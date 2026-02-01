我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

網紅曝前夫「生殖器如2罐可樂」才離婚 NFL球星怒求償7.5萬

黃仁勳座車升級「周杰倫同款」邁巴赫 維安費超越蘋果庫克

養生／養成5個好習慣 輕鬆減重不復胖

陳詩婷
醫師提醒，核心肌群的訓練可幫助血糖恆定，促進脂肪代謝；示意圖。(圖／123RF)
醫師提醒，核心肌群的訓練可幫助血糖恆定，促進脂肪代謝；示意圖。(圖／123RF)

不少人將「減肥」列為重要的健康計畫之一。減肥、減重的關鍵不是快，而是能否長長久久。吃得少、瘦得快並不是一件好事，因為消耗掉的經常是身體珍貴的肌肉，未來恢復原本的飲食狀況就很容易復胖，造成溜溜球效應，導致體重及體脂愈來愈高。建議維持五習慣，可以減重不復胖。

1.肌力訓練

提升基礎代謝率的唯一方法，就是運動。透過肌力訓練，可幫助血糖恆定，促進脂肪代謝，建議可進行核心肌群的訓練，特別是腰、臀、腿的肌肉一定要練起來。這三大肌群除了能幫助維持體態，也是保持日常生活舒適的重要肌肉。

2.補充天然雌激素

雌激素是女性維持身材的重要祕密武器。雌激素不僅能幫助脂肪代謝，讓人感到愉悅，促進血糖穩定，還能讓人保持年輕。可是女性的雌激素會隨著年齡慢慢下降，千萬不要等到更年期才補充雌激素，趁年輕就應補充，譬如豆製品及亞麻仁籽，是非常天然且不會造成副作用的植物雌激素。

建議每天至少喝一杯不濾渣的豆漿，才含有豐富的大豆異黃酮、鈣質及膳食纖維，這些營養素都是逆轉體質、讓人青春美麗的重要營養素。亞麻仁籽每天可以吃5公克，就能補充足夠的雌激素。

3.晚餐刻意吃得少

晚餐可以吃少一點，尤其澱粉類可以降為原本量的一半，以蔬菜、蛋類、海鮮或豆製品為主。因為碳水化合物在體內會分解為葡萄糖，引起胰島素的分泌，而胰島素是合成性荷爾蒙，會增加脂肪的合成，所以在晚餐刻意減少澱粉的攝取，可以降低脂肪的合成，讓人不容易變胖。

4.少吃甜食、加工品

精緻類食物盡量少碰，進到體內容易造成血糖的震盪，尤其甜食跟加工品，對身體的影響不是只有變胖那樣簡單，想吃零食時，建議可以改用毛豆、黑豆、堅果、海苔片、豆漿、牛奶、優格、豆花、水果等取代，協助減重之外，也能抗發炎。

5.綠拿鐵取代一餐

如果長期想要維持體重，以綠拿鐵「蘋果莧菜豆奶」取代三餐任何一餐是一個非常棒的方式。放在哪一餐較適合？建議早餐或晚餐最適合。

此外，因為綠拿鐵有豐富的膳食纖維、酵素、植化素、好的油脂及優質蛋白質，一來很有飽足感，二來不容易讓身體堆積脂肪，排便也會很順暢，小腹會跟著平坦。推薦一款減肥減重綠拿鐵，營養價值很高，不妨DIY喝看看。

(作者是台灣康寧醫院營養師)

減重 血糖 牛奶

上一則

養生／馬鈴薯正確吃 降心血管堵塞風險

下一則

養生／巧克力含可可鹼 狂嗑恐中毒致命

延伸閱讀

減重藥成救星…航空公司斤斤計較 乘客變瘦可大省燃料費

減重藥成救星…航空公司斤斤計較 乘客變瘦可大省燃料費
停用瘦瘦針 研究：不到2年就復胖

停用瘦瘦針 研究：不到2年就復胖
減重藥成救星…航空公司斤斤計較 乘客變瘦可大省燃料費

減重藥成救星…航空公司斤斤計較 乘客變瘦可大省燃料費
肖戰為演落魄醫師暴瘦18斤 粉絲心疼喊：求你吃口飯

肖戰為演落魄醫師暴瘦18斤 粉絲心疼喊：求你吃口飯

熱門新聞

美航副駕駛山姆‧利雷在2025年1月華府空難中喪生，老雷利夫婦(圖右)5月在國會聆聽運輸部長達菲在聽證會上的發言。(路透)

封面故事／華府空難周年／飛行員父 為罹難兒找真相

2026-01-25 01:28
紅藍卡的初始參加期(Initial Enrollment Period，簡稱IEP)是指剛滿65歲的前三個月、生日本月、之後的三個月，總共加起來七個月的期間，就是初始參加期。(美聯社)

醫保123／你不知道的今年紅藍卡細節

2026-01-25 01:25
法拉盛「制服店」在緬街已逾70年，店主明建華和先生馬宏晉站在店門口，想退休卻不忍心讓老顧客失去多年來購買制服的管道。(特約記者許振輝╱攝影)

美國現象／法拉盛制服店 走過70年風華

2026-01-25 01:24
2025年1月29日晚間，一架美國民航機在準備降落華府雷根機場時，遭陸軍黑鷹直升機撞及，雙雙墜毀於波多馬克河上，成為25年來最大空難，救難人員在河上日夜打撈。(歐新社)

封面故事／華府空難周年／波多馬克河在嗚咽…悲劇3主因

2026-01-25 01:26
冬季蔥價高企，一把接近2美元。(記者徐蓓蓓／攝影)

生活／自家庭院蒔花弄草 也帶來商機

2026-01-25 01:18

理財百科／「川普帳戶」幾歲可開設？有多少補助？

2026-01-25 01:16

超人氣

更多 >
艾普斯坦檔案新曝光資料 安德魯跪趴在女子身上

艾普斯坦檔案新曝光資料 安德魯跪趴在女子身上
2000萬元沒帶走…12公斤黃金遺落高鐵車廂 車長：兩人才搬得動

2000萬元沒帶走…12公斤黃金遺落高鐵車廂 車長：兩人才搬得動
不選米其林 為何兆元宴四度包場古早味餐廳？解析黃仁勳「辦桌社交學」

不選米其林 為何兆元宴四度包場古早味餐廳？解析黃仁勳「辦桌社交學」
小米SU7 Ultra單月銷量下滑至45輛 雷軍官宣將在車廠實驗室直播

小米SU7 Ultra單月銷量下滑至45輛 雷軍官宣將在車廠實驗室直播
申請人潮擠爆 西班牙允50萬無證移民就地合法 總理槓上馬斯克

申請人潮擠爆 西班牙允50萬無證移民就地合法 總理槓上馬斯克