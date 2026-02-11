七○年代中期，跨越了山河，穿越了雲端，飛機降落在那一片空曠的停機坪上。剎那間，感覺故鄉已在摸不著的遠方，故鄉的綠，故鄉的情，順間湧上心頭，我就要開始人生中另一個未知的旅程了。「君自故鄉來，應知故鄉事」，報紙的新聞使強烈的思鄉之情有抒解的管道，文字語言的傳播是無遠弗屆的，它就是擴展視野的基石。

和世界日報 的結緣，始於畢業後，在南方大城工作，那時世界日報創刊不久。下班時會去華人 的頂好市場買份世界日報，也在市場內巧遇一名打工的同屆校友，從此每天固定的功課是閱讀世界日報。後搬家至中西部，仍訂閱世報，但常因郵寄延遲，新聞變舊聞。

世界日報的版面包羅萬象，如政經、社會、生活、理財等各方面的報導，使我受益匪淺。內容涵蓋國際，有中港台及北美本地的新聞，是我了解時事和中西文化的重要渠道，它擴充了我的視角，讓我看到更廣闊的世界；美食、教育、旅遊版面亦給予我很多資訊。它本著服務華人、宣揚中華文化的宗旨，使我成為世界日報近五十年的忠實讀者。

在分類廣告中，我找到可靠的換地板工人，找到了園藝設計人員，在跨州搬家時亦找到服務到位的搬家公司，也推薦朋友在分類廣告中找到合適的工作；最值得欣慰的，是在世報上找到失聯二十餘年的學生。

世界日報的副刊最吸引我，刊登的文章來自許多我心儀已久的作者們，他們分享故鄉情懷的凡人大小事、懷舊的故事及生活上的見聞，更有舊時遺留物件的一段深厚感情，常在閱讀中如身臨其境和難以想像的共鳴，讓我如飢似渴地重複讀著。

二○一九年，疫情 正熾，那是隔離靜默的時期，我有時間思考自己的人生。它是一條時間的通道，每個人的方向和目標雖然不一様，但經過的路程卻相似，從幼兒、青年、中年到老年，時間在每個人的心路歷程中留下了痕跡，也刻畫了不同的經歷。

我開始向世報投稿，有幸第一篇文章刊登於二○一九年七月二十八日，文章名是「千里尋夫」。我認為自己對周圍事物有敏銳的感受和關懷，正因如此，我持續不斷地寫下來，不願留白。我榮幸地從忠實讀者到一個參與者，更感謝世界日報給我機會成為其中一員。

世界日報是陪伴我走過數十載的老摯友，方格之間，把自己的感受和喜愛想法與人分享時，那種快樂就更回味無窮。適逢世界日報出刊五十周年，有如與廣大讀者們的金婚紀念，如黃金般堅固，長久且珍貴。