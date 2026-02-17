方便又有營養價值 這七種罐頭食品有助於降低膽固醇

只要仔細挑選，豆子、魚和秋葵等七種罐頭食品也能幫助降低膽固醇。魚罐頭示意圖。（取材自unsplash.com@Ignat Kushnarev）

血液中總膽固醇超過200mg/dl時可能就有膽固醇過高的問題，改吃簡單的對心臟有益的飲食，例如在膳食中加入罐頭豆子、蔬菜和水果能降低膽固醇。Verywell Health報導介紹七種對降低膽固醇有幫助的罐頭食品以及選購要點。

1. 豆子罐頭

豆類是有益心臟健康的豆科植物，富含可溶性膳食纖維，這種纖維能在消化道中和膽固醇結合再排出體外，研究發現一天吃一杯量的豆子可以降低低密度脂蛋白膽固醇（LDL）的水平。

大多數的豆類一杯的量有15克蛋白質，讓人有飽足感，動物性蛋白質如紅肉相較之下會提高膽固醇含量，而飲食中有很多豆類能降低多種慢性疾病的風險，如糖尿病、肥胖和高血壓 。

2. 南瓜 罐頭

南瓜也富含可溶性膳食纖維，能降低低密度脂蛋白膽固醇（LDL）的水平，一杯的量的南瓜有7克的膳食纖維及多種維生素和礦物質。購買南瓜罐頭時要檢查標籤，確認買的是南瓜泥而非南瓜派餡料，後者通常會添加甜味劑。

3. 菠菜罐頭

菠菜很有營養，也能幫助降低膽固醇。一杯菠菜有5克膳食纖維，還有葉黃素這個抗氧化劑可以降低心臟病 和中風風險。新鮮的菠菜比菠菜罐頭更有營養，但罐頭是方便又快速在飲食中增加青菜食用量的方法之一。

4. 魚罐頭

魚罐頭是能快速又簡單吃到蛋白質和omega-3脂肪酸的方法，鮪魚、鮭魚和沙丁魚都是富含油脂的魚類，可以提升俗稱「好膽固醇」的高密度膽固醇（HDL）的水平，能清除血管中的壞膽固醇（LDL）。吃富含油脂的魚類還能降低心臟病、高血壓、中風和代謝症候群的風險。

5. 番茄罐頭

番茄富含膳食纖維和茄紅素，茄紅素是一種能降低壞膽固醇的抗氧化劑，還能減少血管中的發炎，並防止壞膽固醇堆積及造成堵塞。挑選番茄罐頭時，要買上面寫「未添加鹽」的罐頭，因為很多罐頭食品鈉含量很高，長時間恐造成高血壓及提升心臟病風險。

6. 罐裝梨子

一杯梨子罐頭的量含有4克膳食纖維，梨子中大多數的膳食纖維都是可溶性膳食纖維，能降低壞膽固醇的水平。購買時要挑選內裝汁液是水或果汁的罐頭，不要買泡在糖漿中的水梨罐頭，也避免選擇過甜的品種，因為攝取太多糖類會讓膽固醇飆升。

7. 秋葵罐頭

秋葵營養價值高，含有稱為黏質（mucilage）的濃稠凝膠狀物質，是一種水溶性物質，可以在人體消化過程中與膽固醇結合後排出，避免被人體吸收。可以試著在湯、燉菜和義大利麵中加入秋葵。