免費書法、許願樹、迪士尼 年節展亮點多多

迪士尼展區的主題裝飾充滿新春氛圍。（記者劉子為/攝影）

「2025世界日報 蒙市迎春年節展」如期盛大舉行，現場設有200個攤位，涵蓋吃、喝、玩、樂多重體驗，並準備豐富抽獎好禮。除琳瑯滿目的商品與美食外，多項免費活動，也吸引大批民眾參與，成為活動亮點。

（記者劉子為/攝製）

在加州 生活網（CA Day to Day）宣傳攤位旁，幾棵裝飾精美的許願樹成為焦點，民眾可向工作人員索取許願卡，寫下新年心願後，將其掛在樹上，祈求美好祝福。加州生活網櫃檯負責人Joy介紹，「加州生活網是世界日報的一個新網站，內容涵蓋加州大小事，包括當季活動、商家推薦、美食娛樂及精選折扣，讓大家一站式了解加州生活的方方面面。這次許願樹活動，為大家送上新年祝福，希望每位參與者都能感受到滿滿喜氣。」

靠近Garfield大道的世界日報資訊台旁，設有免費書法 寫春聯服務，吸引眾多熱愛中華文化的民眾駐足。95歲高齡書法家王成現場揮毫，他表示，從事書法已有數十年，希望藉助世界日報提供的年節展平台，將他的藝術與熱情奉獻給社會。今天上午，他為不少民眾書寫「出入平安」等祝福語，大家都很喜歡。王成也提到，書法對他的生活和健康帶來諸多益處，他願意持續以書法服務社區。

另一邊，迪士尼的展區也成為活動的一大亮點，主題裝飾充滿新春氛圍，設有照片牆、許願樹及手工製作等互動環節，讓民眾能近距離體驗迪士尼式的新年快樂，吸引許多家庭參加。