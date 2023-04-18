盧建旺坦承參加海外警察站初步會議 稱不知運作細節

盧建旺(左)和中國公安部官員拿著一塊「福州公安局海外110報警服務台」的牌匾。（圖：紐約東區聯邦檢方辧公室提供）

涉嫌參與福州市公安 局在紐約華埠開設警察 站的主嫌盧建旺(Lu Jianwang)接受聯邦調查局(FBI )約談時承認，福州市公安局在曼哈頓區設立名叫「福州警僑事務海外服務站」的機構，自己是負責人，原因在回中國時，中共中央統一戰線工作部官員洽詢他，討論在全球各國建立警務服務站事宜。

FBI起訴書描述，盧表示，統一戰線工作部官員的理由是因為新冠疫情，很多福州旅外人士無法回國，設立服務站可以方便他們換領中國官方證照。統戰部官員再邀盧參加福州市公安局的會議，並向他介紹公安部官員，說該官員負責在全球成立警察站。盧建旺表示，「福州警僑事務海外服務站、美國紐約」是在美第一家警察站，他曉得類似的警察站在其他國家都有營運。

盧建旺把任務交給美國長樂公會祕書長陳金平，陳金平再把事情交給另一名警僑事務海外服務站的主事人（代辦），三人各提供五到六人擔任接洽人，以防福州市公安局找不到代辦。

盧建旺雖坦承在中國參加福州公安局的初步會議，但表示警察站如何運作的細節則交給陳金平及代辦，他們才是福州公安局的主要接洽人，代辦負責紐約警察站的日常運作。

盧建旺表示，福州市公安局直接與陳金平連絡，他相信公安局2022年1月為警察站成立一個微信(WeChat)群。另外，他自稱很少到警察站，現身只為拍照。

盧建旺另告訴FBI幹員，自己與公安部官員都是「福州海外華人服務群」的成員，聊天群成員約65，由公安部官員控管。FBI偵辦時詢問盧建旺是否有跟福州市公安局以外連絡，他回答說沒有。

盧表示，大約在2022年9月，公安部官員通知他跟陳金平，即將暫停福州警僑事務海外服務站的營運；當時該官員也關閉第二家規模較小的海外服務站，其微信群成員約12人。但盧相信，福州市公安局會重啟服務站。

盧建旺進一步承認，自己已刪除手機上與公安部官員的來往訊息。FBI幹員問他為什麼，他回答自己也不曉得。幹員跟他講，刪訊息似乎很可疑，盧則道歉，並透露交談內容都是他跟公安部官員，對服務站主事人員是否應索取服務費而意見不一。在此之前，該站向來換駕照的人索取100元的「捐款」。

陳金平2022年10月3日應訊時矢口否認自己與公會有關，也不曉得公會與中國政府之間的關係。