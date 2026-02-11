我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

矽谷富翁出走又一人 傳查克柏格邁阿密置產

「一場徹底的財富遷移」加州富人、長者正搬到這城市

日引月長的世界日報

秀綠
聽新聞
test
0:00 /0:00

七○年代中期，跨越了山河，穿越了雲端，飛機降落在那一片空曠的停機坪上。剎那間，感覺故鄉已在摸不著的遠方，故鄉的綠，故鄉的情，順間湧上心頭，我就要開始人生中另一個未知的旅程了。「君自故鄉來，應知故鄉事」，報紙的新聞使強烈的思鄉之情有抒解的管道，文字語言的傳播是無遠弗屆的，它就是擴展視野的基石。

世界日報的結緣，始於畢業後，在南方大城工作，那時世界日報創刊不久。下班時會去華人的頂好市場買份世界日報，也在市場內巧遇一名打工的同屆校友，從此每天固定的功課是閱讀世界日報。後搬家至中西部，仍訂閱世報，但常因郵寄延遲，新聞變舊聞。

世界日報的版面包羅萬象，如政經、社會、生活、理財等各方面的報導，使我受益匪淺。內容涵蓋國際，有中港台及北美本地的新聞，是我了解時事和中西文化的重要渠道，它擴充了我的視角，讓我看到更廣闊的世界；美食、教育、旅遊版面亦給予我很多資訊。它本著服務華人、宣揚中華文化的宗旨，使我成為世界日報近五十年的忠實讀者。

在分類廣告中，我找到可靠的換地板工人，找到了園藝設計人員，在跨州搬家時亦找到服務到位的搬家公司，也推薦朋友在分類廣告中找到合適的工作；最值得欣慰的，是在世報上找到失聯二十餘年的學生。

世界日報的副刊最吸引我，刊登的文章來自許多我心儀已久的作者們，他們分享故鄉情懷的凡人大小事、懷舊的故事及生活上的見聞，更有舊時遺留物件的一段深厚感情，常在閱讀中如身臨其境和難以想像的共鳴，讓我如飢似渴地重複讀著。

二○一九年，疫情正熾，那是隔離靜默的時期，我有時間思考自己的人生。它是一條時間的通道，每個人的方向和目標雖然不一様，但經過的路程卻相似，從幼兒、青年、中年到老年，時間在每個人的心路歷程中留下了痕跡，也刻畫了不同的經歷。

我開始向世報投稿，有幸第一篇文章刊登於二○一九年七月二十八日，文章名是「千里尋夫」。我認為自己對周圍事物有敏銳的感受和關懷，正因如此，我持續不斷地寫下來，不願留白。我榮幸地從忠實讀者到一個參與者，更感謝世界日報給我機會成為其中一員。

世界日報是陪伴我走過數十載的老摯友，方格之間，把自己的感受和喜愛想法與人分享時，那種快樂就更回味無窮。適逢世界日報出刊五十周年，有如與廣大讀者們的金婚紀念，如黃金般堅固，長久且珍貴。

世界日報 華人 疫情

上一則

知名二代殯葬業者郭憲鴻 花了12年與遺憾和解

下一則

兩代食神／徐：食物視覺像老婆口紅 郭：風味能外帶嗎

延伸閱讀

蒙市年節展抽獎 28位幸運兒揭曉

蒙市年節展抽獎 28位幸運兒揭曉
世界日報50周年 迎春年節展與民眾同慶

世界日報50周年 迎春年節展與民眾同慶
世報歡慶50周年見證歷史時刻 蒙市迎春年節展同樂

世報歡慶50周年見證歷史時刻 蒙市迎春年節展同樂
世報蒙市年節展╱金泉酒店大抽獎 7天內公布

世報蒙市年節展╱金泉酒店大抽獎 7天內公布

熱門新聞

揪團旅行防失智

2026-02-06 01:00
（圖／AI生成）

當我真的老了

2026-02-07 01:00
愛羅在電影《大頭仔》中飾演歌手。（圖／愛羅提供）

夢的衣裳（上）

2026-02-04 01:00
中華民國國安會前秘書長蘇起。(本報資料照片)

那一年，我在世界日報／蘇起憶世報 如及時雨 像大補丸

2026-02-10 01:30

受騙進行時

2026-02-05 01:00
世界日報董事長王文杉(中)與總管理處總經理張漢昇(左起)、副董事長李厚維、社長張宗智及執行董事李德怡共同切蛋糕慶祝世報50周年。(記者許振輝／攝影)

世報50歲生日快樂 分享2個小祕密

2026-02-10 01:29

超人氣

更多 >
美海關頻問How much money？華人現金被扣 只因漏填1表格

美海關頻問How much money？華人現金被扣 只因漏填1表格
冬奧╱在羅密歐與朱麗葉的故鄉「梁祝」再度感動全場

冬奧╱在羅密歐與朱麗葉的故鄉「梁祝」再度感動全場
逾60歲免繳房產稅 加州提案獲准聯署盼11月公投

逾60歲免繳房產稅 加州提案獲准聯署盼11月公投
現金回扣誘長者配藥與報名老人中心 紐約法拉盛2男涉1.2億醫保詐騙

現金回扣誘長者配藥與報名老人中心 紐約法拉盛2男涉1.2億醫保詐騙
美法院允撤銷臨時保護 宏都拉斯等3國移民可能遭遣返

美法院允撤銷臨時保護 宏都拉斯等3國移民可能遭遣返