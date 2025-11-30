我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭和平計畫 川普團隊與基輔代表團佛州展開磋商

中國司長台前強硬 會後即赴大連安撫日企

彈性開支帳戶這7用途 多數人沒想到

編譯莊瑞萌／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
示意圖。Image by Gerd Altmann from Pixabay
示意圖。Image by Gerd Altmann from Pixabay

不少民眾的「彈性支出帳戶」(FSA)恐面臨年底作廢壓力。FSA與健康儲蓄帳戶(health savings account，HSA)不同，通常無法結轉，專家提醒應把握年底前最後數周將餘額用於合規項目上，例如心理治療、戒菸用品、必要的醫療改裝與陪伴動物等費用，以避免辛苦存下的醫療預算白白消失。

根據「今日美國」(USA Today)報導，今年民眾的健康狀況比預期更好固然值得慶賀，但也可能讓自已的「彈性支出帳戶」在年底前還剩下一筆不小的餘額。與健康儲蓄帳戶不同，「彈性支出帳戶」的款項通常不能結轉到下一年度，若未在年底前使用，將會全部作廢。所幸距離年底還有數周的時間，還可以有機會把「彈性支出帳戶」餘額用掉，除了例行看診、輪椅等醫療設備或非處方藥物外，下列七項在符合特定條件時，也可能列為相關支出。

1. 心理治療

若是為了治療經診斷的心理疾病而接受談話治療，例如焦慮症等，相關療程費用可使用「彈性支出帳戶」支付，但婚姻諮商或家庭諮商等非疾病治療則不符合資格。

2. 戒菸與戒電子煙用品

若正嘗試戒菸或戒電子煙，可使用「彈性支出帳戶」購買如尼古丁貼片、尼古丁口香糖等輔助產品。記得保留收據，以備審核。

3. 醫囑相關的減重計畫

若減重方案是為治療肥胖、高血壓等經診斷的疾病，「彈性支出帳戶」可支應相關費用，需具備醫療供應者的正式診斷與建議。

4. 健身房會員費（有限制）

與減重計畫類似，若加入健身房是為了治療疾病或傷後復健，則可能符合「彈性支出帳戶」資格，但若僅為強身健體，則需自行負擔。

5. 必要的居家或車輛改裝

若因醫療需求需改造環境，例如將家中門口改寬、加裝無障礙坡道或將車輛改裝成輪椅可用，「彈性支出帳戶」可支付這些醫療相關改裝費。

6. 導盲犬與服務性動物

若擁有導盲犬或其他陪伴性動物，購買、訓練、飼養、照護等費用皆可列入「彈性支出帳戶」支出內。

7. 醫療必要的旅行開支

若必須遠赴外地就醫，與醫療直接相關的交通、餐食與住宿費可能符合資格，但旅程主要目的必須是接受醫療。

減重 高血壓

上一則

芝加哥兩哩長街頭壁畫 其中不乏名家之作

下一則

4步驟用酪梨果核培育樹苗 可當室內綠植

延伸閱讀

印度人「輪椅黨」現身杭州機場 引發中國網友抨擊

印度人「輪椅黨」現身杭州機場 引發中國網友抨擊
減重27公斤反遭網暴 美國歌手梅根崔娜寫歌回嗆酸民

減重27公斤反遭網暴 美國歌手梅根崔娜寫歌回嗆酸民
「不用禁止吃這吃那」 肥胖症醫師推薦減重最佳飲食法

「不用禁止吃這吃那」 肥胖症醫師推薦減重最佳飲食法
台灣雲林「重量級」女民代 靠這幾招瘦到選民認不出

台灣雲林「重量級」女民代 靠這幾招瘦到選民認不出

熱門新聞

醋是天然、便宜又有效的清潔劑，適用家中許多物品。Image by NatureFriend from Pixabay

這2種醋 清潔專家：有效清除馬桶污漬與異味

2025-11-23 14:32
網友分享五十歲後斷捨離五大不買。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Sam Lion）

50歲後「五不買」斷捨離 過來人曝：避開便宜陷阱

2025-11-28 19:06
黃金期貨價格在10月首次突破每盎司4000元；儘管受到整體市場下跌的影響，金價在14日略有回落，但2025年初至今的回報率仍接近50%，價格約為每盎司4100元。(路透)

黃金年報酬率近50% 投資人恐收到意外稅單

2025-11-23 12:34
許多人認為中國很美很好玩，但部分人衛生習慣不佳造成困擾。圖為四川成都彭州市初冬美景。(新華社)

台灣人妻揭陸居3年最難適應的事 網認同：風景美又好玩但這2點受不了

2025-11-23 19:35
示意圖。（取自123RF）

退休前建議賣掉「5物品」：僅1件就可換1整年旅遊經費

2025-11-25 13:38
燉煮牛肉所有秘訣，最容易被忽略的一點就是「修剪脂肪與調整牛肉塊形」。Image by HANSUAN FABREGAS from Pixabay

燉牛肉有各種秘訣 這一點最常被忽略

2025-11-25 10:18

超人氣

更多 >
1960後出生者 後年起67歲可領「全額社安金」

1960後出生者 後年起67歲可領「全額社安金」
他人能在你家門前停多久？加州法律這樣規定

他人能在你家門前停多久？加州法律這樣規定
好市多這款功能背包刀劃不破、顏值還高 細節令人驚訝

好市多這款功能背包刀劃不破、顏值還高 細節令人驚訝
ICE突擊華埠 百餘人抗議爆衝突 10多名示威者被逮捕

ICE突擊華埠 百餘人抗議爆衝突 10多名示威者被逮捕
1天中這時段最容易察覺失智 專家：5大徵兆要注意

1天中這時段最容易察覺失智 專家：5大徵兆要注意