料理功夫/一香辣一清潤 家庭料理2樣

豆豉蚵仔燒豆腐

這道菜既香又辣，滋味滿點，是下飯聖品。

材料：冷凍蚵仔110公克、鹽1/2大匙、豆豉1/2大匙、蒜2瓣、小辣椒2條、老豆腐1盒、老抽1/2大匙、米酒1/2大匙、糖1/2茶匙、鹽適量、香菇粉少許、白胡椒粉少許、芡粉1茶匙、水5大匙、蔥1根。

做法：

1. 前置作業：先將蚵仔解凍，之後放入碗內，將1/2大匙的鹽撒入，戴上手套輕輕地抓一抓，沖淨瀝乾；豆豉稍沖洗；蒜剝除皮膜後切末；辣椒切斜片；豆腐切小塊、芡粉與水調勻；蔥切蔥花，備用。

2. 炒鍋淋入油，開中火，下豆豉、蒜末和辣椒片炒香。

3. 加入豆腐，隨下老抽、米酒、糖、鹽、香菇粉和白胡椒粉，輕輕翻拌，轉小火燜煮至豆腐入味。

4. 加入蚵仔，轉中大火稍微翻拌。

5. 淋入芡水翻拌均勻，湯汁稍微滾沸即熄火，趁熱拌入蔥花，盛盤。

成功寶典：

1. 蚵仔也可於清洗瀝乾後略微裹上芡粉，入沸水短時間汆燙快速撈出，靜置一旁待用。

2. 為了確保蚵仔本身的水分和鮮味不流失，因此蚵仔勿加熱過久。

海帶蓮藕排骨湯

這道湯除了富含鈣質，也有來自蓮藕與海帶的植物膠質。

材料：

排骨1.6磅、中型蓮藕1節、海帶結30個、水8杯、米酒2大匙、鹽適量、香菇粉少許。

慢燉鍋做法：

1. 排骨切塊後放入沸水中汆燙去血渣，撈出沖淨，放入慢燉鍋；蓮藕削皮洗淨切片；海帶結浸泡涼水中至少半小時，稍微沖洗，或參考包裝袋上的指示，以去除鹽分和雜質。

2. 將蓮藕、海帶結也放入慢燉鍋，再倒入水並淋入米酒，蓋上鍋蓋，打開開關以低溫燉9小時或高溫燉4.5小時至排骨軟爛。

3. 最後撒入鹽和香菇粉調味，關閉開關。

一般湯鍋做法：

1. 湯鍋注入水，以大火煮開，加入汆燙好的排骨、蓮藕，再淋入米酒，轉為小火。

2. 排骨軟爛時加入海帶結，轉回大火煮滾，再轉回小火續煮12分鐘，撒入鹽和香菇粉調味，熄火。

成功寶典：

1. 鹽勿過早加入，否則將需更長時間方能將肉煮至軟爛。

2. 外皮呈黃褐色、肉厚實的蓮藕最適合燉湯。

挑選兩邊有節頭的蓮藕，內部孔洞汙泥少；清洗時用細長的刷子清洗蓮藕內的孔洞。

