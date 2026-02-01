養生／養成5個好習慣 輕鬆減重不復胖

醫師提醒，核心肌群的訓練可幫助血糖恆定，促進脂肪代謝；示意圖。(圖／123RF)

不少人將「減肥」列為重要的健康計畫之一。減肥、減重 的關鍵不是快，而是能否長長久久。吃得少、瘦得快並不是一件好事，因為消耗掉的經常是身體珍貴的肌肉，未來恢復原本的飲食狀況就很容易復胖，造成溜溜球效應，導致體重及體脂愈來愈高。建議維持五習慣，可以減重不復胖。

1.肌力訓練

提升基礎代謝率的唯一方法，就是運動。透過肌力訓練，可幫助血糖 恆定，促進脂肪代謝，建議可進行核心肌群的訓練，特別是腰、臀、腿的肌肉一定要練起來。這三大肌群除了能幫助維持體態，也是保持日常生活舒適的重要肌肉。

2.補充天然雌激素

雌激素是女性維持身材的重要祕密武器。雌激素不僅能幫助脂肪代謝，讓人感到愉悅，促進血糖穩定，還能讓人保持年輕。可是女性的雌激素會隨著年齡慢慢下降，千萬不要等到更年期才補充雌激素，趁年輕就應補充，譬如豆製品及亞麻仁籽，是非常天然且不會造成副作用的植物雌激素。

建議每天至少喝一杯不濾渣的豆漿，才含有豐富的大豆異黃酮、鈣質及膳食纖維，這些營養素都是逆轉體質、讓人青春美麗的重要營養素。亞麻仁籽每天可以吃5公克，就能補充足夠的雌激素。

3.晚餐刻意吃得少

晚餐可以吃少一點，尤其澱粉類可以降為原本量的一半，以蔬菜、蛋類、海鮮或豆製品為主。因為碳水化合物在體內會分解為葡萄糖，引起胰島素的分泌，而胰島素是合成性荷爾蒙，會增加脂肪的合成，所以在晚餐刻意減少澱粉的攝取，可以降低脂肪的合成，讓人不容易變胖。

4.少吃甜食、加工品

精緻類食物盡量少碰，進到體內容易造成血糖的震盪，尤其甜食跟加工品，對身體的影響不是只有變胖那樣簡單，想吃零食時，建議可以改用毛豆、黑豆、堅果、海苔片、豆漿、牛奶 、優格、豆花、水果等取代，協助減重之外，也能抗發炎。

5.綠拿鐵取代一餐

如果長期想要維持體重，以綠拿鐵「蘋果莧菜豆奶」取代三餐任何一餐是一個非常棒的方式。放在哪一餐較適合？建議早餐或晚餐最適合。

此外，因為綠拿鐵有豐富的膳食纖維、酵素、植化素、好的油脂及優質蛋白質，一來很有飽足感，二來不容易讓身體堆積脂肪，排便也會很順暢，小腹會跟著平坦。推薦一款減肥減重綠拿鐵，營養價值很高，不妨DIY喝看看。

(作者是台灣康寧醫院營養師)