不是藍莓或酪梨 蔬菜營養密度排名冠軍是它

世報陪您半世紀
西洋菜較鮮為人知，但疾病管制與預防中心的研究在營養密度的排行中將它列為冠軍。西洋菜示意圖。（取材自unsplash.com@Nebular）
很多人追求食用超級食物，但什麼是超級食物其實沒有明確定義，基本的定義是任何含有大量促進健康的營養成份的食物，例如富含脂肪酸或抗氧化劑的食物，很多人會想到藍莓、酪梨和羽衣甘藍，但其實知名度較低的西洋菜（watercress）才是真正的王者，甚至被疾病管制與預防中心的研究在蔬菜營養密度排名中列為冠軍。

mashed報導，疾病管制與預防中心的一項研究顯示，在沙拉的蔬菜中，西洋菜以營養密度名列第一。該項研究檢視了每100卡路里能提供特定營養素至少每日建議攝取量10%的蔬果，研究人員著重於和減少罹患慢性病風險有關的營養素，例如鋅、葉酸、鈣、蛋白質、膳食纖維和多種維生素，研究人員根據這些基準評分，分數從0到100，西洋菜獲得滿分。

西洋菜屬十字花科，常見於湯和沙拉中，含有一些厲害的健康益處。首先，它富含預防疾病的化合物如抗氧化劑、鎂、鈣和維生素A、C、K，有高含量抗氧化劑的食物能降低心血管疾病糖尿病和特定癌症的風險，也有能幫助降低骨質疏鬆和高血壓風險的營養素，並能增強免疫系統。

想讓西洋菜入菜不難，因為它是用途很廣的蔬菜，很容易融入各種菜餚中，最簡單的食用方法之一是用它替代沙拉中的其他生菜，不過西洋菜的味道略帶辛辣和苦味，會讓整道菜的味道變得濃郁，若不習慣可以將西洋菜和常吃的綠葉蔬菜混合，降低其強烈味道。

如果不愛吃沙拉也有其他吃法。喜歡果昔的人可以和甜甜的水果一起打成果昔，不僅能獲得每日所需的蔬菜量，也能中和苦味，也可以加入濃湯中，例如南瓜湯和馬鈴薯湯，增添風味又不會喧賓奪主。喜歡午餐吃傳統三明治的人不妨選擇西洋菜作為蔬菜材料，能吃到辛辣和新鮮。

癌症 糖尿病 高血壓 心血管疾病

