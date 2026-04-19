「紅色時尚女王」王奇琦 用東方美學驚豔世界

從金融職涯走向國際紅毯的設計師王奇琦，以行動證明無論身在何處都能開出自己的花。（記者劉子為／攝影）

在許多人眼中，時尚是一條需要長久積累、背景與資源共同鋪陳的道路。然而，王奇琦（Kiki Wang）的人生軌跡，似乎始終遵循另一邏輯——不是線性的延伸，而是一段段在必要時刻被重新開啟的路。

Kiki早年主修金融，曾在美國企業體系中從事銷售、市場行銷與客戶管理，那些高強度、節奏快速的工作，讓她熟悉一線市場的各種面貌。但在選擇成為全職母親、離開職場十餘年後，她發現過去的專業累積，已被現實輕易抹除。履歷寄出後鮮少回音，那段為照顧孩子而產生的職場真空期，成為她難以被市場重新接納的理由。

面對現實，她的反應卻異常直接：「既然沒有人給我機會，我就為自己創造工作。」

Kiki重新回到少年時期的興趣。兒時，她常畫仕女圖，為人物設計服飾、頭飾，當時並未意識到那是一種設計語彙的萌芽；多年後回望，那些日常累積，成了她倚靠的基礎。

於是，她在零資源、零背景、甚至沒有行業人脈的情況下，創立時裝品牌Kiki Wang，並於2017年在洛杉磯舉辦首場時裝秀。她形容，那場秀是「正式向時尚界宣告我來了」的時刻，語氣簡潔卻堅定。而在此一鳴驚人後，她設計的禮服登上奧斯卡、金球獎 和坎城影展的紅毯，被金球獎稱為「紅色時尚女王」。 今年2月，Kiki Wang在好萊塢舉辦了一場融合東西方文化傳統的新年大秀。（攝影：Tom Phan／Kiki Wang提供）

中國紅打開知名度

Kiki早期在國際舞台受到矚目，是因為她以鮮明的東方語彙打開觀眾的第一道視線。她曾以中國紅、龍鳳刺繡與東西方剪裁交融的方式，呈現自身文化背景的美學語言；以長城為背景拍攝的系列，更強化這種象徵性。她說，長城不只是文化意象，也是高度的象徵，代表她希望東方美學能在世界舞台上被清晰看見。

然而，東方元素從來不是Kiki設計的全部。隨著品牌逐步發展，她的主題也不再受到單一文化框架限制。今年，她最新推出的系列，以「每個人都能為自己加冕」為主題，讓成人與兒童模特戴上皇冠，象徵力量與主體性。她希望傳遞的訊息是：力量不是被賦予，而是可以自行主張；女性不必等待外界的認可，也能以自己的方式定義價值與位置。 Kiki Wang最新推出的系列以「每個人都能為自己加冕」為主題，讓成人與兒童模特戴上皇冠，象徵力量與主體性。（攝影：Ken Hugh／Kiki Wang提供）

Kiki近年的創作，亦延伸至對兒童與青少年的啟發。她希望透過秀場、教育與影像語言，讓年輕世代在參與時尚的過程中建立自信與獨特性。與以往聚焦東方美學的作品相比，這些系列不再以文化呈現為主軸，而更指向心理層面的力量——自我認同、勇氣、主體性，以及在舞台上找到屬於自己的方式。

不被語言文化限制

作為移民、非科班出身者，Kiki在好萊塢的早期打拚，難免遇到語言與文化的差距。她說，語言是一道門，但真正拉開人與人距離的，往往是更深層的文化差異——那些對事物的理解方式、反應習慣與價值取向。

然而，她很少以「局外人」看待自己。她強調，別人怎麼看你，很大程度取決你怎麼看自己。她不以女性、華人或移民為自我框架，也不認為這些身分能替她預先定義在好萊塢的位置。對她而言，決定角色的不是標籤，而是她選擇以什麼姿態進入一個場域。

Kiki曾提到在戛納(坎城)電影節與寶格麗合作拍攝廣告大片的一天。景象、人群與行進路線幾乎與劇本自然吻合，像是現場生成而非刻意安排。拍攝結束後，她與團隊順勢踏上紅毯，那並非特意設計的亮相，而是這一天工作流程延伸的一步。她說，真正具有力量的合作，往往不戲劇化，而是以自然的方式抵達。

這也是她面對世界的方式：不把語言或文化差異視為限制，也不讓環境決定她能走多遠。用她的話說，「我到哪裡都可以開花。」 在好萊塢，Kiki（左二）很少以「局外人」看待自己。她強調，別人怎麼看你，很大程度取決於你怎麼看自己。（攝影：John Salangsang／Kiki Wang提供）

投入青少年時尚教育

多年與各國模特合作後，Kiki逐漸意識到，時尚並非只是外形與感官，而是一種能引導人重新認識自我位置的方式。於是，她開始投入時尚教育，開設面向兒童、青少年等群體的課程，內容除實作技巧，也包含心態的訓練。

她會在課堂上問孩子：「你在舞台上的名字是什麼？」多數人回答自己的姓名，而她則告訴他們：舞台上的你代表的是品牌，是作品，是一種專業狀態，而非個人身分。她希望學生理解，表演並非強化自我，而是讓個人成為作品的載體。同時，她提醒學生，競爭不必依賴壓制他人而成立，找到自己的獨特性，才是更重要的方向。

教育之外，Kiki也透過演講、寫書等形式分享經驗。她說，許多人被困住並非因為能力不足，而是被自己的想像限制。「當你專注在前方，恐懼就不會留在視線裡。」疫情期間，她完成五本書，內容涵蓋時尚、自我成長、親子教養與東方美學，希望能以更務實的方式，讓更多人理解時尚的力量。 王奇琦身穿自己設計的「東方遇見西方」系列站在長城上。（攝影：Zheng Wei／Kiki Wang提供）

留白中發現新可能性

近年來，Kiki的工作版圖更加多元，從教育體系、與好萊塢影人合作錄製英文勵志節目，到有機彩妝產品開發與品牌通路拓展。外界容易以忙碌形容她，但她反而習慣讓行程保持彈性。她說，時間若被排滿，就沒有新的可能性能進來。因此，她在安排日常時保留大量空間，並將選擇視為核心能力——知道何時該說「不」，哪些事需要立即行動，哪些事應順其自然。

對家庭，Kiki不特別畫分角色，也不以「如何平衡」的框架看待生活。她認為關係本質上是流動的，只要彼此保持放鬆，生活自然能找到節奏。

從金融職涯到家庭，再到時尚舞台，再到未來的無限可能——Kiki的道路並非依循既定計畫，而是在每一次選擇中逐步展開。對她而言，時尚不是終點，而是一種方法，透過創造，讓人重新看見自己能走向何處。而她最擅長的，正是在生命看似沒有路的地方，率先跨出那擲地有聲的一步。