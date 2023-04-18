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中設海外警察站細節曝 盧建旺聽中方指示查人 曾追到加州

編譯潘勛／綜合17日電
FBI蒐證多時，指盧建旺（右）涉嫌為中國政府在海外執勤，違反了美國的法律。（圖：紐約東區聯邦檢方辧公室提供）
FBI蒐證多時，指盧建旺（右）涉嫌為中國政府在海外執勤，違反了美國的法律。（圖：紐約東區聯邦檢方辧公室提供）

中國男子盧建旺(Lu Jianwang)及陳金平(Chen Jinping)17日遭司法部控訴；控訴書中指出，盧建旺與中共政府淵源很長，跟公安部及統一戰線工作部更是密切；中國國家主席習近平2015年來美訪問時，盧等僑領各派15名會員到華府，對法輪功信徒向習舉行的公開示威進行反抗議，因此獲公安部頒贈表彰紀念牌。

FBI調查期間發現，嫌犯盧、陳夥同他人，自2015年起在華府幫中國政府反制抗議、對付中國法律查禁宗教人士、鎖定中方指示要查人士。盧、陳等人還代福州市公安局在紐約市開設非正式的警察站；得悉FBI在偵辦他們，兩嫌便摧毀與主要連絡人的電子通訊證據。

控訴書中指稱，盧、陳二嫌都是美國公民，共犯包括福州市公安局海外華人事務辦公室主任、 中共中央統一戰線工作部官員、幾名中國公民但取得美國永久居留證人員。

盧建旺及陳金平被控訴的罪名是為中國政府開設的海外警察站擔任幹員，調查中國共產黨指示要追查的人，犯行包括毀壞、竄改、藏匿文件、檔案及與中國公安部往來電子通訊等證據，妨礙司法，業遭聯邦調查局(FBI)指控，設在紐約的東區聯邦地方法院受理中。

FBI控訴書中指出，中共政府威脅、脅迫住在美國境內的中國政治異議人士，要他們噤口。

控訴書指出，2018年7月15日，盧建旺接獲中方官員書面消息，指有一群人詐欺他人錢財後，逃到美國，要求盧建旺協助引渡回中。一些中國住美民眾因此遭到騷擾，向官方報案。

2022年盧建旺列席福建省政協會議。（圖：紐約東區聯邦檢方辧公室提供）
2022年盧建旺列席福建省政協會議。（圖：紐約東區聯邦檢方辧公室提供）

2020年，中方曾要求盧幫忙找一位前住曼哈頓區的中國公民；2022年，中國公安部要求盧找出一名住在加州的中國異議人士，盧則把要求代轉另位有美國公民身分的僑領。

控訴書中指出，盧、陳二人在紐約東區司法轄區活動，夥同他人為中華人民共和國擔任幹員，且未依法向司法部報備，已觸犯陰謀擔任外國政府幹員法條。

在妨礙司法罪名方面，盧、陳二人被控知情、蓄意毀壞文件，以及與中國公安部的電子通訊，不讓紐約東區聯邦的大陪審團調查。

2022年，福州市公安局在紐約設立名叫「福州警僑事務海外服務站、美國紐約」的機構，這些參與人士均未事先知會司法部長，表示他們代中共政府在美工作。盧建旺承認自己參與開幕典禮。中國東南網還刊登報導。司法部2022年9月及今年3月查核，發現這批人均未知會司法部長，表示他們在美為中共政府擔任幹員。

公安 司法部 中共

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