料理功夫／異國風味 孜然肋排

氣炸鍋孜然烤肉排

曾經陪父親好友醫師回山東探親，因為那一次，讓我知道有「新疆 孜然」這一味香料；後來到美國旅遊，也吃到這辛香料，日後無可至拔愛上。

「孜然」二字緣起於維吾爾 族語：稱為安息茴香，又名小茴香，有極高的藥用價值，口感風味獨特、濃郁芳香。常用於烹調牛、羊肉等，是燒、烤菜肴常用調料。

孜然粉跟孜然粒

氣炸鍋版孜然肋排

材料：

豬肋排700克(約6大條)、孜然粉跟孜然粒各20克（可視個人口感調整）、蒜頭數瓣、青蔥1條、鹽適量、醬油2大匙、米酒3大匙、糖些許。

作法：

1.把豬肋排置放淺盤中，倒入醬油醃漬 ，抹上孜然粉跟粒，接著少許鹽、糖、米酒、蒜頭、青蔥段，接著按摩肋排，始其均勻抹上醬汁液包裹，靜置4小時或是放入冰箱一夜(此法更入味)。

把肋排醃製好，放進氣炸鍋中氣炸

2.將醃漬好的肋排好，放入氣炸鍋中，溫度設定在356℉，烤約20分鐘，中途開鍋翻面，避免烤焦(可省略此手續)，開關跳起打開觀察，拿筷子插入，如沒氣炸熟透，再調整時間氣炸，每台氣炸鍋設定不相同。

3.氣炸出鍋後擺盤上桌，如想多些滋味或好看，可額外加入蔥花、炸香蒜片或是香菜，端看個人喜好。

蒸鍋版孜然肋排

孜然蒸肉排

作法：

1.如同氣炸鍋版將肋排醃漬。

2.準備個蒸鍋，把方法1的肋排放入盤子，外鍋加水，蒸約50～60分鐘（想吃軟爛口感，時間增加），蒸好續燜10分鐘，開鍋即可盛盤上中。

小叮嚀：

1.也可以烤箱或是油炸，端看個人喜好。

2.此款適合牙口不好長者跟小孩

★世界周刊廣徵天下各家廚藝祕笈

歡迎充滿創意的中西料理、點心烘焙、獨家私房菜等食譜投稿，讓你大展廚藝：

1.除了材料、作法外，請提供做菜關鍵或小叮嚀。

2.請附料理過程及成品照片檔至少4張，畫素至少要300萬以上，勿使用濾鏡。

3.投稿請至email：[email protected]

4.來函請附中英文姓名、電話、稿費寄送地址、稿費支付抬頭，請留底稿，不論來函刊出與否，恕不退件。請勿一稿兩投，編者有權刪節。

5.本報系海內外各報紙相關版面或世界日報新聞網得選用刊登，並收錄於聯合知識庫(udndata.com)。

6.嚴禁抄襲、一稿兩投，違者將永不錄用。