我請圖書館訂一份中文報紙

放置在圖書館的書架上的中文報紙。（作者提供）

離家到外地生活的人，他們在異鄉會感到孤獨、迷惘，常常思念家鄉，尤其旅居海外，難免會面對生活上許多不便與壓力，生活的苦澀、現實的殘酷、社會帶來的壓抑困境，這些困難會嚴重影響日常的生活和心理的狀態，讓人感到無助和孤單，導致挫敗感和無助感。

在舉目無親的北美地區，生活上、學業上、工作上，遇到困難或疑問，如何解決？這時身邊需要有一個可以隨時提供幫助、解決疑難雜症的幫手，最符合我們需求的，莫過於中文的世界日報 ，它登載兩岸三地的重要訊息，尤其是關於北美的生活、風俗民情、各地發生的重大事件、婚姻觀、移民 資訊、專業觀點、旅遊資訊、親子教育、健康飲食，內容豐富，各種資訊應有盡有，解決了生活上大部分難題，最重要的是這些資訊正確可以信賴。

A姓夫婦，隨著移民潮來到美國，面對未來，是工作還是創業？心中三心二意，手邊正巧有一份中文的世界日報，看到世報的廣告，幾經考慮，決定離開佛羅里達州 （Florida），來到這個陌生的內布拉斯加州（Nebraska）的奧瑪哈（Omaha）接手一家中餐館，雖然經歷了些挫折，結果創業成功，實現了財務自由，三個兒女成家立業，現在子孫滿堂、生活幸福，他們說今天的成就要感謝世報，當初會選擇這個名不見經傳的奧瑪哈是世報提供的資料。

早期我是看二手報，甚至三手四手，在異鄉漂泊，想要了解國內的信息，就必須依賴報紙，他就像集體家書一樣，慰藉了我的鄉愁，想家的時候、心情沮喪的時候，依靠它的陪伴、指導，才能熬過那些艱辛、孤獨寂寞的歲月，唯一的遺憾，是二手報紙上偶爾會出現一些破洞。

後來經濟情況好轉，自己訂了報紙，看到精采的文章，我不厭其煩的把它抄錄下來，先生看我拿著報紙伏案疾書，覺得奇怪，問我：「你在做什麼？」我說：「值得保存和再度查閱的好文章太多了！」先生不解的問：「那就把它剪下來保存不就好了嗎？幹嘛一個字一個字的抄累不累呀？這麼簡單的事都想不到？」我說：「你不會以為我真的那麼笨吧？」我說：「只是想到當初的遺憾，『己所不欲勿施於人』」。

周末的時候，在家附近的圖書館，看到中國父母帶著孩子們，參加一些活動，孩子們在活動，大人們無所事事，我覺得如果圖書館有一份中文報，大人們可藉此機會閱讀，不是很好嗎？可是我只有一份報紙，身邊喜歡讀報的朋友眾多，粥少僧多、杯水車薪，在心裡琢磨要怎麼解決這個問題？想到一個好方法，「請圖書館訂一份中文報！」

在圖書館的書架上，有各種報章雜誌，可是沒有中文報，我想心動不如行動，第二天，我帶著駕照，到圖書館找到館長說明來意，他要求我出示身分證件，證明我是住在附近的居民，另外要我寫下中文報紙的英文名字和地址，當然這要等到下次編列預算時提出申請，批准後才能進行，我留下了聯絡方式，館長說經費批准後他會通知我。

二○一七年的七月，第一次看到書架上，排列的第一份中文報紙，真的是驚喜萬分；某天我去圖書館，順便看中文報，忽然聽到身旁傳來一聲普通話：「對不起，冒昧地打攪您一下」，抬頭張望，四周並沒有中國人，有一位金髮碧眼的英俊少年站在眼前，見我面帶狐疑，他面帶微笑的對我說：「對！是我，你好，我叫麥克斯！」我說：「嚇了我一跳，你的中文說的真好！」原來他是Millard West high school的高二學生，他說在這看到中文報紙，非常的興奮和驚訝：「這份報紙的內容豐富，比學校裡的教材有趣」，不過很可惜，學校教的是簡體字，報紙是繁體字，他說願意付費，希望在暑假期間，惡補一下繁體字，因為上海和台北是他的夢中城市，一心嚮往，現在開始準備，真沒想到在這偏遠的中西部，密蘇里河畔的小鎮，居然有個外國小孩醉心於我們的文化，真是開心又感到驕傲，我說：「這沒問題！至於費用，就免了吧」。

二○一八年始，驛馬星動，行色匆匆，二次返鄉，去佛羅里達州參加婚禮，和先生自駕、郵輪旅遊多次，這期間沒去圖書館，二○二○年初，新冠疫情爆發，重啟後，報章雜誌都不見了，中文報也不知道是何時消失的？

世界日報是我的良師益友，近四十年的異鄉漂泊，依靠報紙上的各種資訊、知識、常識，指導我做人做事，陪伴我成長、成熟，解除我的煩惱和疑惑，煩躁、無聊時安定我的情緒，有這麼多的好處，基於「有好東西要與朋友分享」，最好的方法就是，再去拜託圖書館館長，把世界日報再度放回書架上，希望中文報只是暫時遲到，不是永久缺席。