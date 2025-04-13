料理功夫／一鍋搞定香甜滑嫩 家常高麗菜炒蛋

高麗菜炒蛋

在日常飲食中，高麗菜可說是最常見的蔬菜之一，除了價格實惠，高麗菜富含維生素C、膳食纖維與抗氧化成分，能促進腸胃的蠕動、提升免疫力 。簡單的高麗菜，也能變化出不同美味，它的天然甜味加入香嫩蛋液，不僅增加了蛋白質，讓口感清爽又富有層次。這道高麗菜炒蛋做法簡單，只需幾個基本食材與簡單翻炒就能快速上桌，是忙碌時刻的最佳選擇。

這道菜是家常餐桌上不可或缺的佳餚，無論是搭配白飯、麵條或當作配菜，都十分適合。低熱量高營養且不油不膩，適合想要控制飲食、注重健康的人食用。

材料：

高麗菜炒蛋

高麗菜約1/4 顆（洗淨切絲）、雞蛋 2顆、蔥花或大蒜 1 瓣（切碎，依個人口味選用）、鹽巴適量、黑胡椒粉少許、油適量、醬油1小匙（增添風味，可省略）。

做法：

1.準備炒蛋：將雞蛋打散成蛋液，平底鍋加少許油加熱後，以中小火將倒入的蛋液煎至金黃色，切塊後盛出備用。

2.炒高麗菜：原鍋內補上適量油，放蔥花或蒜爆香。（蔥香氣較清爽，蒜頭則會讓味道更濃郁，依個人口味選擇）加入切好的高麗菜絲，拌炒均勻，並加入鹽巴調味，蓋上鍋小火悶煮約兩分半左右，讓高麗菜變軟且釋放甜味。當高麗菜熟透後，將事先煎好的炒蛋加入鍋中，與高麗菜拌炒均勻，直到混合均勻，所有食材都充分吸收了調味。

3.混合調味：依個人口味，起鍋前可撒上一點黑胡椒粉增添風味，一道簡單又飽足的家常美味，即可上桌。

小叮嚀：

1.若想讓口感更豐富，可以在炒高麗菜時加入幾滴醬油或蠔油，增添鮮美的味道。

2.若喜歡偏脆的口感，可以縮短悶煮時間，以大火快炒30秒，讓高麗菜保持爽脆，讓整道菜更加清爽。

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