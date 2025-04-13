我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

退休生活／薪資單被扣了OASDI稅 怎麼一回事

封面故事財務篇／快退休了 脆弱族5招保資產

料理功夫／一鍋搞定香甜滑嫩 家常高麗菜炒蛋

Lily
聽新聞
test
0:00 /0:00
高麗菜炒蛋
高麗菜炒蛋

在日常飲食中，高麗菜可說是最常見的蔬菜之一，除了價格實惠，高麗菜富含維生素C、膳食纖維與抗氧化成分，能促進腸胃的蠕動、提升免疫力。簡單的高麗菜，也能變化出不同美味，它的天然甜味加入香嫩蛋液，不僅增加了蛋白質，讓口感清爽又富有層次。這道高麗菜炒蛋做法簡單，只需幾個基本食材與簡單翻炒就能快速上桌，是忙碌時刻的最佳選擇。

這道菜是家常餐桌上不可或缺的佳餚，無論是搭配白飯、麵條或當作配菜，都十分適合。低熱量高營養且不油不膩，適合想要控制飲食、注重健康的人食用。

材料：

高麗菜炒蛋
高麗菜炒蛋

高麗菜約1/4 顆（洗淨切絲）、雞蛋2顆、蔥花或大蒜 1 瓣（切碎，依個人口味選用）、鹽巴適量、黑胡椒粉少許、油適量、醬油1小匙（增添風味，可省略）。

做法：

1.準備炒蛋：將雞蛋打散成蛋液，平底鍋加少許油加熱後，以中小火將倒入的蛋液煎至金黃色，切塊後盛出備用。

2.炒高麗菜：原鍋內補上適量油，放蔥花或蒜爆香。（蔥香氣較清爽，蒜頭則會讓味道更濃郁，依個人口味選擇）加入切好的高麗菜絲，拌炒均勻，並加入鹽巴調味，蓋上鍋小火悶煮約兩分半左右，讓高麗菜變軟且釋放甜味。當高麗菜熟透後，將事先煎好的炒蛋加入鍋中，與高麗菜拌炒均勻，直到混合均勻，所有食材都充分吸收了調味。

3.混合調味：依個人口味，起鍋前可撒上一點黑胡椒粉增添風味，一道簡單又飽足的家常美味，即可上桌。

小叮嚀：

1.若想讓口感更豐富，可以在炒高麗菜時加入幾滴醬油或蠔油，增添鮮美的味道。

2.若喜歡偏脆的口感，可以縮短悶煮時間，以大火快炒30秒，讓高麗菜保持爽脆，讓整道菜更加清爽。

★世界周刊廣徵天下各家廚藝祕笈

歡迎充滿創意的中西料理、點心烘焙、獨家私房菜等食譜投稿，讓你大展廚藝：

1.除了材料、作法外，請提供做菜關鍵或小叮嚀。

2.請附料理過程及成品照片檔至少4張，畫素至少要300萬以上，勿使用濾鏡。

3.投稿請至email：[email protected]

4.來函請附中英文姓名、電話、稿費寄送地址、稿費支付抬頭，請留底稿，不論來函刊出與否，恕不退件。請勿一稿兩投，編者有權刪節。

5.本報系海內外各報紙相關版面或世界日報新聞網得選用刊登，並收錄於聯合知識庫(udndata.com)。

6.嚴禁抄襲、一稿兩投，違者將永不錄用。

雞蛋 食譜 免疫力

上一則

料理功夫／火腿白花椰菜

下一則

移民專頁／綠卡身分長期離境 可申請回美證

延伸閱讀

美國超市這款酸奶濃如冰淇淋 閱奶達人推3口味：還有果粒

美國超市這款酸奶濃如冰淇淋 閱奶達人推3口味：還有果粒
美食樂園╱「想嘗試但不好意思啟齒的味道」 這款口味冰淇淋將問世

美食樂園╱「想嘗試但不好意思啟齒的味道」 這款口味冰淇淋將問世
很多人想但不好意思啟齒 這款口味冰淇淋終於問世

很多人想但不好意思啟齒 這款口味冰淇淋終於問世
桃機3大伴手禮「好吃到捨不得送人」 有老店也有文青商品

桃機3大伴手禮「好吃到捨不得送人」 有老店也有文青商品

熱門新聞

雅典衛城是旅遊熱門景點，頗受熟齡旅客的喜好。(美聯社)

旅行慢遊篇／這5國 最適合銀髮族旅遊

2025-04-06 02:25
許多人還沒從前波經濟衰退(recession)中復甦，川普引發的新一波衰退將至。(路透)

大仁說財經／川普經濟衰退將至雖恐怖 還有更慘的

2025-04-06 02:06
一群美國遊客在義大利街頭與旅行節目製作人、旅行暢銷書作者瑞克·史蒂夫斯(右)合影。（取自維基共享資源／By Marlene Tebbe)

旅行啟蒙篇／瑞克史蒂夫斯談旅行的力量：去了不該去的地方

2025-04-06 02:30

旅行境內篇／橫跨+縱行 美鐵臥鋪獨旅

2025-04-06 11:58

旅行慢遊篇／淡季出遊最划算 掌握各地優惠月

2025-04-06 14:15
想降低血壓，可多吃香蕉。(圖／123RF)

養生／想降低血壓 多吃這4種水果就對了

2025-03-30 02:05

超人氣

更多 >
一出現就讓人不想放手：最讓男生最捨不得的「3星座女」

一出現就讓人不想放手：最讓男生最捨不得的「3星座女」
屋外就能看出是老美或華人的家 在地人曝風格差異

屋外就能看出是老美或華人的家 在地人曝風格差異
GPA滿分、年賺百萬創業家 18歲天才少年遭15所名校拒絕

GPA滿分、年賺百萬創業家 18歲天才少年遭15所名校拒絕
川普關稅首見對中國退讓 華府智庫示警1件事

川普關稅首見對中國退讓 華府智庫示警1件事
川普再讓步 手機電腦等電子產品豁免關稅 蘋果三星等受惠

川普再讓步 手機電腦等電子產品豁免關稅 蘋果三星等受惠