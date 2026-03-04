華航紐約總經理李文儀 把台灣元素帶上紐約高空

華航紐約分公司總經理李文儀表示，紐約台北航線將以「天天直飛」作為下一階段目標。(特約記者許振輝／攝影)

第一次在紐約通勤，華航 紐約總經理李文儀就被這座城市震撼到了。

她說，從曼哈頓 開車前往甘迺迪(JFK)機場，車流卻像是沒有盡頭。車子一點一點往前挪，隧道裡的時間彷彿被拉長。後來她才發現，紐約的塞車幾乎沒有時段之分，連凌晨1、2點從機場離開，路上仍然車潮不斷。

2024年6月底，李文儀調派至紐約，接下華航紐約分公司總經理一職。過去一年半，她一邊適應紐約高密度、快節奏的生活，一邊在全球航空業剛走出疫情衝擊的關鍵時刻，負責經營華航在美東最重要的航點之一。這次外派，對她而言不只是職務輪調，更像是把整個生活與工作節奏，重新放進一座全天候運轉的城市。

橫跨2辦公室 確保不出錯

華航紐約分公司的日常，橫跨兩個空間。

位於曼哈頓中城的城區辦公室，負責票務、銷售、市場推廣與客戶服務；而在JFK機場的辦公室，則直接面對航班運作第一線，從班機調度、地勤協調到突發狀況應變，任何細節都不能出錯。

目前華航在紐約營運台北—紐約直飛航線，每周四班。這條航線，對分公司而言，則是一個高度競爭、成本與服務標準都極高的市場。李文儀的核心任務，就是在確保航班穩定的前提下，讓銷售動能持續成長，也讓華航在北美市場維持清楚而穩定的品牌定位。

疫情對全球航空業造成結構性改變。客運幾乎停擺的那段時間，華航並未停飛，而是迅速將營運重心轉向貨運，撐起台灣與全球之間的重要物流命脈。隨著疫情結束、旅遊需求回溫，航空公司面對的，已不只是「班機恢復」，而是旅客期待的全面改變。

在李文儀接手紐約業務的這段時間，華航在北美市場同步推動多項調整。除了恢復原有航點，也陸續新開西雅圖與鳳凰城等航線，顯示公司對北美長程市場的長期布局。紐約作為美東門戶，自然是這盤棋中最關鍵的一格。

把「台灣」放進飛機裡

這樣的轉變，也反映在華航近年的服務策略上。

在機上餐飲方面，華航與台灣米其林餐廳合作，將高品質餐點從商務艙延伸至豪華經濟艙與經濟艙，打破過去「艙等決定一切」的印象。同時，珍珠奶茶、特色調酒等台灣元素，也被帶上高空。

這些設計並非單純為了「好看」，而是在競爭激烈的北美航線市場中，建立屬於華航、也屬於台灣的辨識度。對許多返鄉探親、留學或長期往返兩地的旅客而言，那是一種熟悉感，也是一趟旅程的情緒起點。

另一項關鍵變化，是機上全面導入免費Wi-Fi。長達十多小時的飛行，不再與外界斷線，讓旅客能即時聯繫親友或處理工作，也回應了後疫情時代對「不中斷生活」的期待。

40年老航線 正重新定位

台北—紐約航線自1983年開航至今，已營運超過40年，是華航北美布局中歷史最悠久的航點之一。但在今日的航空市場，歷史本身並不足以支撐未來。

李文儀與團隊正在推動的，是更具彈性的中長期規畫。在新機型交付後，逐步將紐約航線由每周四班增至五班，並以「天天直飛」作為下一階段目標，讓紐約真正成為華航在美東的穩定樞紐。

硬體環境的轉換，也被視為關鍵一步。

目前華航在JFK使用第四航廈，空間與人流都相對擁擠。新第一航廈(New Terminal One)預計於今年稍後啟用，華航已規畫同步搬遷。新航廈專為國際航班設計，從動線、設施到通關體驗，都更符合長程旅客需求。

對紐約航線而言，這不只是換航廈，而是重新建立華航在旅客心中的第一印象。

不久前，社群媒體上出現一個熱門話題。華航一趟台北飛往紐約的航班，意外出現「全男班空服員」的畫面，被網友形容為「夢幻男團」，迅速引發討論。外界一度猜測，這是否是華航刻意操作的行銷策略。

但李文儀說，那其實是一場「美麗的誤會」。

那趟航班恰逢一位資深座艙長即將退休，多位男性空服員同仁自發性地選擇同一班機，作為對前輩的歡送。公司並未特別安排，卻在制度允許、同仁自由選班的情況下，意外形成了罕見的組合。

航班結束後，李文儀陸續收到旅客傳來的訊息，不少人提到當天的服務讓人印象深刻。對她而言，這段插曲並不是話題操作的成功案例，而是一個管理文化自然流露的結果。當制度給予彈性，人與人的情感連結，反而會創造出無法預期的正面經驗。

李文儀曾有15年媒體工作背景。新聞現場與航空營運，同樣高度仰賴即時反應與風險判斷。天氣、地緣政治、政策變化，都可能在短時間內影響航班與市場。

這樣的高壓節奏，對她而言並不陌生。

回顧這一年半，李文儀不特別談成績，而是反覆提到「穩定」與「累積」。從塞車的通勤路，到凌晨的航班協調；從銷售策略到機上餐點細節，她的工作日常密集而務實。

紐約是一座不會停下來的城市，而華航在這裡，也仍在飛行中調整「高度」。對李文儀而言，這座城市已不只是外派地點，而是一個正在被她慢慢經營、也逐漸熟悉的第二個家。

華航紐約分公司總經理李文儀(左四)和團隊正忙於規畫從甘迺迪機場第四航廈遷往新第一航廈的工任務。(特約記者許振輝／攝影)