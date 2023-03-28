我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛城僑報命案大轉折 陳忠啟改認謀殺罪 面臨21年徒刑

精打細算...想省錢就別進這5家美國最貴超市

降膽固醇保健食品 這4種問過醫生再吃

編譯俞仲慈／即時報導
四類常見的降膽固醇保健食品，專家建議消費者不要任意服用。取自pexels
四類常見的降膽固醇保健食品，專家建議消費者不要任意服用。取自pexels

現代人因為熱量攝取過多加上運動不足，容易有血壓、血糖和膽固醇過高的三高問題，因此市面上出現各種號稱可以改善三高的保健食品，不過多數保健食品不受「聯邦食品暨藥物管理局」(Food and Drug Administration，FDA)管理，品質良莠不齊，針對四類常見的降膽固醇保健食品，專家建議消費者不要任意服用，避免引起不良副作用。

一、鉀補充劑

鉀是人體重要的礦物質，有助於平衡細胞內液體流動，飲食專家通常建議多攝取富含鉀的食物來降低血壓，因為鉀有助於尿液排出體內多餘的鈉，進而降低血壓。

由於高血壓通常伴隨著高膽固醇，若服用降血壓藥物的同時再服用鉀補充劑，可能有礙健康，因為治療高血壓的「血管收縮素轉化酶」(angiotensin-converting enzyme，ACE)會減少尿液中的鉀排泄，容易引起「高鉀血症」(血液鉀含量過多)，伴隨著心悸、胸痛、噁心或嘔吐等症狀，嚴重者甚至有喪命之虞。與其服用鉀補充劑，不如多吃蔬菜、水果、魚類和低脂乳製品等食物。

二、紅麴(Red yeast rice)保健食品

紅麴是稻米經過酵母發酵製成，富含「紅麴菌素」(Monacolin K)，高含量的紅麴菌素產品被證明具有降低膽固醇、改善血糖、血壓的功效。不過「紅麴菌素」含量多寡，治療效果大不相同；某些保健食品的紅麴菌素含量不足，無法發揮作用；另外含量較高的紅麴產品也可能非法添加降膽固醇的「理脂膜衣錠」(lovastatin)，加上不受FDA管理，有效成分含量難以確定；目前高含量的「紅麴菌素」產品尚未獲得FDA核准，仍屬非法藥物。

根據2021年針對市售37種紅麴保健品的檢驗發現，只有一種紅麴產品的橘黴素(citrinin)含量低於標準值，橘黴素是一種黴菌毒素，若含量過高容易傷肝、傷腎。

三、大蒜補充劑

大蒜是一種益生質(prebiotic)，有助於腸道滋生有益的細菌，並具有抗氧化和抗炎功效。

大蒜所含有效成分「大蒜素」(Allicin)是一種生物活性化合物，研究發現大蒜素有助於降低總膽固醇和低密度脂蛋白膽固醇，對多數人來說，食用大蒜確實有益健康，但大蒜有輕微抗凝作用，建議服用血液稀釋劑、非類固醇抗發炎藥(NSAID)或出血性疾病患者，避免服用大蒜補充劑，以免發生胃部不適、胃灼熱等副作用。

四、綜合保健食品

市售各種綜合保健食品包含各種成分，強調具有降低膽固醇的功效，不過此類保健食品因製造過程，會含有油脂提取物(oil extracts)、菸鹼酸以及鎂，專家提醒，綜合保健食品是針對膽固醇正常的消費者，不適合高膽固醇人士服用，更不能做為醫療替代藥物服用。

高血壓 FDA 三高

上一則

她後院蓋小屋自住 大房出租付所有開銷還有賺頭

下一則

人生不能只會「猛踩油門」 養成這習慣才能勝出

延伸閱讀

醫師破解脂肪肝三大迷思 當心減肥也會肝包油

醫師破解脂肪肝三大迷思 當心減肥也會肝包油
養生／保護心臟健康5步驟 從飲食習慣開始

養生／保護心臟健康5步驟 從飲食習慣開始
醫師的話／8個小習慣 增加高血壓風險

醫師的話／8個小習慣 增加高血壓風險
想要補充保健食品 營養專家：這6種足夠了

想要補充保健食品 營養專家：這6種足夠了

熱門新聞

搭機旅行難免有壓力，尤其是長途旅行更可能是一場噩夢。Getty Images

如何有個舒適的長途飛行？資深空服員傳授5秘訣

2023-03-22 10:58
海鮮魚類美味營養，但由於健康和生態問題，須小心選擇。取自Shutterstock

這7類海鮮魚類含汞量低 專家：應該多吃

2023-03-21 10:42
好市多的各種熟食商品簡單方便，可快速準備晚餐。Getty Images

好市多資深員工推薦：可快速搞定晚餐的10種食品

2023-03-24 11:10
洗衣機若出現抖動、噪音、漏水、生鏽，或是使用超過6年，也是洗衣機可考慮換新的理由。取自pexels

出現這6個跡象 你家洗衣機就該換了

2023-03-20 11:30
在餐廳裡吃到的某些餐點，是外包的現成食品。圖為酥皮，因為製作太費時，主廚通常向外採購。取自Shutterstock

業內揭密：在餐廳吃到的這5類食品 通常是買現成的

2023-03-20 11:15
飲食中攝取大量的魚類，是日本人長壽的原因之一。取自pexels

日本人長壽的秘密 天天吃這5種食物

2023-03-23 10:48

超人氣

更多 >
雖然工作 拜登夫婦也領社安金 猜猜多少錢？

雖然工作 拜登夫婦也領社安金 猜猜多少錢？
田州女攜3槍濫射 基督教小學6死…槍手被擊斃

田州女攜3槍濫射 基督教小學6死…槍手被擊斃
傳傅瑩指中美若決裂有沒有國家挺中國 文章被刪

傳傅瑩指中美若決裂有沒有國家挺中國 文章被刪
圖輯／田州小學6死槍案 校長遭槍殺亡 槍手是校友跨性人

圖輯／田州小學6死槍案 校長遭槍殺亡 槍手是校友跨性人
馬抵南京中山陵落款民國紀年 台確認中華民國現狀第1人

馬抵南京中山陵落款民國紀年 台確認中華民國現狀第1人