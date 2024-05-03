汽車經銷商王麒 線上服務365天不打烊

四川啟陽集團董事長王麒。(圖／啟陽集團提供)

中國車市掀起價格戰仍未消停，對於汽車經銷商而言是一種挑戰。中國知名汽車經銷商四川啟陽集團董事長王麒接受本報系聯合報專訪指出，價格戰對經銷商而言會是一種重新洗牌，而這更考驗經銷商在新時代下突出的管理能力與服務能力。

突破傳統 多元化發展

王麒祖籍廣東潮州，父親與祖父都是歸國華僑，她在高中畢業後到美留學，2000年她放棄美國永久居留權，選擇回中國打拚，並於2005年在成都創立啟陽汽車集團，主要從事汽車經銷商的工作。啟陽集團也名列2023四川民企100強。

對於中國車市正烈的價格戰，王麒以作為同時面對車廠與消費者的經銷商角度來看，她認為雖然是挑戰，但其實背後充滿機遇：價格的下降代表車廠更有效率控制成本，同時對消費者也有利，因為能用較少的錢買到優秀質量且種類多元的產品，這種狀況下能「倒逼」生產商研發更好的技術、對於產業鏈作最有效率的控制，同時使經銷商提供最好的服務。

就經銷商而言，王麒表示，過去大陸在販售汽車更多的是一種傳統的4S店模式（指整車銷售「Sale」、零配件「Sparepart」、售後服務「Service」、訊息反饋「Survey」等四項服務合一的店），更多是駐店的銷售，等客人上門。且傳統營銷更多利用報紙、電視渠道。

王麒說，隨著網路發展，可以在網絡做宣傳，做營銷，現在自媒體有更多這種發展，也更加多元化。

王麒以自身企業為例，過去也是採取傳統駐店銷售，但是在歷經疫情 考驗後，逼著自己快速發展，達到線上線下一體化的有效率作法。

她指出，過去很多員工可能都是在展廳裡等客人上門，但現在可以做直播，讓消費者通過自媒體了解；另外以前一定要到店裡看車，現在可以VR （虛擬實境）看車，科技的進步消除了與消費者間的距離。

精準管理 活用大數據

在數據為王的時代，王麒說自然要跟上時代步伐，她不斷對經銷商進行創新，也利用大數據進行管理，通過大數據對客戶進行分析和分類，如此能夠更加精準地回應客戶需求。

她舉例指出，以前客戶管理檔案都是紙質的，面對海量幾十萬的客戶，現在都通過大數據管理，對客戶愛好、家庭職業的各方面進行分析，如此能為他們量身定做服務方案。

除了客戶管理之外，王麒表示，在銷售上也更加智慧化、數據化，員工以前都是朝九晚五上班，下班了店打烊，客戶也沒機會看車，但現在有了新技術能線上看車，實現24小時365天不打烊線上提供服務。