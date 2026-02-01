創刊於一九七六年的「世界日報 」，是北美歷史最悠久、影響最深遠的中文報紙。五十年來，它如同一座燈塔，照亮千千萬萬海外華人 的前行之路，即便在數位浪潮翻湧的時代，它仍堅守新聞專業與文化使命，不隨市場起伏而動搖，不因環境變遷而失其初心。

世界日報既是時代的見證者，更是族群的陪伴者。它將一代代華人的心聲，細細寫進歷史長卷，讓我們在文字裡，看見自己的影子，聽見彼此的呼吸，也感受到身為華人的溫度與驕傲。

對我而言，世界日報不僅是一份報紙，更像是一名可靠的老朋友。初到美國時，人生地不熟、語言未通的陌生感深深困擾著我。每天清晨，我最期待的，就是在報攤上看到那熟悉的中文報頭，它成了我認識新世界的第一扇視窗，讓我在異國他鄉找到方向與歸屬。

從國際大事到社區新聞，從移民 政策到生活資訊，世界日報包羅萬象。那時我找房、找工作，全靠它的分類廣告，才一步步站穩腳跟。二○○○年代初，我透過世界日報的廣告，得知紐約市府公開招考公務員的消息，我報名應試並順利錄取，從此開啟全新的人生篇章。這不僅是報紙「資訊功能」的見證，更是我命運轉折的起點。

周日的「世界周刊」，更是我生活的一部分。每逢周末，我總喜歡泡一杯茶，細讀封面專題、時事新聞，以及人物故事與文化長文，乃至旅遊、娛樂、稅務、財經等。那一頁頁熟悉的中文字，如晨光般溫暖，帶著報紙淡淡的油印味，也帶來生活的踏實與慰藉。在報紙的文字裡，我找到與中文世界的連結，也找到心靈的歸宿，那是屬於一代移民的心靈根脈——以母語書寫、以文化為根，讓我在多元社會中，始終不忘來時的方向，也不忘內心那份中文的柔光。

三十餘年來，我與世界日報的緣分，從忠實讀者到小小作者，這一路充滿感恩與感動。我懷著對中文寫作的熱愛，把自己的心得、見聞、經驗與故事，一一化為文字，盼望與人分享。那是屬於一名普通移民的生活實錄，也是一段與報紙同行的心靈旅程。

在世界周刊，我的作品題材多樣，例如：「一次失敗的公務員考試」、「見工面談種種」、「我與房東打官司」、「我與警察打官司」、「疫情中申領社安金經驗談」、「州稅欠款是怎樣變成零的」……，這些文章，既記錄了我在美國的生活軌跡，也映照出華人移民在現實制度中的奮鬥與智慧。還有些作品源於我與社區互動的真實經驗：「巴士上的歧視」、「華人別當軟柿子」等，讓更多讀者看見海外華人在權益與尊嚴之間的掙扎與堅持，「驀地裡懷人幽怨──緬懷華文漪」，則字裡行間流露著對故人與往昔的深情。

隨著時間推移，我的文字也走向更多元的版面。「上下古今」專欄刊登了我一系列回憶與文化隨筆，如「紀曉嵐作弊與我自己」、「安得廣廈千萬間」、「北大荒歲月」系列，讓記憶有了生命的脈動，或思索人生，皆寄託著我對時代與人性的追問。「家園」版則成為我探討心理健康與自我修復的園地，如「人勿遠慮，活在當下」與「尋覓樹洞，療癒心靈」，反映出移民心路的另一面——不只是奮鬥與堅持，還有自我對話與心靈重建。

多年來，我榮幸地發表在世界日報相關版面上的文章，構成我移民歲月的文字年輪。欣慰的是，不只一名讀者在「回聲」專欄中留言回應、延伸討論，讓文字成為彼此交流的橋梁。尤其，舊金山有名讀者閱我文章後，託編輯轉達心意，我們遂成筆友。

此外，我也曾指導中文學校學生投稿世界日報，看著他們的名字出現在報上，備感欣喜。那一刻我深深體會到：傳遞中文的種子，正透過報紙這個平台代代相傳。

如今回望，從讀者到作者，從受益者到參與者，世界日報不僅是我的啟蒙者，更是我文字生命的養分來源。它讓我在異國他鄉，用母語留下印記，也讓我在移民之路上，找到心靈的歸宿。