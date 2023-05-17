洛縣專家：快樂長壽秘訣 通過這些方式可獲得

樂活50加5月16日舉辦免費健康資源分享餐會。（記者邵敏／攝影）

洛杉磯縣政府心理部門長堤亞太家庭心理健康 中心負責人謝公達博士 (Dr. Derek Hsieh) 16日傳授長壽祕訣，他表示，科學數據證實，快樂可以帶來長壽，而快樂也可以通過一些練習獲得。

謝公達是應非營利組織「樂活50加公益基金會」 (Happy 50 Plus Foundation)，16日在洛縣聖蓋博市希爾頓酒店舉辦免費健康資源分享餐會時演講。他指出，快樂是一切生命共同追求的目標，好情緒可預測未來的存活率。一項對幾百位74歲以上的修女長期跟蹤的調查顯示，快樂的情緒可以平均多活九年。同時，快樂對疾病、免疫系統有很大影響，快樂的人不容易生病，更能帶來成功，能找到更多的朋友。

那如何保持快樂情緒，從而達到健康長壽目的？謝公達指出，科研數據顯示，決定快樂的主要因素，其中一半由基因決定，生活條件和環境佔比10%，個人的想法與行為佔比40%。

雖然天生基因是快樂與否最重要的因素，但謝公達表示，通過一些方式可以改變一個人固有的快樂程度，多元化的正向身心練習，可明確提升幸福感。這些方式包括每天至少運動30分鐘，一星期至少四次；均衡飲食和規律睡眠；參與社交活動和發展互相關懷的朋友圈；投入有趣好玩的活動；宗教信仰或心靈成長也能帶來快樂。

此外，堅持做一些提升快樂和幸福感的身心練習。比如寫感恩日記，無論事件大小，只要感到歡喜、值得珍惜感恩的事都可以記錄下來；寫感恩的信，回顧省思感恩的事情；細細品嘗一些經歷帶來的正面感受。謝公達還指出，幫助他人確實能帶來快樂，他建議每天堅持做有利他人的事，連續一段時間，就可以明顯降低孤獨感，增長快樂程度，每周做不同種類的善事，快樂增長會更高。

樂活50加當天的活動，尚邀請好萊塢華裔 導演黃偉治（Tom Huang），現場放映最新電影 「與老爸過招」(Dealing With Dad)片段，講述他照顧患抑鬱症父親長達八年的感人故事，以及拍攝電影的創作靈感。尊巴舞Katie老師、低衝擊肌力鍛練Vickey老師，也在現場活動帶領大家動動身體強化大腦。

樂活50加總部在南加，多年來致力於服務華裔中老齡社區。首席執行官兼共同創辦 人李兆平 (Amanda Lee) 表示，舉辦這樣的健康分享活動，是因為每年5月是亞太裔傳統月，也是心理健康推廣月，「變老」對許多人來說是形成重大壓力的開端，推出這個活動，可以讓更多人聽取專家經驗分享、面對面尋求精神健康幫助。