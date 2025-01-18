南加蒙市蛇年迎春年節展熱鬧開幕 社區、政要齊聚送祝福

仙樂醒獅團表演點燃全場。（記者劉子為/攝影）

洛杉磯世界日報 、蒙特利公園市 府及蒙市商業發展委員會（BIDAC）聯合舉辦的「2025世界日報蒙市迎春年節展」1月18日在蒙市嘉偉街（Garvey Ave）熱鬧揭幕。該活動吸引眾多民選官員、僑團領袖及社區居民到場，共同迎接充滿智慧與幸運象徵的蛇年。

開幕式上午11時正式開始，由蒙市市長吳紹榮（Vinh T. Ngo）主持。活動伊始，世界日報洛杉磯社長于趾琴致詞，「很高興看到大家與家人朋友結伴而來，希望活動能成為珍貴快樂的回憶，讓我們一起喜迎蛇年。」

開幕式由蒙特利公園市市長吳紹榮主持。（記者劉子為/攝影） 世界日報洛杉磯社社長于趾琴介紹本次年節展的宗旨與意義。（記者劉子為/攝影）

聯邦眾議員趙美心特別提到社區的堅韌精神，並感謝世界日報和蒙市府的努力。趙美心表示，很遺憾不能在活動現場多停留，因為還要趕去受野火影響的巴沙迪那和艾塔迪那。趙美心表示，「兩年前的槍擊案及目前的火災證明社區的韌性與團結，今天這樣的活動，更讓我們凝聚在一起。」她藉此機會介紹位巴沙迪那的災害資源中心（Local Assistance & Disaster Resource Centers），並為主辦方頒發感謝狀，表彰他們的貢獻。

加州眾議員方樹強表示，農曆新年是智慧與團結象徵，他感謝所有在火災中辛勤工作的消防員，並鼓勵大家在新的一年攜手共創佳績。同時，他也為活動主辦方頒發認感謝狀。

洛杉磯縣政委員蘇麗絲（Hilda Solis）派代表出席，並對所有前線人員及社區領袖的努力表示感謝，並祝願大家新年快樂。 蒙市商業發展委員會（BIDAC）代表Zhen Wu向與會者介紹委員會職責，強調他們將持續支持蒙市的商業發展。

與會嘉賓合影留念。（記者劉子為/攝影）

活動的高潮之一，是來自仙樂醒獅團的表演，精湛技藝讓現場觀眾連連喝采，氣氛熱烈非凡。此外，多位民選官員與僑團領袖也到場支持，包括前加州眾議員伍國慶、聖瑪利諾市議員周克奇、聖蓋博市議員陳履正等。他們表示，此類活動不僅是慶祝春節傳統的重要方式，也加強華人社區的凝聚力。

中華會館主席聶澤英回顧過去15年參與年節活動的經歷，並期待活動能延續下去。他表示，「這樣的活動在海外對華人華僑來說意義非凡，華埠也正在計畫舉辦台灣夜市，團結華人社區，希望未來能有更多合作機會。」

最後，蒙市市長吳紹榮為主要贊助商Yaamava、全美銀行（US Bank）及中國信託銀行（CTBC）頒發感謝證書，並感謝警察及市政府工作人員的辛勤付出，確保活動安全順利進行。洛杉磯世界日報社長也回贈感謝證書，以表彰蒙市政府的支持。

活動時間：1月18日（周六）上午10時至晚9時；1月19日（周日）上午10時至晚7時。