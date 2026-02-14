不是藍莓或酪梨 蔬菜營養密度排名冠軍是它

西洋菜較鮮為人知，但疾病管制與預防中心的研究在營養密度的排行中將它列為冠軍。西洋菜示意圖。（取材自unsplash.com@Nebular）

很多人追求食用超級食物，但什麼是超級食物其實沒有明確定義，基本的定義是任何含有大量促進健康的營養成份的食物，例如富含脂肪酸或抗氧化劑的食物，很多人會想到藍莓、酪梨和羽衣甘藍，但其實知名度較低的西洋菜（watercress）才是真正的王者，甚至被疾病管制與預防中心的研究在蔬菜營養密度排名中列為冠軍。

mashed報導，疾病管制與預防中心的一項研究顯示，在沙拉的蔬菜中，西洋菜以營養密度名列第一。該項研究檢視了每100卡路里能提供特定營養素至少每日建議攝取量10%的蔬果，研究人員著重於和減少罹患慢性病風險有關的營養素，例如鋅、葉酸、鈣、蛋白質、膳食纖維和多種維生素，研究人員根據這些基準評分，分數從0到100，西洋菜獲得滿分。

西洋菜屬十字花科，常見於湯和沙拉中，含有一些厲害的健康益處。首先，它富含預防疾病的化合物如抗氧化劑、鎂、鈣和維生素A、C、K，有高含量抗氧化劑的食物能降低心血管疾病 、糖尿病 和特定癌症 的風險，也有能幫助降低骨質疏鬆和高血壓 風險的營養素，並能增強免疫系統。

想讓西洋菜入菜不難，因為它是用途很廣的蔬菜，很容易融入各種菜餚中，最簡單的食用方法之一是用它替代沙拉中的其他生菜，不過西洋菜的味道略帶辛辣和苦味，會讓整道菜的味道變得濃郁，若不習慣可以將西洋菜和常吃的綠葉蔬菜混合，降低其強烈味道。

如果不愛吃沙拉也有其他吃法。喜歡果昔的人可以和甜甜的水果一起打成果昔，不僅能獲得每日所需的蔬菜量，也能中和苦味，也可以加入濃湯中，例如南瓜湯和馬鈴薯湯，增添風味又不會喧賓奪主。喜歡午餐吃傳統三明治的人不妨選擇西洋菜作為蔬菜材料，能吃到辛辣和新鮮。