀的任內正式完...
根據PropertyShark網站資料，4401號大樓成交價為2400萬美元，總面積達4萬2890平方英尺。

新館位於漢考克公園(Hancock Park)高級住宅區，原為電視公司，過去20年在此經營節目製作，多次獲艾美獎肯定，周邊英國與義大利復古風格豪宅林立，附近有洛杉磯市長官邸、百年歷史Ebell劇院、Marciano博物館及日本修道所。附近連接五個主要商業區及比佛利山與好萊塢等地，地理位置優越，適合駐外辦公及領務服務中心。

駐洛杉磯經文處新館的周邊，英國與義大利復古風格豪宅林立，附近有洛杉磯市長官邸、百...
駐洛杉磯經文處新館位於漢考克公園（Hancock Park）高級住宅區，大道連接...
洛杉磯地區台僑人數超過40萬，經文處的領務量多年高居駐美各館處之首；擁有屬於自己的辦公館舍，一直是中華民國政府與洛杉磯各界共同的期盼。

首位經手館址尋覓的前經文處處長朱文祥說，經文處舊館使用近40年，購置新館是同仁多年心願，經過八個月密集尋址與詢價，加上行政院及外交部支持，才找到理想地點。

4401號大樓與經文處的緣份頗深。2013年經文處開始規畫新館購置，但當時這棟大樓因房價超出預算，且賣方得知外國政府有意購買後調高售價，協商後仍無法達成交易。經文處後轉向韓國城3251號6街大樓，雖簽「買賣協議」，但因原租戶提出長達十年「優先承租選擇權」並要求超過200萬美元補償金，否則拒絕搬遷，最終無法成交。

直到2018年底，4401號再次上市，經文處透過多輪談判及折衷方案，將交易金額控制在預算內，2019年4月簽署採購意向書，6月完成買賣協議，9月完成產權移轉，並於2020年3月交屋。

不過，新冠疫情自2020年2月起爆發，使整個裝修與遷入過程再生波折。洛杉磯市政府施工審批緩慢、工人及建材短缺，材料價格大幅飆升，鋼鐵與木材漲幅分別達400%及250%。期間經文處人員每日巡視4401號，處理多起遊民入侵、破壞空調及引火取暖事件，在警方協助下才得以順利控制。

前任經文處長黃敏境2020年7月抵任，接手朱文祥任務，積極辦理公開招標並調整方案，雖多次因流標或疫情延宕，但為裝修工程奠定經費基礎。2023年初，現任處長紀欽耀接手專案，帶領團隊加速推進，3月完成合格廠商評選，5月完成協議簽約。

新館裝修工程挑戰極大，原為專業影視製作空間，且大樓已有60年以上歷史，完全不適合辦公使用。開工後前兩個半月，駐處拆除舊裝潢、隔間、天花板及管線，廢棄物超過53噸。經多方努力與持續監督，4401號終於在2025年1月正式啟用，成為南加州僑胞全新領務及辦公中心。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處新館「事事如意」（4401 Wilshire Blvd...
紀欽耀表示，新館不僅提升辦事效率，也讓僑胞在辦理護照及其他領務時，感受到與台灣的深厚連結。新館設計兼顧舒適、便利及安全，並提供24小時急難救助專線。

洛杉磯 中華民國 疫情

