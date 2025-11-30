料理功夫/救命稻草芙蓉蛋

冰箱空空也不怕，善用僅有的基本食材，做出一道救急又暖胃的晚餐。

材料:甜洋蔥1小顆、西洋芹4根、馬鈴薯1顆、雞蛋 2顆、麵粉1湯匙、鹽適量、胡椒適量。

芡汁:

糖1小匙、麻油1小匙、醬油1湯匙、水3大匙、太白粉適量（用於勾芡）。

做法:

1.將洋蔥、西芹、馬鈴薯洗淨，全部切成細絲。

2.將切好的蔬菜絲放入大碗中，打入雞蛋，加入麵粉、鹽、胡椒，攪拌均勻。

3.取不沾鍋熱油，舀適量混合料，用中火慢煎成扁圓形小煎餅。

4.兩面煎至金黃後盛起，約可做7個，置盤。

5.調製芡汁：將糖、麻油、醬油、水放入煮開，用少許太白粉水勾芡，煮至濃稠。

6.將煮好的芡汁淋在煎好的芙蓉蛋上，即可上桌。

小叮嚀:

傳統芙蓉蛋以豆芽為主料，並會搭配蘑菇片及肉片，不會加馬鈴薯。這道「救命稻草芙蓉蛋」則是用手邊僅有的材料替代，變化出好吃又有營養的救急版本。

