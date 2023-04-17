我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

涉華埠中國警察站 FBI逮長樂公會前主席等2人 控特工

國務院高官：G7同意對抗中國在台海任何脅迫行動

涉華埠中國警察站 FBI逮長樂公會主席等2華人 控充當特工

記者胡聲橋／紐約即時報導
位於曼哈頓華埠的「紐約美國長樂公會」因疑為中國海外警察局，去年秋天被FBI搜查。(記者顏嘉瑩╱攝影)
位於曼哈頓華埠的「紐約美國長樂公會」因疑為中國海外警察局，去年秋天被FBI搜查。(記者顏嘉瑩╱攝影)

兩名華裔男子周一早些時候被捕。他們被指控陰謀充當中國特工，妨礙司法，破壞證據等罪名。他們與中國在曼哈頓華埠設立的一個海外警察站有關。

被捕的兩名華裔男子分別是61歲的盧建旺(Lu Jianwang)和51歲的陳金平(Chen Jinping)。盧建旺報住布朗士區，是美國公民，陳金平報住曼哈頓，公民身分還沒有確認。他們被指控利用華埠海外警察站，在沒有管轄權或外交許可的情況下開展警察行動。

(紐約聯邦檢方提供)
(紐約聯邦檢方提供)

根據法庭文件，設立海外警察站公然違反了美國的主權，海外警察站被用來監督和威脅那些生活在美國的持不同政見者。他們還銷毀證據以阻礙調查。

去年秋天，聯邦調查局的反間諜人員搜查了位於東百老匯107號一棟不起眼的大樓三樓的海外警察站。這個前哨站是中國警察在世界各地的100多個前哨站之一。此案也是美國司法部門首次對此類海外警察站提出刑事指控。

美國長樂公會日前被指是中共海外代辦警察局之一。(記者顏嘉瑩／攝影)
美國長樂公會日前被指是中共海外代辦警察局之一。(記者顏嘉瑩／攝影)

在2018年的國稅局報稅文件中，盧建旺被列為非營利機構美國紐約長樂公會(America Changle Association NY)的主席，該協會的辦公室就設在曼哈頓的那個海外警察站。

在2022年初開設這個海外警察站之前，盧建旺就與包括公安部在內的中國執法機構有長期的密切聯繫。2015年習近平訪問美國期間，盧建旺參加了在華盛頓舉行的反示威活動，並因此受到嘉獎；2018年，他通過暴力威脅一名中國逃犯及其在中國和美國的家人，迫使一名中國逃犯回到了中國；2022年，中國公安部人員在盧建旺的幫助下，尋找一名生活在加州的民運人士。

據報導，當這兩人被捕的消息發布後，中國駐美大使館淡化了前哨站的作用，說它們是由志願者組成的，幫助中國公民完成一些常規任務，比如更新他們在國內的駕駛執照等。

紐約聯邦東區檢察官、美國司法部和聯邦調查局舉行記者會，宣布逮捕和起訴兩名中國特工...
紐約聯邦東區檢察官、美國司法部和聯邦調查局舉行記者會，宣布逮捕和起訴兩名中國特工。(紐約聯邦東區法院直播截圖)

➤➤➤美嚴緝中國海外警察局 FBI搜紐約福州機構 沒收物證

➤➤➤眾院對中委員會主席訪華埠 斥中共「長臂管理」

影片來源：YouTube NowThis News

警察 曼哈頓 公安

上一則

紐約皇后區貝賽突設庇護客安置所 華人居民氣壞

延伸閱讀

美國減稅吸引歐洲綠能產業 歐盟恐落後苦追

美國減稅吸引歐洲綠能產業 歐盟恐落後苦追
社區抗爭成功 紐約華埠夜店業者撤回酒牌申請 居民仍憂捲土重來

社區抗爭成功 紐約華埠夜店業者撤回酒牌申請 居民仍憂捲土重來
洛城新語／華埠大發展 莫讓低收居民流淚

洛城新語／華埠大發展 莫讓低收居民流淚
聲援政治犯 紐約港人齊聚 主辦方呼籲繼續抗爭

聲援政治犯 紐約港人齊聚 主辦方呼籲繼續抗爭
馬泰聽民意 訪美東三江慈善公所

馬泰聽民意 訪美東三江慈善公所

熱門新聞

中華航空客機示意圖。（記者黃仲明／攝影）

台北飛紐約華航乘客身體不適 落地後宣布死亡

2023-04-12 00:20
李女士家「租霸」常停不同的名牌車。(受訪者提供)

租霸欠租、辱罵、報復 紐約華裔房東：想同歸於盡

2023-04-10 11:08
8大道華裔房東因為房客不肯搬家，十分頭疼。(房東提供)

布魯克林8大道華裔房東 怒告華女租霸

2023-04-11 07:50
紐約市近來發生模式銀行卡竊案，嫌犯聲東擊西盜走被害人銀行卡，然後提領大量現款。圖為嫌犯作案照片。（市警局提供）

紐約連發15起「新套路」竊案：轉移注意 偷銀行卡取款

2023-04-11 13:34
陳先生從多個受害房東收集到的假鈔、假ID、無效銀行卡和購物卡。(受訪者提供)

7大特徵…紐約皇后區租霸橫行 警追羅馬尼亞裔團夥

2023-04-10 06:44
皇后區夜市開跑，首日人潮洶湧。(記者劉梓祁╱攝影)

紐約皇后區夜市首日人潮洶湧 中餐受寵

2023-04-16 06:50

超人氣

更多 >
25000元電動車來了 特斯拉和鴻海都可能躍主流車廠

25000元電動車來了 特斯拉和鴻海都可能躍主流車廠
夫妻吵架？安徽高空特技「沒防護」她從10米高墜亡

夫妻吵架？安徽高空特技「沒防護」她從10米高墜亡
16歲生日派對變調 阿拉巴馬州槍擊增至4死28傷

16歲生日派對變調 阿拉巴馬州槍擊增至4死28傷
地表最強愛狗人士「捍衛任務」基努李維 原來真有其人

地表最強愛狗人士「捍衛任務」基努李維 原來真有其人
「不給1萬8000元 將被驅逐」北加女學生 生活費被騙空

「不給1萬8000元 將被驅逐」北加女學生 生活費被騙空