我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人瘋搶…台灣人氣飲品 好市多一瓶難求

矽谷殺妻案引話題 留意「言語侮辱」等家暴早期5跡象

養生／手臂舉不起 罕見多發性肌炎肌炎

簡慧珍
如果無法舉起手臂，不見得是五十肩作祟，最好到醫院檢查找出原因。（記者簡慧珍／攝影）
如果無法舉起手臂，不見得是五十肩作祟，最好到醫院檢查找出原因。（記者簡慧珍／攝影）

年過半百舉不起臂一定是「五十肩」嗎？一名58歲何姓婦人肢體疲軟的症狀越來越嚴重，近日竟舉不起手臂梳頭，沒足夠力氣刷牙，起初懷疑「五十肩」作祟，日前因呼吸異常急促就醫，確診免疫疾病中罕見的多發性肌炎，服藥後已改善不適症狀，可以下田工作。

何婦約半年前全身有一點疲軟無力，長距離走路會喘氣，最近兩個月內體重減少10公斤，身體感到疲軟的症狀加重，連舉起手臂刷牙和梳頭髮都沒有氣力，舉手兩次就再也舉不高，墊起腳尖拿高處東西也感到力不從心。

她的丈夫認為與五十肩有關，但骨科醫師檢查排除肩關節沾黏而無法舉手的問題。何婦抽血檢驗，顯示肝功能指數高達接近400，她服藥仍未改善，無力伴隨呼吸急促的症狀越來越嚴重。

台灣衛福部彰化醫院免疫風濕科醫師王仕凱表示，何婦日前因呼吸急促半夜掛急診，舉手沒「卡住」，初步排除五十肩，經檢查她的上臂和大腿處無力情形很像罕見的多發性肌炎，進一步抽血檢查，肌酸激酶數值高達3200 IU/L（標準值24~150 IU/L），肝指數（GPT、GOT）都超300U/L（標準值小於40 U/L），做肌電圖之後確診為多發性肌炎。

王仕凱說，多發性肌炎是少見的自體免疫疾病，好發於中年女性，疾病特點是對稱性的上下肢近端（上臂和大腿）出現肌肉無力，肝功能指數的肌肉酵素升高，何婦不只是四肢近端肌肉受侵犯導致無力，連呼吸系統的肌肉也被侵犯而呼吸急促，服用類固醇及免疫抑制劑治療，目前穩定恢復。

王仕凱又說，多發性肌炎發生原因不明，研判可能是免疫系統有缺陷，病毒或細菌入侵人體，引發自己的抗體攻擊自己，因常合併惡性腫瘤，最常見的是鼻咽癌，幸好何婦已被排除合併癌症，不過一旦影響呼吸就很危險，不能輕忽。

王仕凱靜表示，另有研究發現約五成病人因肺臟受侵犯出現肺部纖維化，病癒後應定期檢查。

癌症 骨科 腫瘤

上一則

娛樂／漫威3劇上線 「回聲女」打頭陣

下一則

養生／3腹部核心訓練 增心肺功能

延伸閱讀

手抖、腿軟…裝病逃避學習？ 孩子因「這問題」被誤會

手抖、腿軟…裝病逃避學習？ 孩子因「這問題」被誤會
醫藥／糖友做關節鏡手術 擺脫五十肩

醫藥／糖友做關節鏡手術 擺脫五十肩
養生／早晨來杯咖啡 助排便順暢

養生／早晨來杯咖啡 助排便順暢
冬季乾癢別抓 醫警告：會愈抓愈癢 教你日常保養訣竅

冬季乾癢別抓 醫警告：會愈抓愈癢 教你日常保養訣竅

熱門新聞

中國走線人入境美國後要面臨獲取工卡、找工作、拿身分等重重難關。(記者趙健／攝影）

邊境直擊／中國走線人進了美境 都去了哪？

2024-01-28 10:15
在美國大學當助教，是我的第一份工作。圖為示意圖。（123RF）

封面故事／苦練英語聽力戰勝「負評」 大學助教求生記

2024-01-28 12:50
跳蚤市場裡有各種蔬菜和水果。（作者提供）

生活／嘎鬧猛 跳蚤市場 購物天堂

2024-01-28 01:22
華人走線人排隊領取食品。（記者陳開／攝影）

邊境直擊／中國走線人被關荒野「集中營」 生存面臨嚴峻挑戰

2024-01-28 01:27
大大小小的冰河，或遠或近，甚為壯觀。（作者提供）

旅遊／阿拉斯加 驚嘆連連

2024-01-28 01:01
雇主想留住員工，401（k）撥款或免費午餐已不吸引人，員工最想要的福利是雇主全額承擔健康保險保費。(圖／123RF)

百科／員工願望首選 雇主全額承擔健保保費

2024-01-28 10:44

超人氣

更多 >
矽谷殺妻案引家暴話題 35歲華裔女精英化濃妝遮掩傷痕

矽谷殺妻案引家暴話題 35歲華裔女精英化濃妝遮掩傷痕
公廁指示牌上英文字母和圖案藏玄機 網讚：驚人巧合

公廁指示牌上英文字母和圖案藏玄機 網讚：驚人巧合
美國女牙醫機場失控暴走 脫衣露下體遭警壓制 下場曝光

美國女牙醫機場失控暴走 脫衣露下體遭警壓制 下場曝光
為何美軍遇襲近一周後才發動報復性空襲？專家這麼說

為何美軍遇襲近一周後才發動報復性空襲？專家這麼說
研究：這項靈驗的冷僻指標預示 美股今年看漲15%

研究：這項靈驗的冷僻指標預示 美股今年看漲15%