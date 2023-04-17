涉華埠中國警察站 FBI逮長樂公會主席等2華人 控充當特工

位於曼哈頓華埠的「紐約美國長樂公會」因疑為中國海外警察局，去年秋天被FBI搜查。(記者顏嘉瑩╱攝影)

兩名華裔男子周一早些時候被捕。他們被指控陰謀充當中國特工，妨礙司法，破壞證據等罪名。他們與中國在曼哈頓 華埠設立的一個海外警察 站有關。

被捕的兩名華裔男子分別是61歲的盧建旺(Lu Jianwang)和51歲的陳金平(Chen Jinping)。盧建旺報住布朗士區，是美國公民，陳金平報住曼哈頓，公民身分還沒有確認。他們被指控利用華埠海外警察站，在沒有管轄權或外交許可的情況下開展警察行動。

(紐約聯邦檢方提供)

根據法庭文件，設立海外警察站公然違反了美國的主權，海外警察站被用來監督和威脅那些生活在美國的持不同政見者。他們還銷毀證據以阻礙調查。

去年秋天，聯邦調查局的反間諜人員搜查了位於東百老匯107號一棟不起眼的大樓三樓的海外警察站。這個前哨站是中國警察在世界各地的100多個前哨站之一。此案也是美國司法部門首次對此類海外警察站提出刑事指控。

美國長樂公會日前被指是中共海外代辦警察局之一。(記者顏嘉瑩／攝影)

在2018年的國稅局報稅文件中，盧建旺被列為非營利機構美國紐約長樂公會(America Changle Association NY)的主席，該協會的辦公室就設在曼哈頓的那個海外警察站。

在2022年初開設這個海外警察站之前，盧建旺就與包括公安 部在內的中國執法機構有長期的密切聯繫。2015年習近平訪問美國期間，盧建旺參加了在華盛頓舉行的反示威活動，並因此受到嘉獎；2018年，他通過暴力威脅一名中國逃犯及其在中國和美國的家人，迫使一名中國逃犯回到了中國；2022年，中國公安部人員在盧建旺的幫助下，尋找一名生活在加州的民運人士。

據報導，當這兩人被捕的消息發布後，中國駐美大使館淡化了前哨站的作用，說它們是由志願者組成的，幫助中國公民完成一些常規任務，比如更新他們在國內的駕駛執照等。 紐約聯邦東區檢察官、美國司法部和聯邦調查局舉行記者會，宣布逮捕和起訴兩名中國特工。(紐約聯邦東區法院直播截圖)

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