我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

評論／邊緣化和被架空 李克強成「習核心」的局外人

「六人行」馬修派瑞洛杉磯家中浴缸溺斃 享年54歲

為什麼翠玉白菜當不了國寶？乾隆金杯在兩岸行情有差？

記者陳宛茜／台北即時報導
故宮最知名的文物—翠玉白菜，文資身分只是「重要古物」而不是「國寶」。（本報資料照片）
故宮最知名的文物—翠玉白菜，文資身分只是「重要古物」而不是「國寶」。（本報資料照片）

台北故宮典藏文物中，最知名的當屬翠玉白菜。但故宮人提到白菜時，總是稱為「人氣國寶」，因為翠玉白菜2014年送審得到的文資身分是「重要古物」，還沒到「國寶」的等級。故宮書畫文獻處代理處長何炎泉指出，故宮文物送審的等級由各處開會決定，前往實勘的古物審議委員多半會尊重故宮的決定，再送到全國大會審議討論。

「唐吳彩鸞 書唐韻 (局部)」目前還是候選國寶 。（圖：故宮提供）
「唐吳彩鸞 書唐韻 (局部)」目前還是候選國寶 。（圖：故宮提供）

但事情總有例外。根據故宮書畫處前處長王耀庭的回憶，「元趙孟頫書前後赤壁賦」原本提報的是「重要古物」，委員實勘後卻建議改提報為「國寶」。而此次提報國寶的書法「唐吳彩鸞『書唐韻』」，原本最早的暫行分級是「重要古物」，此次提報卻升級為「國寶」。何炎泉認為，這是跟女性主義的崛起有關。吳彩鸞家貧，以書寫小楷唐韻出售糊口，顛覆了後世認為古代女子「不識字、不懂書法」的偏見。

而對於翠玉白菜是否可以當「國寶」，故宮人分為兩派。一派認為翠玉白菜只是民間巧匠作品、製作者和所有者皆身分未明，因此當不了國寶。但另一派認為，文資法中對於古物的審議標準，有一條是「能反映政治、經濟、社會、人文、藝術、科學等歷史變遷或時代特色者」，光是翠玉白菜能凝聚華人世界的集體記憶、便擁有「國寶」的重量。不過，文資局已審定的古物曾有「升級」的例子，也許有一天翠玉白菜也可以榮登國寶。

乾隆四年製造的「金甌永固杯」。（圖：故宮提供）
乾隆四年製造的「金甌永固杯」。（圖：故宮提供）

「國寶」在兩岸的命運也大不同。以乾隆年間製造的「金甌永固杯」為例，原版製作於乾隆四年，現藏於故宮。損傷後重製於乾隆62年，此一復刻版藏於北京故宮。結果復刻版在北京故宮是「十大鎮宮之寶」、一級古物，原版在台灣卻連文資身分都沒有。一位故宮研究員認為，應該是跟台灣不喜歡「金」光閃閃的品味有關。

北京 書法 華人

上一則

布吉火車出軌與六國飯店

延伸閱讀

鄧麗君、鳳飛飛曾翻唱 日本國寶歌手谷村新司74歲病逝

鄧麗君、鳳飛飛曾翻唱 日本國寶歌手谷村新司74歲病逝
凝視三星堆 港故宮120件瑰寶亮相 看全球最大青銅面具

凝視三星堆 港故宮120件瑰寶亮相 看全球最大青銅面具
曹金鈴回顧展 楊麗花獻花國寶挺國寶

曹金鈴回顧展 楊麗花獻花國寶挺國寶
迷你可愛「鼠頭鹿身獸」首現蹤 研究員驚喜：是國寶

迷你可愛「鼠頭鹿身獸」首現蹤 研究員驚喜：是國寶

熱門新聞

龔萬輝∕圖

老了才明白的兩件事

2023-10-22 02:02
村上春樹出席西班牙阿斯圖里亞斯親王獎。（Getty Images）

日本第1人 村上春樹拿到「西班牙諾貝爾文學獎」

2023-10-21 02:12
一九六五年秋，作者在金門太武山頂「勿忘在莒」石碑前留影。

我在金門服役(下)

2023-10-19 02:00

做好老去的準備

2023-10-24 02:01

養兒「妨」老

2023-10-22 02:05

黃昏之戀

2023-10-27 02:08

超人氣

更多 >
「六人行」馬修派瑞洛杉磯家中浴缸溺斃 享年54歲

「六人行」馬修派瑞洛杉磯家中浴缸溺斃 享年54歲
湯唯被問是否願再接像「色戒」裸露戲 回應了一個字

湯唯被問是否願再接像「色戒」裸露戲 回應了一個字
中美直飛客運航班增至每周70班 關係改善訊號現

中美直飛客運航班增至每周70班 關係改善訊號現
買按摩棒「當場試用」貼臉狂震不夠嗨 她掏衣往重要部位塞

買按摩棒「當場試用」貼臉狂震不夠嗨 她掏衣往重要部位塞
賣車沒過戶發生肇逃事件 華生被坑坐牢7天

賣車沒過戶發生肇逃事件 華生被坑坐牢7天