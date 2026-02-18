方便美味卻「傷心」 這款經典冷凍食品最好少吃

我的頻道

世界新聞網／輯
營養師表示，冷凍披薩通常含有大量鈉與飽和脂肪，常常吃可能增加心臟病風險。披薩示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Katerina Holmes）
從血壓、膽固醇濃度到發炎程度，每天吃的食物直接影響心臟健康，像高鈉、高飽和脂肪與高糖食物可能增加心臟病風險，重視口味勝過營養的冷凍食品因此有些棘手，雖然不是每種冷凍食品都不能吃，但很多食品含有隱藏的鈉、精緻碳水化合物等，不小心就會超過建議攝取量，其中冷凍披薩就可能對心臟有負面影響，是營養師最不推薦常吃的食物之一。

Parade報導，許多冷凍披薩含有大量飽和脂肪、鈉、精緻碳水化合物等讓膽固醇、血壓、體重與血糖飆升，營養師佩利特拉（Courtney Pelitera）說，披薩本身不一定不健康，但問題是容易因為好吃而吃過量，所以不是永遠不能吃冷凍披薩，關鍵是要適量。

營養師盧森斯坦（Michelle Routhenstein）說，許多冷凍披薩一份就含有800到1500毫克的鈉，鈉過量會導致體液滯留、損傷血管內皮，長期下來使動脈血壓上升，增加中風和心血管疾病風險。美國心臟協會（American Heart Association）建議每日鈉攝取量不要超過2300毫克，少於1500毫克更理想，因此一份冷凍披薩就會達到上限。

美國心臟協會也建議每日飽和脂肪攝取量應少於總熱量的6%，或對於每日熱量上限為2000大卡的人脂肪上限約為13克。佩利特拉說，披薩上的莫札瑞拉起司脂肪含量高，每份有四到五克脂肪。飽和脂肪會影響膽固醇濃度，以及增加心臟病風險。

披薩上的配料很美味，但不幸的是有些經典配料只會增加鹽與飽和脂肪的攝取量。佩利特拉說，披薩上的配料通常是臘腸等加工肉，鈉與飽和脂肪含量很高，而且被認為與癌症相關。有研究顯示，食用未加工紅肉可能增加心血管疾病風險。

營養師莫爾（Chris Mohr）說，披薩皮的精緻碳水化合物通常經過加工，經常吃會導致血糖飆升，增加發炎和膽固醇濃度。佩利特拉說，常吃披薩也可能獲得過多卡路里，導致體重增加與進一步增加心臟病風險。

想享受冷凍披薩同時顧健康，可以記住以下原則。首先是挑選每份鈉含量不到600毫克的披薩，防止血壓升高、避免動脈損傷，接著選擇細穀物或全穀物製作的披薩皮，纖維含量更高、較少精緻碳水化合物，更能平衡血糖。披薩上的配料建議挑選有蔬菜的種類，可以攝取更多纖維、維生素與礦物質；並且蛋白質應挑選搭配烤雞等未加工的瘦蛋白，臘腸和香腸是高度加工肉品，烤雞的鈉和飽和脂肪會比較少。最後可以搭配沙拉等副食，維持營養均衡。

心臟病 血糖 心血管疾病

