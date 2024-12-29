百科／7成家用香氛蠟 恐有致癌風險

超過70%家庭使用的香氛蠟燭，以及點燃的香，有致癌 之虞，健康專家引述愈來愈多的證據，提出警告。

愛爾蘭兩位知名研究員投書「對話」學術網站(The Conversation)，說香氛蠟燭整年釋放一氧化碳、各類化學物質、高活性有機成分(VOCs))等有毒氣體，會引發咳嗽、噴嚏、以及眼睛、鼻子、喉嚨和肺部疼痛發炎。

愛爾蘭國立大學考克校區(University College Cork)的米許拉(Asit Kumar Mishra)博士和高爾威大學的考金斯(Marie Coggins, the University of Galway)博士等人的研究發現，燃燒蠟燭產生的煙，可能提高心臟病 、肺癌和長期氣喘的風險。

風險最大的是住在狹隘且通風不良環境的人，例如小公寓、睡房和浴室，通風設備不好的話，風險尤高。

米許拉和考金斯在投書中，奉勸大家慎用蠟燭：「使用蠟燭或吸菸，如果通風口的四周牆壁堵隔，窗戶又關閉，全家人吸入室內汙染物的情況會更嚴重。」

他們舉例說，點燃香氛蠟燭時，細微分子的濃度最高可達世界衛生組織認可的15倍，「家用芳香劑釋放出來的有機化學成分，如苯(benzene)、鄰苯二甲酸酯(phthalates)和甲醛(formaldehyde)，都可能致癌」，室內點燃香氛蠟燭或燒香，是甲醛的一大來源。

蠟燭受歡迎，不僅因為香氣迷人，也因外觀美麗，可當作室內裝飾，因此超過70%家庭有在使用。香氛蠟燭釋放出的香氣久久不去，所含的醛類( aldehydes)、烴(hydrocarbons)和酒精也瀰漫在空氣中。其中萘(naphthalene，焦油腦)、蒽(anthracene，綠油腦)和芘(pyrene，多環芳香烴)是已知的致癌物。

環保署贊助、2014年發布的研究報告顯示，研究人員從10幾種香氛蠟燭燃燒的空氣中，測出34種主要化合物，包括好幾種高活性有機成分、甲醛、乙酸(acetic acid)。

短時間接觸甲醛和乙酸，就可能導致嚴重呼吸道疾病和皮膚癢痛，長期接觸更可能致癌、氣喘、呼吸道長期性疾病，及認知能力衰退。另有研究發現，短時間吸入燭煙，認知測驗的成績會從48分退到40分。