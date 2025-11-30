我的頻道

料理功夫/救命稻草芙蓉蛋

白荷

冰箱空空也不怕，善用僅有的基本食材，做出一道救急又暖胃的晚餐。

材料:甜洋蔥1小顆、西洋芹4根、馬鈴薯1顆、雞蛋2顆、麵粉1湯匙、鹽適量、胡椒適量。

芡汁:

糖1小匙、麻油1小匙、醬油1湯匙、水3大匙、太白粉適量（用於勾芡）。

做法:

1.將洋蔥、西芹、馬鈴薯洗淨，全部切成細絲。

2.將切好的蔬菜絲放入大碗中，打入雞蛋，加入麵粉、鹽、胡椒，攪拌均勻。

3.取不沾鍋熱油，舀適量混合料，用中火慢煎成扁圓形小煎餅。

4.兩面煎至金黃後盛起，約可做7個，置盤。

5.調製芡汁：將糖、麻油、醬油、水放入煮開，用少許太白粉水勾芡，煮至濃稠。

6.將煮好的芡汁淋在煎好的芙蓉蛋上，即可上桌。

小叮嚀:

傳統芙蓉蛋以豆芽為主料，並會搭配蘑菇片及肉片，不會加馬鈴薯。這道「救命稻草芙蓉蛋」則是用手邊僅有的材料替代，變化出好吃又有營養的救急版本。

★世界周刊廣徵天下各家廚藝祕笈

歡迎充滿創意的中西料理、點心烘焙、獨家私房菜等食譜投稿，讓你大展廚藝：

1.除了材料、作法外，請提供做菜關鍵或小叮嚀。

2.請附料理過程及成品照片檔至少4張，畫素至少要300萬以上，勿使用濾鏡。

3.投稿請至email：[email protected]

4.來函請附中英文姓名、電話、稿費寄送地址、稿費支付抬頭，請留底稿，不論來函刊出與否，恕不退件。請勿一稿兩投，編者有權刪節。

5.本報系海內外各報紙相關版面或世界日報新聞網得選用刊登，並收錄於聯合知識庫(udndata.com)。

6.嚴禁抄襲、一稿兩投，違者將永不錄用。

雞蛋

