9歲童尿床就醫意外發現「單腎」 健檢竟揪1%隱形風險

記者周嘉茹／桃園即時報導
醫師張濱璿提醒在孩子仍具高度可塑性時，提前清除成長障礙，讓孩子安心邁向未來。（聯新國際醫院提供）
一名9歲學齡兒童活潑愛笑、活動力正常，因夜尿問題就醫，經聯新國際醫院尊爵健康會館主任暨小兒腎臟科醫師張濱璿透過腹部超音波檢查，竟發現孩子天生只有一顆腎臟，這個結果讓原以為只是針對尿床這「成長小困擾」的家長當場錯愕，也凸顯兒童會存在潛在結構的無聲異常。

張濱璿指出，孩子外表健康，身體結構異常卻往往毫無症狀，若未及早發現，有些異常可能隨年齡增長對發育與生理功能造成不可逆的長期影響。在處理夜尿問題的同時，也同步指導家長調整飲食、建立規律補水習慣並避開高風險運動。他強調，許多兒童疾病的處理重點不是在於醫療藥物介入，更重要的是透過完整說明與衛教，協助家長建立正確的照護與追蹤觀念，讓孩子健康成長。

專長於小兒腎臟學的張濱璿以腎小管酸血症為例，這是一種腎臟代謝異常，導致體內酸鹼失衡的疾病，外在表現僅是生長遲緩、疲倦或食欲不振，部分患者甚至合併聽力異常，這類疾病難以從基礎篩檢中診斷，必須透過專業健檢的抽血與驗尿項目，才能發現電解質以及酸鹼失衡。

張濱璿直言，過去「未成年人慢性病少、不需要健檢」的觀念已不再適用。外食頻繁、久坐、長時間使用3C產品、熬夜與常喝含糖飲料，讓現代學齡兒童與青少年的健康型態與20年前大不相同，然而現行學校的健康篩檢僅安排在1、4與7年級，不僅間隔過長、項目有限且僅能作為篩檢功能，無法進行診斷，難以在孩子發育定型前，就提早揭露潛在問題，更因為許多隱患延遲發現，而提高成年後罹患慢性病的比例。

張濱璿說明，7到12歲學齡兒童的健檢，重點在於生長發育的評估，釐清身高或體重異常是否需進一步檢查內分泌、營養吸收或隱匿性器官結構問題等。13到18歲青少年，被視為成長最後關鍵期，需特別關注青春期發育變化、以及包括高血壓糖尿病腎臟病等慢性疾病的早期發現，其成因均與成年人不同；另外也會關注脊椎側彎與姿勢不良等骨骼問題。

張濱璿提醒「胡桃鉗症候群」也是青少年常被忽略的情形，孩子為了外貌而過度節食，導致腹部脂肪不足，使主動脈與上腸繫膜動脈間角度過窄，夾住左腎靜脈，引發蛋白尿或血尿。這類問題並非靠藥物治療，關鍵在於調整飲食、恢復正常體重，若未經檢查，極易誤判或被忽略。

「兒科健檢的價值，不是預設每個孩子都有問題，而是從所有看似健康的孩子中，及早找出那 1% 存在潛在問題的個案，並在偏離健康軌道前及時校正。」張濱璿強調，簡單的「篩檢」不等同於完整的「健康檢查」，透過專業判讀提早校準健康方向，協助家庭建立正確的照護觀念與生活型態，確保孩子成長之路走得既穩且遠。

兒科健檢的價值是從所有看似健康的孩子中，及早找出那 1% 存在潛在問題的個案，並...
