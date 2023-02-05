封面故事／氣到失控 小心身體這3處

人在盛怒之際可能說出或做出自己其實不喜歡的事情，等到氣消了就後悔不已。（Getty Images）

生氣到整個人失控了嗎？你的心臟、大腦跟腸子都受到影響。

過去一年裡，如果動不動就生氣，很難心平氣和，你其實並不孤單。社交生活與私人困擾都是讓人生氣的導火線，而生氣除了讓人失去冷靜之外，還有更嚴重的後果：科學家指出，長期處於暴怒狀態當中，恐讓已經存在的健康問題惡化，並影響對某些議題的反應方式。

紐約時報報導，巴爾的摩約翰霍普金斯醫院(Johns Hopkins Hospital)心臟病 學家魏特斯坦(Ilan Shor Wittstein)指出，一整天、一整周或一整個月的期間裡，遇到挫折、生氣或暴怒時，身體會啟動某些機制，從短期效果來看，可以幫助人類在緊急情況裡做出反應。

魏特斯坦說：「但從長期角度來看，這種情形則可能是有害的，因為神經激素系統一直被啟動。」

生氣反應在人體裡可能造成漣漪效應，從心血管系統到神經系統都包括在內，遭受嚴重干擾。

傷心或盛怒時，血壓升高，血管收縮，可能導致冠狀動脈裡的斑塊破裂，如斑塊形成凝塊，輸送往心臟的血液如被阻斷，可能導致心臟病發。（Getty Images）

心臟 壓力型病變

魏特斯坦專門研究俗稱「心碎症狀群」(broken heart syndrome)的「壓力型心肌病變」(Stress Cardiomyopathy)。他說，心臟就像一棟房子，或許水管、房門或電路系統有毛病，但房子本身則看起來沒事；生氣會影響為心臟供血的動脈，影響通知心臟如何跳動的電流系統，也會對心臟的肌肉 造成影響。

如果民眾原本就有心血管系統問題，例如高血壓 、心律不整、高膽固醇等，瞬間暴怒將增加突然中風的機率。

魏特斯坦舉例說，盛怒狀態之下，血壓隨之升高，血管收縮，免疫系統釋放炎性細胞(inflammatory cells)，這些因素可能導致冠狀動脈裡的斑塊(plaque)破裂。如果斑塊形成凝塊，某部份輸送往心臟的血液就會被阻斷，「可能導致心臟病暴發，必須送醫，或者因為突然心臟病發作而猝死」。

大腦 做出不當決定

從某種角度來看，如果生氣可以讓人獲得激動，開始奮發向上、拿出行動，對身體反應來說有著正面效果。處於生氣、激動的狀態時，大腦可以做出迅速反應。如果遇到讓人生氣的危險或社交威脅，人們常常要做出「戰鬥或逃跑反應」(Fight-or-flight response)的選擇。

不過，芝加哥大學(University of Chicago)精神病學及行為神經學教授李羅斯(Royce Lee，音譯)表示，負面影響則是，處於憤怒狀態時，比較不容易做出良好判斷，某些資訊也變得聽不進去，較容易忽略某些對人類來說能夠有鼓舞效果的動機，例如價值觀等。

李羅斯說，一個人在盛怒之際可能說出或做出自己其實不喜歡的事情，等到氣消了就後悔不已。

紐約長老教會醫院(New York-Presbyterian Hospita)及魏爾康乃爾醫學中心(Weill Cornell Medicine)內科醫生奧爾莉‧艾丁金(Orli Etingin)表示，生氣及長期壓力也會影響記憶，導致大腦「運作不順」。她說：「先不管你可能同時有睡眠不足的問題，無論如何，你肯定無法好好專心。」

「腸腦聯結」，生氣也會導致胃腸不適、食物吸收不良、食慾降低。（Getty Images）

腸子 食物吸收不良

許多人都聽過「腸腦聯結」(gut-brain connection)一說，意思是情緒與腸胃反應息息相關。生氣也會導致胃腸不適、食物吸收不良、食慾降低。

艾丁金說，消化道是由肌肉組織組成受到神經支配，腎上腺素大量分泌時，胃、腸就會變得過動(hypermobility)。她說，在這種情況下，腸胃會開始痙攣，有些人則出現腹瀉，這些都是消化道肌肉過度活動的緣故。

耶魯醫學院(Yale School of Medicine)臨床心理學教授柏格(Matthew Burg)指出，日常生活中做出某些微小改變，就能降低風險。他說：「要避免生氣幾乎是不可能的事，不過冥想、呼吸練息、健身、晚間擁有充足睡眠等，對於生氣管理都是頗有幫助的。」

柏格說：「如果我們從小到大的成長過程中就知道這點，我們可能就不會像現在這樣既受到壓力又經常生氣了。」