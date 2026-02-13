40年職業紅娘李太太：「獨」具慧眼的華人邱比特

李太太保留著數十年的資料和檔案，她促成的婚姻足以編寫一本「姻緣簿」。（記者許振輝／攝影）

從苦情歌到浪漫電影，從「執子之手，與子偕老」到「願得一人心，白首不相離」，愛情永遠被讚頌，卻又從來琢磨不透。對於單身在紐約打拚的華人新移民 而言，愛情與婚姻更是許多人嚮往的慰藉；千里姻緣一線牽，皇后區的「華人邱比特」李太太，「獨具慧眼」牽起了上千對有緣眷侶的紅線。

高燒失明 單眼看穿人心

李太太來自台灣台中，本名陳瑩，年幼時一場高燒，讓她的左眼幾乎失明。也因為這樣，陳瑩從小便會更細緻耐心地觀察他人，見微知著地了解他人想法。

「我是獨眼龍，雖然只有一隻眼睛，但更能看穿人的內心。」陳瑩笑著說。

陳瑩是藥劑師，在台灣時便熱心幫身邊朋友牽線。「我媽媽說我八婆，但是我就很喜歡幫人介紹。」陳瑩說，看到自己能夠促成一段段美滿婚姻，成就感無與倫比。

80年代初，陳瑩隨著家人移民紐約。彼時，皇后區的華人移民社區正逐漸壯大，初來乍到的陳瑩仍將熱心牽線作為愛好，為在美尋求新生活的留學生、新移民積極介紹組建家庭的伴侶。

1986年，世界日報一位經理發現身邊不少親友都經由陳瑩介紹步入婚姻，便安排報導她「熱心公益」的故事。文章一出，「李太太」名號打響，不僅紐約華人絡繹不絕，更有外州華人找上門來。漸漸地，陳瑩便化身李太太，在法拉盛 擁有一間辦公室，也靠著「500元包婚姻」的一口價，開啟40年的職業紅娘生涯。

世報的世界周刊曾以專題報導李太太的故事，在早期較為保守的年代，這位「超級媒婆」扮演華人社區婚介的重要角色。（記者許振輝／攝影）

不僅世界日報報導，紐約時報也報導過李太太，指她被稱為「華人邱比特」。（記者許振輝／攝影）

助移民成家 促千樁姻緣

作為職業紅娘，李太太的「技巧」十分質樸，除了她直覺般的洞察力外，便是「門當戶對」這條原則。李太太說，第一代來美國打拚的新移民，對婚姻有情感上的嚮往，也有務實的需求；只要雙方條件符合，彼此有眼緣、聊得來，一樁婚姻大事便可功成。

華人文化強調「先成家、後立業」，對於孤身在美的新移民尤為如此。曾報導華人移民潮的前紐約中華公所主席于金山說，家庭是新移民開啟新生活、在異鄉站穩腳跟的必要一步，「伴侶因為共同的目標走到一起，追求穩定，這樣的家庭往往是很成功的。」

于金山仍記得，「過去在感恩節的結婚宴席，從早到晚不停歇，往往都要到教堂主持四、五場婚禮。」

新移民華人缺乏足夠的人際關係網尋找伴侶，忙碌的工作也讓他們分身乏術。丕優研究中心(Pew Research Center)於2023年發布的一項報告指出，高達54%的中國移民認為找到伴侶相當困難，該比率遠高於其餘族裔。

而這也讓李太太的婚介服務更為搶手；盡管她沒有確切紀錄，但認為自己40年來促成的婚姻絕對超過千樁。

「以前一天都有好幾場婚禮要趕，」李太太說，「中午在法拉盛，下午趕到新澤西。」

從1980年代的華人留學生，到如今在美國長大的二代移民，李太太的客戶經歷了代際更替。她說，相比過去，現在的年輕人不看重門當戶對，「他們要有來電的感覺。」無論父母多麼著急，但凡缺乏這虛無飄渺的感覺，年輕人便還會「雞蛋裡面挑骨頭」，讓一段關係擱淺。

超級媒婆：婚後就閉眼吧

李太太認為，客戶觀念的轉變受社會因素影響，也源於華人移民社會地位的轉變。現在找上門來的，不少是為自己年輕子女求姻緣的家長。

「這些年輕人經濟條件好，有資本等一段合適的關係。」李太太說，二代移民多為專業人才，社會地位穩固，婚姻更像生活中的錦上添花，「而且現在離婚率高，很多人也不願意太快步入婚姻。」

李太太分享她個人經驗，一段關係能成功的黃金時段為相識後一年至一年半內步入婚姻，「拖得太久不行，夜長夢多。」但如今，年輕人的感情節奏反而慢下來。若有客人為子女尋姻緣，李太太會帶著合適人選一起吃個午飯或喝杯茶，「不說是相親，只是說認識一個媽媽的朋友。」接下來，便看緣分了。

40年職業紅娘，李太太最早的客戶不少也已走過40年婚姻歲月，早已子孫滿堂。

見證上千段婚姻後，李太太也終於總結出了她的終極婚姻意見，「結婚前，閉一隻眼睛，結婚後，就兩隻眼睛都閉起來吧！」

●小檔案

姓名：陳瑩(李太太)

年齡：70歲

來美時間：1980年代初

工作：職業紅娘

送給讀者的一句話：結婚前，閉一隻眼睛，結婚後，就兩隻眼睛都閉起來吧。