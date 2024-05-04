「繁花書房」在蘇州開幕 作家金宇澄：從哪裡來，到何處去

香港導演王家衛的上海方言電視劇「繁花」大紅。(本報資料照片／記者陳宛茜攝影)

「中金家弄5號」，蘇州黎里古鎮的這一古舊門牌之下，中國作家金宇澄的「繁花 書房」近日正式向公眾開放。

今年初，由自己茅盾文學獎獲獎作品「繁花」改編的同名電視劇大火，一向青睞「不響」的金宇澄也逃不開被「聚焦」。此番「繁花」之後又見「繁花」，談及上海和故鄉黎里，金宇澄說：「寫小說必須要有一個文化背景。『從哪裡來，到何處去』，這是永恆的主題。」

「繁花書房」原址系金家祖屋，曾是金宇澄太祖母、祖母、父親的居所。幾年之中，在金宇澄與設計師聯合設計裝修之下，祖屋已改造為以黑白基調為主，既保留江南民居特徵，又體現新穎審美趣味的多元公共空間。

金宇澄開了1間「繁花書房」。（取材自微博）

從金宇澄的畫作到其創作的「繁花」和其他文學作品的初稿，從他收集的藝術品到伴隨家族風雨的眾多老物件，再到他與父輩的眾多藏書，書房均有陳列。金宇澄直言，書房並不是為了讓別人來瞭解自己，而是一個包括文學、美術和個人歷史在內、兼具展覽功能的公共空間。

1990年，金宇澄發表小說「輕寒」，他認為這是自己最重要的作品，「黎里的魅力很早進入我的文學，這10年進入了我的畫面，幾乎是本能的驅使。對於每位作者來說，創作立足點都源於最靠近情感的內容」。

如果說黎里是血脈中的「最靠近」，那麼上海對於金宇澄而言幾乎就是「整個人生最主要的背景板」。從滬語小說「繁花」獲獎，到同名電視劇掀起人們對海派文化的關注熱潮，金宇澄慨嘆上海生命力的強大與豐富。

金宇澄將上海比作「一個大森林」，「它有自己的氣候、植被、溫濕度，這是一塊非常肥沃的土地」，「上海的市民階層是異常敏感的，一旦溫濕度合適，就像小動物小植物一樣，立馬開始活躍起來，顯現出頑強而旺盛的生命力」。

在金宇澄看來，不管是小說還是劇版，「繁花」記錄了20世紀90年代那段難忘的、充滿了生命力的復甦進程，像是「一個大森林裡其中的一角，它只是其中的一角」。

金宇澄開了1間「繁花書房」。（取材自微博）

電視劇「繁花」受到的現象級關注，令金宇澄感嘆難以想像。他直言那段時間自己甚至感到某種恐懼，「每天打開手機就看到的程度，不論思考還是視角，不可避免會有某種失真」。但這位慣於「不響」、在那期間拒絕無數採訪的作家表示，自己並未受到這一番「非常」關注的影響，「未來或有文學創作，我不會將其與影視改編作任何關聯想像」。

自2013年於「繁花」出版之際開始嘗試為其繪製插圖，金宇澄的繪畫跨界一發不可收，一直以來他的相關創作持續不斷，在各地舉辦多次畫展。金宇澄的畫作著力于「現場與細節」，漫不經心中蘊藏著思考，其中的各式隱喻哲思頗具詩意與強敘事感，給人留下深刻印象。

「目前對我而言繪畫要比寫作快樂」，金宇澄直言不諱，「文字寫作是沒有底的，像是一個黑洞，像是編碼和解碼，創作者的編碼要到最後一個字才能呈現出它的面貌，這個過程我其實會一直十分糾結，這也正是因為文字力量的巨大。相對而言美術具象多了，每一次落筆，都能看到它的樣子，感受到它呈現出的情感」。

談及如何看待AI 在當下和未來對於包括文學在內藝術創作的參與，金宇澄觀點鮮明而輕快。他認為，文學或藝術必須是獨到、罕見、讓人耳目一新的。如果從這些標準來看，AI肯定首先會篩掉一批不在這一範圍裡面的一般性內容，「這些內容本身或許就應該從真正的創作中簡化掉」。