我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯火勢控制取得進展 聖安娜焚風周末過後恐再現

第一YouTuber要買TikTok？他喊話：我來拯救

年節展╱表演好戲連台 歡樂360度爆棚

記者楊青/洛杉磯即時報導
洛杉磯關聖宮龍獅團精彩的舞獅，驚艷全場。（記者楊青/攝影）
洛杉磯關聖宮龍獅團精彩的舞獅，驚艷全場。（記者楊青/攝影）

來自南加州各地各族裔的連台好戲，讓世界日報2025新春年節展人氣360度爆棚。

來自爾灣銀河藝術學院的20多名孩子，帶來足足一個半小時15支曲目的中國國樂演奏表演，隊員中最大16歲，最小只有六歲，個個落落大方，彬彬有禮。笛子、嗩呐、二胡，獨奏、二重奏、四重奏、大合奏，一首首歡快的民樂，博得全場熱烈掌聲。

來自洛杉磯關聖宮龍獅團的舞獅，更是驚艷全場，三頭雄獅在雄壯震耳的鼓聲中威武入場，表演拜年、登山、獨木穿行等高難動作，當兩隻雄師在僅有六寸寬的木板凳上跳躍翻滾之後高高亮出「新年快樂，步步高升」對聯時，全場掌聲雷動，贊不絕口。

中國武術俱樂部的奧斯卡武打明星李靜，在當天率領其青少年孩子團，為觀眾帶來熱鬧「武術串燒」。最小的五歲、最大的15歲，共20名孩子，在十多分鐘表演中，展示功夫扇、功夫劍等中國武術精華，最後的壓軸戲「功夫龍」，孩子每人手持一條金紅色龍上場，全場亮光閃閃、英武霍霍，新年喜氣四射。

第一天的表演精彩紛呈。從上午10時至晚8時，數十個表演團體輪番登場，福之舞團、福爾摩沙小分隊、曾一依&小虎、仙樂醒獅團、銀河藝術學院、金齡排舞媽媽咪呀、天普元極舞團、奴桑塔拉舞蹈團、洛杉磯關聖宮龍獅團、少林功夫院、內陸芳華舞蹈團、子晏LAVA、五號日落樂隊、全美武術之星學院、耍小牌樂隊等先後表演，音樂歌舞交替，絲竹鑼鼓輝映。

洛杉磯關聖宮龍獅團精彩的舞獅，驚艷全場。（記者楊青/攝影）
洛杉磯關聖宮龍獅團精彩的舞獅，驚艷全場。（記者楊青/攝影）
印尼奴桑塔拉舞蹈團帶來傳統印尼節慶舞蹈。（記者楊青/攝影）
印尼奴桑塔拉舞蹈團帶來傳統印尼節慶舞蹈。（記者楊青/攝影）
精彩的節目吸引大批熱情的觀眾。（記者楊青/攝影）
精彩的節目吸引大批熱情的觀眾。（記者楊青/攝影）
洛杉磯關聖宮龍獅團精彩的舞獅，驚艷全場。（記者楊青/攝影）
洛杉磯關聖宮龍獅團精彩的舞獅，驚艷全場。（記者楊青/攝影）
金齡排舞媽媽咪呀。（記者楊青/攝影）
金齡排舞媽媽咪呀。（記者楊青/攝影）
洛杉磯關聖宮龍獅團精彩的舞獅，驚艷全場。（記者楊青/攝影）
洛杉磯關聖宮龍獅團精彩的舞獅，驚艷全場。（記者楊青/攝影）
爾灣銀河藝術學院的20多名孩子，帶來一個半小時15個曲目的中國國樂演奏表演。（記...
爾灣銀河藝術學院的20多名孩子，帶來一個半小時15個曲目的中國國樂演奏表演。（記者楊青/攝影）
洛杉磯關聖宮龍獅團。（記者楊青/攝影）
洛杉磯關聖宮龍獅團。（記者楊青/攝影）

洛杉磯 加州 天普

上一則

年節展╱遊樂園區 男女老少歡樂的海洋

下一則

200多房東和飯店發「災難財」 加州檢察長警告

延伸閱讀

世報年節展／五號日落樂隊送新年祝福 歡迎互動

世報年節展／五號日落樂隊送新年祝福 歡迎互動
世報年節展 少林功夫院 4歲學員獻藝

世報年節展 少林功夫院 4歲學員獻藝
世報年節展 青少年孩子團秀「武術串燒」

世報年節展 青少年孩子團秀「武術串燒」
料理功夫／椰奶魚片

料理功夫／椰奶魚片
料理功夫／綠豆飯

料理功夫／綠豆飯
料理功夫／鹹蛋金瓜

料理功夫／鹹蛋金瓜

熱門新聞

華人居民Blossom李一家住在西拉瑪德瑞(Sierra Madre)山腳下。（Blossom李提供）

周圍幾乎全被山火燒毀 華人家倖存 靠這些保護？

2025-01-12 16:17
捐贈現場「推積如山」的鞋子、衣服，需要的人可隨意領取。（記者邵敏／攝影）

華人大媽拖車領救濟物資 被質疑不是災民 是「零元購」

2025-01-15 15:50
JPL科研人員Kazu一家三口，野火爆發時緊急撤離家園。（Kazu提供）

NASA實驗室逾百員工家園燒毀「就像突然扔個炸彈給我們」

2025-01-14 14:39
聖塔安那焚風持續，不利目前正被山火肆虐的洛杉磯地區。（路透）

乾燥強風將持續不利滅火 伊頓山火恐向南蔓延

2025-01-12 01:20
近年來，彩虹糖因含有Red 40等色素受到批評。（Pexels）

醫生警告：這5樣東西別買 患癌風險高

2025-01-12 23:51
賽瑟夫婦用水管救火，奇蹟救下房子。（ABC7電視台）

奇蹟救屋 八旬夫婦澆花水管滅野火 46年前也曾這麼做

2025-01-14 18:40

超人氣

更多 >
在家DIY「法式洋蔥湯」意外簡單 一步驟是決勝關鍵

在家DIY「法式洋蔥湯」意外簡單 一步驟是決勝關鍵
4生肖不用再省了 鼠加薪晉升機會滿滿、他訂單接到手軟

4生肖不用再省了 鼠加薪晉升機會滿滿、他訂單接到手軟
第一YouTuber要買TikTok：我來拯救 剛跟億萬富翁開完會

第一YouTuber要買TikTok：我來拯救 剛跟億萬富翁開完會
川普驅逐拿芝加哥開刀 上任第2天就搜查 紐約洛城下一波

川普驅逐拿芝加哥開刀 上任第2天就搜查 紐約洛城下一波
他家攝影機全程捕捉隕石落地瞬間 連聲音都收錄

他家攝影機全程捕捉隕石落地瞬間 連聲音都收錄