感恩季節／冷凍即烤火雞 主婦救星

火雞是傳統感恩節大餐的主角。(圖／123RF)

表皮發出閃亮焦黃光澤的火雞，是傳統感恩節 大餐的主角；沒有它，感恩節便不完整。但食譜 網站Simply Recipes撰稿人蘭道夫(Laurel Randolph)指出，這道菜也最讓人焦慮的是，從解凍、醃漬、烘烤、靜置到切分，每一步驟都需周詳規畫，畢竟誰都不想端出乾柴、難下嚥的火雞；不幸的是，火雞肉質容易乾澀，這注定是場艱難硬仗，讓人壓力倍增。

火雞是傳統感恩節大餐的主角。(圖／123RF)

蘭道夫表示，並非所有人都願意耗費數日精心照料火雞，經歷每個階段只為端出美味主菜；所幸Butterball已推出的新產品，徹底改變遊戲規則。她說，這是近年市售火雞的首次重大突破，令她暗自驚嘆不已。

免解凍、免醃漬

Butterball的「冷凍即烤火雞」(Cook From Frozen Premium Whole Turkey)一如其名，只需將冷凍的火雞直接放入烤盤，無需解凍、綁紮或清除內臟；無須調整溫度、在烤盤或在火雞腹中填塞材料，也無需反覆淋汁，放入烤箱等待達到溫度，就這麼簡單。

蘭道夫表示，她最近試用了這款「革命性」產品，大感驚豔。她說，多年來她嘗試過各種火雞烹調技巧，從烤昂貴的傳統品種火雞、切開壓平處理到各種醃漬法，雖常有不錯成果，但這些方法都相當費工，更別說解凍火雞可能耗時數日。如今只需將冷凍火雞放進烤盤，就能獲得多汁美味、外皮焦黃的火雞，「簡直像在做夢」。

蘭道夫說，她確曾心存懷疑，擔心雞胸與雞腿肉是否會乾柴？烤製是否耗時一整天？外皮能否酥脆且風味十足？雖然對這一新產品感到興奮，但對實際成效仍抱持疑慮。

不過，她表示，Butterball團隊顯然對此投入了大量研發心力，火雞經注射式醃漬處理，在無需添加任何配料下，既能保持風味又恰到好處地鹹鮮可口；建議的溫度與烹調時間都精準無誤。蘭道夫表示，她將這隻火雞端上餐桌招待朋友時，無論如何處理，都獲得一致稱讚。

若想在感恩節減輕一項壓力來源，蘭道夫建議選購這款新推出的冷凍火雞；但需記住，雖然全程無需看顧，仍需四至五小時的烘烤時間。

超市販售的Butterball冷凍火雞。(路透)

烹調掌握3要訣

1.使用優質肉類溫度計。盡管這款火雞烹調過程簡易，仍可能因操作失誤導致不熟或過熟；唯一防範之道是使用優質肉類溫度計。蘭道夫建議，ThermoWorks的DOT溫度計，可全程插入白肉最厚處，並在達到目標溫度時發出警報。

2.無需將雞胸肉烤至170°F。包裝建議雞胸肉溫度達170°F才算熟透，實則源於Butterball為避免食客食物中毒，刻意設定過高安全值以防溫度測量失誤。蘭道夫建議，選購優質溫度計，多點位檢測，僅需將雞胸肉烤至155°F即可；靜置期間火雞溫度會持續上升至165°F，而不會變柴。

3.烹調中途添加油脂與測量溫度。由於火雞處於冷凍狀態，無法在開始時插入溫度計。整個烹調時間至少需四小時，建議在二至三小時後插入溫度計。此時可順勢刷上油或奶油，使表皮更酥脆光亮。

Butterball冷凍火雞11月將於Publix、Lowe's、Harris Teeter、Giant Eagle、Giant Carlisle、Giant Landover、Food City、Stop & Shop及部分克羅格(Kroger)與沃爾瑪 (Walmart)超市販售。