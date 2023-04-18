僑領盧建旺被指中特工 紐約僑社：難相信 他平時樂助人

「福州警僑事務海外服務站」即設在這棟玻璃帷幕建築內。(司法部提供)

活躍在紐約華社的閩籍僑領盧建旺及陳金平17日被控罪，被指充當中國特工，並在曼哈頓東百老匯內設立服務中國政府的海外警察 站。熟悉他們的不少僑領，對此事都感到震驚，表示盧建旺平時助人為樂，大樓也是鄉親眾籌所買下，不相信他們是特工，認為只是在美中敏感時期，在大樓內辦理中國國內證件，失誤觸法所致。

現年98歲的福建公所名譽主席張雲平表示，盧建旺的父親盧敦松是他的老友，也曾同是福建公所成員，從事餐飲外賣業的盧敦松與盧建旺均樂於助人，未曾聽說他充當特工一事。

另一位不願透露姓名、現活躍在紐約的閩籍僑領表示，認識盧建旺逾30年，當時在1996至1997年，盧敦松曾為福建公所會長，常帶三子參與會所活動，見證盧建旺一路參與僑界事務。他說，盧建旺雖然文化程度不高，但樂於幫助鄉親，從未聽聞也很難相信他是政治特務。

這位僑領表示，被指為海外警察站的美國長樂公會，是由長樂鄉親眾籌所購，當時，為幫助旅美鄉親辦理中國駕照 過期問題，曾任長樂公會主席盧建旺以及公會秘書長的陳金平等人，開始與中國國內部門協調，但「誰都想不到，這些事情觸犯法律」。

該僑領還說，當時，自己也曾介紹二人，去公會協辦駕照延期問題，都順利得辦。他擔憂盧家三兄弟一路「出錢出力」，在社區太出風頭，有人對之不滿，而恰逢美中敏感時期，更為此受到牽連。目前，許多僑團也已低調行事，去年中國國慶節並未如常舉辦慶典，而僅是發放月餅，且各僑團的主力，如今在美也已轉變成支持華裔參政，融入主流社會。

在僑界活躍數十年的法拉盛華人 (工商)促進會(FCBA)首席顧問杜彼得則指，去年已聽到此案風聲，據聞是辦理中國駕照問題時，在不考慮美中關係及法律嚴重性的情形下而「觸了法」；他並不樂見華人同胞被抓，「即使他們因不懂法律而失誤，但最終傷害的是整個華人社區」。