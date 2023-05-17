洛縣專家：快樂長壽秘訣 通過這些方式可獲得
洛杉磯縣政府心理部門長堤亞太家庭心理健康中心負責人謝公達博士 (Dr. Derek Hsieh) 16日傳授長壽祕訣，他表示，科學數據證實，快樂可以帶來長壽，而快樂也可以通過一些練習獲得。
謝公達是應非營利組織「樂活50加公益基金會」 (Happy 50 Plus Foundation)，16日在洛縣聖蓋博市希爾頓酒店舉辦免費健康資源分享餐會時演講。他指出，快樂是一切生命共同追求的目標，好情緒可預測未來的存活率。一項對幾百位74歲以上的修女長期跟蹤的調查顯示，快樂的情緒可以平均多活九年。同時，快樂對疾病、免疫系統有很大影響，快樂的人不容易生病，更能帶來成功，能找到更多的朋友。
那如何保持快樂情緒，從而達到健康長壽目的？謝公達指出，科研數據顯示，決定快樂的主要因素，其中一半由基因決定，生活條件和環境佔比10%，個人的想法與行為佔比40%。
雖然天生基因是快樂與否最重要的因素，但謝公達表示，通過一些方式可以改變一個人固有的快樂程度，多元化的正向身心練習，可明確提升幸福感。這些方式包括每天至少運動30分鐘，一星期至少四次；均衡飲食和規律睡眠；參與社交活動和發展互相關懷的朋友圈；投入有趣好玩的活動；宗教信仰或心靈成長也能帶來快樂。
此外，堅持做一些提升快樂和幸福感的身心練習。比如寫感恩日記，無論事件大小，只要感到歡喜、值得珍惜感恩的事都可以記錄下來；寫感恩的信，回顧省思感恩的事情；細細品嘗一些經歷帶來的正面感受。謝公達還指出，幫助他人確實能帶來快樂，他建議每天堅持做有利他人的事，連續一段時間，就可以明顯降低孤獨感，增長快樂程度，每周做不同種類的善事，快樂增長會更高。
樂活50加當天的活動，尚邀請好萊塢華裔導演黃偉治（Tom Huang），現場放映最新電影「與老爸過招」(Dealing With Dad)片段，講述他照顧患抑鬱症父親長達八年的感人故事，以及拍攝電影的創作靈感。尊巴舞Katie老師、低衝擊肌力鍛練Vickey老師，也在現場活動帶領大家動動身體強化大腦。
樂活50加總部在南加，多年來致力於服務華裔中老齡社區。首席執行官兼共同創辦 人李兆平 (Amanda Lee) 表示，舉辦這樣的健康分享活動，是因為每年5月是亞太裔傳統月，也是心理健康推廣月，「變老」對許多人來說是形成重大壓力的開端，推出這個活動，可以讓更多人聽取專家經驗分享、面對面尋求精神健康幫助。
當天活動共有220多人參與，現場氣氛熱鬧。李兆平表示，報名參加的人更多，但沒有多餘位置，感興趣的民眾可報名參加6月14日的下一場活動。
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