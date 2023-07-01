中信投信總經理張浴澤 擦亮ESG 化為員工DNA

中國信託投信總經理張浴澤。(記者曾學仁／攝影)

「我們沒有高大上的口號，而是要求同仁從日常生活做起，由下而上確實實踐ESG行為。」近來落實ESG成為企業經營最新挑戰，中國信託投信從內外兼修著手，總經理張浴澤表示，中信投信運營從內而外結合ESG原則，對內將ESG內化為員工DNA，持續推動「挑戰52件愛地球的事」，對外則發行ESG主題的投資 商品，讓更多投資人加入實踐ESG行列。

凝聚向心力 全員動起來

ESG蔚為全球風潮，儘管許多企業仍停留在理論階段，投資圈早已提前嗅到新趨勢，紛紛推出相關商品。張浴澤說，去年中信投信推出碳商機商品時，體認到不能只推商品，尤其中信金控積極落實永續作為，身為中信金的一分子，中信投信期望從公司內部落實，便響應世界地球日52周年「投資我們的的球」（Invest in our planet）主題，4月啟動「挑戰52件愛地球的事」，一周一個主題，鼓勵同仁將ESG落實在日常生活中，一年下來，吸引七成以上員工參與完成52項有趣又實用活動，有效凝聚向心力，也一起為地球盡一份心力。

今年將推出「挑戰52件愛地球的事」2.0版，採取員工分組競賽，自今年5月開始。

中信投信「挑戰52件愛地球的事」為期52周的活動，張浴澤以身作則，號召同仁從日常生活做起，實踐ESG行為，較受中信員工歡迎的熱門活動有使用環保杯、空盤不浪費食物、申辦電子帳單、手機節能、捐款、不搭電梯日、種植花草、二手衣物交換等生活小事。

推廣無紙化 減13噸碳排

張浴澤身先士卒，在時間允許下，常不搭電梯，直接爬樓梯上13樓辦公室，不僅減碳 排又兼收健身之效，而原本就是綠手指的他，更在辦公室種植植栽，為碳匯盡力。

張浴澤指出，這些看似簡單的小事情，卻是大家常常忽略的細節，舉辦活動提升同仁對永續的認同及實際作為，公司也正規畫接下來一年的活動，希望持續從個人日常生活中可以做得到的行動改變，獲得最大的減碳效益。

此外，中信投信推廣無紙化環境，內部流程盡可能減少實體紙張列印、執行線上簽核，也鼓勵客戶申辦電子帳單，作業程序省時又便捷。整體來看，2022年全年共節省近200萬張紙，也為地球減少13.5噸的碳排放。

秉持ESG愛地球的企業永續精神，中信投信每年規畫發行一至二檔ESG基金列為目標。張浴澤表示，現在ESG投資成熱門顯學，加入ESG把關，有助於投資績效的提升。而中信投信旗下有五檔ESG永續系列基金，包括中信ESG投資級債、中信關鍵半導體、中國信託ESG碳商機多重資產基金、中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金，以及5月募集的中信上櫃ESG 30，數量高居全台投信之冠，為投資人嚴選ESG投資標的，一同跟上永續投資熱潮。

張浴澤說，中信投信自2022年7月起，將聯合國全球盟約原則（UNGC Principles）納入旗下四檔投資等級公司債券 指之編製規則內，包含中信高評級公司債、中信優先金融債、中信投資級公司債、中信全球電信債，雖不屬ESG基金，但指數編製規則排除不符合UNGC Principles的發行人債券，其原則包含了人權、社會、勞工和環境領域。