見見老朋友 認識新朋友

採訪中國防治愛滋病先驅高耀潔(左)。（洪群超提供）

2013年3月1日，「世界日報 紐約社記者」成為我走出校園、進入社會的第一份工作。

從布魯克林 社區記者，到政治線記者，再到召集人，最後到都會組採訪主任，八年七個月，我幾乎完整經歷了世界日報編輯部一線的所有崗位，也為人生的第一段職業生涯畫下了一個圓滿的句點。

這份工作的確是辛苦的。

尤記得2013年10月26日，震驚全美的布魯克林八大道華人 滅門慘案發生後，為了追新聞、拚獨家，幾個月幾乎不眠不休；2015年12月7日深夜，已將入睡時被電話叫醒，從皇后區住家飛車趕往布魯克林日落公園七大道與61街，在凜冽寒風中拍下警燈閃爍中的爆頭案第一現場；2016年總統大選夜，在賈維茨中心喜萊莉競選總部守候至次日淩晨3點，清晨5點到家，早上7點又直奔曼哈頓紐約客酒店，參加其承認敗選的歷史性記者會；2020年新冠疫情讓紐約市幾乎停擺之時，戴著自購護目鏡和雙層口罩的簡易「全副武裝」，前往馳援的海軍「安慰號」醫療船採訪專收重症病患的前線醫護人員……

至於遇上颶風、暴雪、酷暑、洪水，更幾乎是每一次市府、州府發布「避免外出」的警告，就成記者們「外出採訪」的集合號。

但這份工作的收穫，也是任何職業都難以比擬的。

應徵這份工作時，最後一位面試官翁總問才24歲、從未走出過象牙塔的我為何想當記者？初生牛犢大言不慚地說，嚮往「鐵肩擔道義，妙手著文章」。

理想還是要有的，世界日報這一平台，的確可以助力每一個有新聞理想的年輕人。

揭發日落公園黑心補習班捲款潛逃的調查報導見報後，警方與檢方聯手緝拿到跑路老闆，血汗錢得以追回，幾位華人家長聯名寄來的感謝卡，我珍藏至今；梁彼得案從案發到庭審，再到引發全美華人維權萬人大遊行，我有幸親歷且用十多萬字的報導和上千張照片記錄下這一載入美國華人歷史的每一時刻；在採訪西點軍校畢業典禮時，挖掘到西點首位華人畢業生溫應星在畢業108年後，其外曾孫柯立人（Alexander Kozlowski）再次從西點畢業，讓這段西點華人史的百年輪迴不被湮沒；而為防愛先驅高耀潔留下的人生最後一篇長篇專訪，記錄了她生命最後階段的所思所感，也為一位時代人物留下她應得的歷史註腳。

近九年的記者生涯中，每一單採訪任務、每一次面對採訪物件之前，對話題與背景的深入研究，成為一種職業習慣，也造就了「快速學習」這一讓我受益至今的職場基本功。

八年多裡我採訪過近千位人物，寫下超過300萬字的報導，話題從社區委員會對酒牌審批的爭論，到總統大選的政策攻防；從八大道新移民社區裡的偷拐搶騙案件，到專訪林毅夫談中國經濟的「軟著陸」；從陳游標在中央公園宴請流浪漢的鬧劇，到馬友友「新絲路樂團」背後的創作秘辛……每完成一單採訪任務，都是一次快速學習、迅速進入陌生領域的過程。

這也讓我在後來轉行投身科技業公關時，從未對全新領域感到畏難。當旁人訝異於我如何這麼順利從媒體轉型至科技行業、每天與「5G」、「AI」、「量子計算」等議題打交道時，我總會說，這不過是我在世界日報近九年裡接受的日常訓練。

世界日報的日子裡，教會我的另一件受益終身之事，是凡事要敢於嘗試。只要開始去做，就已經成功了一半。