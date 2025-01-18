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世報蒙市迎春年節展 民眾喜笑顏開 滿載而歸

記者張宏/蒙特利公園市即時報導
年節展18日全天活動人潮不斷。（記者張宏／攝影）
年節展18日全天活動人潮不斷。（記者張宏／攝影）

洛杉磯世界日報、蒙特利公園市政府及蒙市商業發展委員會共同主辦的「蛇年迎春年節展」1月18日在蒙市嘉偉大街(Garvey Ave)登場，活動匯集四面八方湧來的不同族裔，大家享受美食、精彩節目和各種資訊。商家大呼今年比去年買氣更強，民眾則喜笑顏開，滿載而歸。

「迎春年節展」今年設立200個特色攤位，涵蓋年貨、伴手禮等，還匯集亞洲各地美食，有冰糖葫蘆、冰品飲品等。亞凱迪亞華人Lily李和朋友滿載而歸，她表示，這是第二年參與年節展，這裡是洛杉磯年味最濃郁的地方，忍不住買了數百元年貨。

亞凱迪亞華人Lily李（右）和朋友滿載而歸。（記者張宏／攝影）
亞凱迪亞華人Lily李（右）和朋友滿載而歸。（記者張宏／攝影）

世報蛇年年節展開幕式嘉賓雲集，聯邦眾議員趙美心，加州眾議員方樹強、洛縣政委員蘇麗絲(Hilda Solis)代表、蒙市市長和市議員等一起送祝福、賀新年，願民眾四季平安、五福臨門、六六大順，體現族裔團結。活動主要贊助商全美銀行(US Bank)、中國信託銀行(CTBC)、Yaamava' Resort & Casino代表出席，Yaamava大客戶經理高彥表示，他們多年贊助年節展，因為其很多客人，都住在這個區域。賭場在春節期間舉辦任賢齊演唱會和抽獎活動，且和拉斯維加斯的Palms酒店共享同等福利。

年節展設有多個年貨區，許多民眾積極購買。大昌貿易公司攤位前，民眾大排長龍買氣高漲，公司總裁雷植灼親自上陣，他表示，今年買氣更盛，尤其是公司的財神品牌，很符合年節氣氛，因此格外受歡迎。同時大昌還代理嘉頓、皇族等亞洲各地品牌。

活動中華洋聚集，在蒙市長大的菲美混血Vdreidi一大家在草地上品嚐美食，她說，這是全家人第二次來年節展，覺得很有過年氣氛，且有很多美食可以品嘗，他們全家吃的非常開心。

現場華洋聚集，在蒙市長大的菲美混血Vdreidi一家在草地上品嚐美食。（記者張宏...
現場華洋聚集，在蒙市長大的菲美混血Vdreidi一家在草地上品嚐美食。（記者張宏／攝影）

孩子最愛的迪士尼樂園，在靠近Alhambra大道的區域設置展位，園區大排長龍，孩子可在繪畫區繪畫，且有親子合影區。今年還增加很多主流面孔，洛杉磯國王（Los Angeles Kings）冰球隊的拉拉隊員參與活動，球隊還提供簽名球衣、簽名球，作為19日大抽獎活動好禮。麥當勞則提供冰沙和飲品與大家分享，主流炸雞連鎖品牌Raising Cane's是首次參與年節展，現場免費發放檸檬汁為民眾解渴消暑。

洛杉磯國王（Los Angeles Kings）冰球隊拉拉隊員們現身活動。（記者...
洛杉磯國王（Los Angeles Kings）冰球隊拉拉隊員們現身活動。（記者張宏／攝影）

華人喜愛的韓國超市H Mart連鎖超市，提供價值500美元和100美元的代金券，民眾只要在現場掃碼參與大抽獎活動，就有可能成為幸運兒。與此同時，除好吃好玩，還有各種法律、保險、旅遊、建材裝潢、求職等最新資訊，滿足與會者不同需求。

除18日活動持續到晚9時外，年節展19日(周日)將持續，時間是上午10時至晚7時。活動地點位蒙特利公園市嘉偉街、嘉惠爾街交口(Garvey Ave. & Garfield Ave)至嘉偉街、阿罕布拉街交口(Garvey Ave & Alhambra Ave)。現場免費停車、免費入場，蒙特利公園市將為民眾提供活動免費接駁服務，停靠地點包括: Barnes Park、Mark Kappel High School、 Repetto Elementary School、Ynez Elementary School，服務從上午10時至下午6時，歡迎民眾多加利用。

紅果兒玩偶。（記者張宏／攝影）
紅果兒玩偶。（記者張宏／攝影）
Yaamava大客戶經理高彥。（記者張宏／攝影）
Yaamava大客戶經理高彥。（記者張宏／攝影）
孩童和警察合影。（記者張宏／攝影）
孩童和警察合影。（記者張宏／攝影）
全家人出遊。（記者張宏／攝影）
全家人出遊。（記者張宏／攝影）
台灣香腸。（記者張宏／攝影）
台灣香腸。（記者張宏／攝影）
Yaamava大客戶經理高彥（左）接受世界日報洛杉磯社長于趾琴頒獎。（記者張宏／...
Yaamava大客戶經理高彥（左）接受世界日報洛杉磯社長于趾琴頒獎。（記者張宏／攝影）
在大昌貿易公司攤位前民眾大排長龍買氣高漲。（記者張宏／攝影）
在大昌貿易公司攤位前民眾大排長龍買氣高漲。（記者張宏／攝影）
大昌貿易公司總裁雷植灼（左）親自上陣，他表示今年買氣比去年更好。（記者張宏／攝影...
大昌貿易公司總裁雷植灼（左）親自上陣，他表示今年買氣比去年更好。（記者張宏／攝影）
人們帶著寵物參與年節展。（記者張宏／攝影）
人們帶著寵物參與年節展。（記者張宏／攝影）
餐飲區現場蒸煮包子等美食。（記者張宏／攝影）
餐飲區現場蒸煮包子等美食。（記者張宏／攝影）

蒙特利公園市 洛杉磯 眾議員

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